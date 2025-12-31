ترامب يعلن سحب الحرس الوطني من ثلاثة مدن أمريكية مع وعد بالعودة عند الضرورة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ترامب يعلن سحب الحرس الوطني من ثلاثة مدن أمريكية مع وعد بالعودة عند الضرورة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب الحرس الوطني من مدن شيكاغو (إلينوي)، ولوس أنجلوس (كاليفورنيا)، وبورتلاند (أوريغون)، لكنه أكد أنه "سيعود" إذا اقتضت الحاجة ذلك.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "نقوم بسحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند، على الرغم من أن الجريمة انخفضت بشكل كبير بفضل وجود هؤلاء الوطنيين العظماء في هذه المدن — وفقط بفضل هذا الأمر. كانت بورتلاند ولوس أنجلوس وشيكاغو لتُفقد لولا تدخل الحكومة الفيدرالية".
الحرس الوطني الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
محكمة أمريكية توقف مؤقتا قرار ترامب نشر الحرس الوطني في شيكاغو
10 أكتوبر, 00:41 GMT
وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنعود، ربما بصورة مختلفة وأكثر قوة، عندما تبدأ الجريمة في الارتفاع مجددًا. هذا مسألة وقت! من الصعب تصديق أن هؤلاء العمداء وحكام الولايات الديمقراطيون، جميعهم غير كفؤين للغاية، يريدون رحيلنا، خاصةً بالنظر إلى التقدم الكبير الذي أحرزناه".
وكان ترامب قد أرسل قوات إلى عدة مدن تديرها سلطات ديمقراطية خلال عامه الأول بعد العودة إلى السلطة، في ما وصفه بحملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة.
وانتقد القادة المحليون هذه الخطوة واعتبروها تجاوزًا سلطويًا، ورفعوا سلسلة من الطعون القانونية الناجحة، حيث أصدرت المحكمة العليا الأسبوع الماضي قرارًا بحظر نشر الحرس الوطني في شيكاغو.
ويعد نشر الحرس الوطني جزءًا أساسيًا من سياسات ترامب الصارمة تجاه الهجرة والجريمة منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير. وأرسل ترامب الحرس أيضًا إلى العاصمة واشنطن ومدينة ممفيس بولاية تينيسي، وهدد بنشرهم في سان فرانسيسكو.
