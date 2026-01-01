https://sarabic.ae/20260101/جريمة-العصر-تحت-المجهر-وخطة-عالمية-لمكافحة-الاتجار-بالبشر-في-زمن-الأزمات-والتكنولوجيا-1108793302.html
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
سبوتنيك عربي
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": الأمم المتحدة تعتمد إعلانا لمكافحة الاتجار بالبشر، والناجون يقومون بدور قيادي. 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T11:12+0000
2026-01-01T11:12+0000
2026-01-01T11:12+0000
راديو
صدى الحياة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108793096_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_b899edaf1e55054eb6ec363652815ea1.png
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
سبوتنيك عربي
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، الإعلان السياسي بشأن تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي أكد عزمها على اتخاذ إجراءات حاسمة ومتضافرة لإنهاء هذه الجريمة الشنيعة.حول هذا الموضوع، قال المتخصص في علم النفس الإجرامي الدكتور يوسف أنور أحمد:وأضاف أحمد في حديثه لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108793096_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_b3e8ff13b0ee653651468b9a41780f7e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
صدى الحياة, аудио
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": الأمم المتحدة تعتمد إعلانا لمكافحة الاتجار بالبشر، والناجون يقومون بدور قيادي.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، الإعلان السياسي بشأن تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي أكد عزمها على اتخاذ إجراءات حاسمة ومتضافرة لإنهاء هذه الجريمة الشنيعة.
حول هذا الموضوع، قال المتخصص في علم النفس الإجرامي الدكتور يوسف أنور أحمد:
تعريف الاتجار بالبشر هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة والاختطاف والاحتيال والخداع واستغلال حالة الاستضعاف أو بإعطاء وتلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، أما الأشكال التي تتم بها هذه الجريمة فهي الاستغلال الجنسي، العمل الجبري، بغرض نزع الأعضاء أو التسول القسري، وتُعتبر جريمة بغض النظر عن الوسائل".
وأضاف أحمد في حديثه لبرنامجنا:
تفاقم الأزمات الإنسانية أحيانًا يدعم الاتجاهات السائدة في الاتجار بالبشر، وتؤدي إلى ظهور اتجاهات جديدة في الأساليب المستخدمة، خاصة مع تسخير التكنولوجيا والوسائل الرقمية، ويجب معرفة كيفية التصدي للإتجار بالبشر بشكل قانوني ودمج مختلف وجهات النظر ذات الصلة في نظام لتنسيق الشؤون الإنسانية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...