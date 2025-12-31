https://sarabic.ae/20251231/ترامب-يعلن-سحب-الحرس-الوطني-من-ثلاثة-مدن-أمريكية-مع-وعد-بالعودة-عند-الضرورة-1108783192.html

ترامب يعلن سحب الحرس الوطني من ثلاثة مدن أمريكية مع وعد بالعودة عند الضرورة

ترامب يعلن سحب الحرس الوطني من ثلاثة مدن أمريكية مع وعد بالعودة عند الضرورة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب الحرس الوطني من مدن شيكاغو (إلينوي)، ولوس أنجلوس (كاليفورنيا)، وبورتلاند (أوريغون)، لكنه أكد أنه "سيعود" إذا اقتضت... 31.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "نقوم بسحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند، على الرغم من أن الجريمة انخفضت بشكل كبير بفضل وجود هؤلاء الوطنيين العظماء في هذه المدن — وفقط بفضل هذا الأمر. كانت بورتلاند ولوس أنجلوس وشيكاغو لتُفقد لولا تدخل الحكومة الفيدرالية".وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنعود، ربما بصورة مختلفة وأكثر قوة، عندما تبدأ الجريمة في الارتفاع مجددًا. هذا مسألة وقت! من الصعب تصديق أن هؤلاء العمداء وحكام الولايات الديمقراطيون، جميعهم غير كفؤين للغاية، يريدون رحيلنا، خاصةً بالنظر إلى التقدم الكبير الذي أحرزناه".وكان ترامب قد أرسل قوات إلى عدة مدن تديرها سلطات ديمقراطية خلال عامه الأول بعد العودة إلى السلطة، في ما وصفه بحملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة.وانتقد القادة المحليون هذه الخطوة واعتبروها تجاوزًا سلطويًا، ورفعوا سلسلة من الطعون القانونية الناجحة، حيث أصدرت المحكمة العليا الأسبوع الماضي قرارًا بحظر نشر الحرس الوطني في شيكاغو.ويعد نشر الحرس الوطني جزءًا أساسيًا من سياسات ترامب الصارمة تجاه الهجرة والجريمة منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير. وأرسل ترامب الحرس أيضًا إلى العاصمة واشنطن ومدينة ممفيس بولاية تينيسي، وهدد بنشرهم في سان فرانسيسكو.

ترامب, الحرس الوطني, الولايات المتحدة الأمريكية