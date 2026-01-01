https://sarabic.ae/20260101/بولسونارو-يغادر-المستشفى-ويعود-إلى-السجن-1108815042.html
بولسونارو يغادر المستشفى ويعود إلى السجن
غادر الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الخميس، المستشفى بعد أسبوع من العلاج، متجهًا للعودة إلى السجن لاستئناف تنفيذ حكم بالسجن لمدة 27 عامًا بتهمة
وجاء ذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا طلبًا أخيرًا لبولسونارو بالإفراج عنه قيد الإقامة الجبرية.وشوهد بولسونارو وهو يغادر مستشفى "دي إف ستار" في برازيليا تحت حراسة الشرطة، عائدًا إلى غرفة صغيرة في منشأة تابعة للشرطة الفدرالية حيث يقضي محكوميته.وكانت المحكمة قد حكمت عليه في سبتمبر الماضي بالسجن 27 عامًا لإدانته بالتورط في مخطط لمنع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولّي منصبه بعد انتخابات 2022. وينفي بولسونارو، اليميني المتشدد، ارتكاب أي مخالفات، وما زال أمامه حتى يوم الاثنين لتقديم استئناف جديد ضد الحكم.
غادر الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الخميس، المستشفى بعد أسبوع من العلاج، متجهًا للعودة إلى السجن لاستئناف تنفيذ حكم بالسجن لمدة 27 عامًا بتهمة التخطيط لانقلاب.
وجاء ذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا طلبًا أخيرًا لبولسونارو بالإفراج عنه قيد الإقامة الجبرية.
23 نوفمبر 2025, 23:45 GMT
وشوهد بولسونارو وهو يغادر مستشفى "دي إف ستار" في برازيليا تحت حراسة الشرطة، عائدًا إلى غرفة صغيرة في منشأة تابعة للشرطة الفدرالية حيث يقضي محكوميته.
وكانت المحكمة قد حكمت عليه في سبتمبر الماضي بالسجن 27 عامًا لإدانته بالتورط
في مخطط لمنع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولّي منصبه بعد انتخابات 2022. وينفي بولسونارو، اليميني المتشدد، ارتكاب أي مخالفات، وما زال أمامه حتى يوم الاثنين لتقديم استئناف جديد ضد الحكم.