ترامب يكشف عن سبب ظهور كدمات على يده

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سبب ظهور كدمات على يده يعود إلى تناوله الأسبيرين، ونفى أن يكون استسلم للنوم أثناء حضوره اجتماعات عامة. 01.01.2026, سبوتنيك عربي

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108651431_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8124023adcd94c09d0a57248d2228065.jpg

ودافع ترامب (79 عاما) في مقابلة مع صحيفة أمريكية نُشرت، اليوم الخميس، عن صحته، وتراجع عن تصريح سابق بشأن خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي في أكتوبر، قائلاً إنه كان فحصا بالأشعة المقطعية.وبنى ترامب جانبا كبيرا من صورته على إبراز حيويته ونشاطه، سواء من خلال تفاعله المتكرّر مع الصحفيين أو منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى عبر صور مولَّدة بالذكاء الاصطناعي تُصوّره كبطل خارق.إلا أن تساؤلات تثار أحيانا حول صحته بعد نحو سنة من الحكم في ولايته الثانية.وكثيرا ما تظهر على يده اليمنى كدمات غالبا ما تكون مغطاة بطبقة سميكة من المكياج وأحيانا بضمادة، كما بدا كاحلاه متورمين.في بعض الأحيان، بدا واضحا أن ترامب يُعاني من صعوبة في إبقاء عينيه مفتوحتين، بما في ذلك خلال اجتماع مُتلفز في المكتب البيضاوي مع ممثلي الصحة في نوفمبر.وقلما يمارس ترامب الرياضة باستثناء جولاته في ملاعب الغولف الخاصة به. ولسنوات، لم يُخفِ حبه للوجبات السريعة الغنية بالدهون والصوديوم.

