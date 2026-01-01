عربي
"حماس": سحب صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل "خطوة تهويدية" خطيرة تستهدف هوية المسجد
"حماس": سحب صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل "خطوة تهويدية" خطيرة تستهدف هوية المسجد
أدانت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، مصادقة السلطات الإسرائيلية على "سحب صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل من بلدية المدينة الفلسطينية،... 01.01.2026
أدانت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، مصادقة السلطات الإسرائيلية على "سحب صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل من بلدية المدينة الفلسطينية، ونقلها إلى ما يسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة"، وفق تعبيرها.
ووصفت الحركة، في تصريح صحفي، هذا القرار بأنه "خطوة تهويدية خطيرة تستهدف هوية المسجد العربية والإسلامية، والهوية الفلسطينية لمدينة الخليل، وحق الشعب الفلسطيني والمسلمين في الموقع المقدس".
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
إسرائيل تهدم منازل في مخيم نور شمس بالضفة الغربية وتصعيد خطير ضد المدنيين الفلسطينيين
أمس, 09:34 GMT
وأضافت "حماس"، أن "هذا الإجراء يأتي امتدادًا لجهود الاحتلال المحمومة لفرض السيطرة على الأراضي والمقدسات في الضفة الغربية والقدس المحتلة".

كما اعتبرت الحركة الفلسطينية، القرار "تحديًا صارخًا لقرارات منظمة اليونسكو، التي أدرجت الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر".

وناشدت المجتمع الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وكافة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الأممية، وعلى رأسها "اليونسكو"، التحرك العاجل لوقف "اعتداءات حكومة الاحتلال، والتصدي لمشاريع التهويد والسيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
إعلام: ترامب طالب نتنياهو بتغيير سياسته في الضفة الغربية
30 ديسمبر 2025, 07:16 GMT

وأكدت "حماس" أن "سياسة فرض الأمر الواقع، التي يتبعها الاحتلال لن تغير من الحقيقة التاريخية والقانونية"، مشددة على أن "الحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص"، وأن مدينة الخليل "كانت وستبقى مدينة فلسطينية عربية بامتياز".

وختمت التصريح بتأكيدها أن "الشعب الفلسطيني سيواجه هذه المخططات بكل ثبات وصمود".
إسرائيل تشدد حصارها على الخليل جنوبي الضفة الغربية والقيود تطال دفن الموتى - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
الجيش الإسرائيلي يفرض حظر تجوال كاملا على بلدة قباطية في الضفة الغربية
27 ديسمبر 2025, 12:45 GMT
ويوم الأحد قبل الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا إنشاء 11 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتراف بـ8 بؤر استيطانية غير شرعية وأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، كمستوطنات رسمية جديدة.
وبحسب القانون الدولي، تعد هذه المستوطنات غير شرعية.
ووفقا لـ"حركة السلام الآن" الإسرائيلية، فإن "نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن بمستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية".
