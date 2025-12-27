عربي
الجيش الإسرائيلي يفرض حظر تجوال كاملا على بلدة قباطية في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يفرض حظر تجوال كاملا على بلدة قباطية في الضفة الغربية
تواصل القوات الإسرائيلية حملتها العسكرية على بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن الجيش أعلن فرض حظر تجوال كاملًا على بلدة قباطية، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن شهود عيان، بأن "قوات الاحتلال استجوبت عددًا من المواطنين أثناء مداهمة منازلهم في البلدة، وأجبرت أغلبهم على النزوح قسرا".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، عن مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين، في عملية طعن ودهس مزدوجة شمالي إسرائيل.وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: "ورد بلاغ قبل قليل، عن حادث طعن قرب عين حارود، أسفر عن إصابة امرأة"، مشيرة إلى أن "منفذ العملية استقل سيارة من مكان الحادث باتجاه مدينة العفولة".وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاري أدرعي، إلى أن "الهجوم نُفذ في منطقة بيت شان، ولاحقًا في عين حرود والعفولة"، مؤكدا أن "قوات الجيش تستعد للدخول لتنفيذ نشاط عملياتي في مدينة قباطية".من جهته، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليمات بـ"التحرك بقوة وفورا ضد بلدة قباطية، التي خرج منها منفذ عملية بيت شان"، على حد قوله.وأعلن الإسعاف الإسرائيلي أن "العملية في بيت شان، حدثت في 3 مواقع وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 6 آخرين".وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن منفذ العملية المزدوجة في بيت شان، من سكان الضفة الغربية وتم نقله إلى المستشفى في حالة متوسطة.
الجيش الإسرائيلي يفرض حظر تجوال كاملا على بلدة قباطية في الضفة الغربية

12:45 GMT 27.12.2025
تواصل القوات الإسرائيلية حملتها العسكرية على بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن الجيش أعلن فرض حظر تجوال كاملًا على بلدة قباطية، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن شهود عيان، بأن "قوات الاحتلال استجوبت عددًا من المواطنين أثناء مداهمة منازلهم في البلدة، وأجبرت أغلبهم على النزوح قسرا".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، عن مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين، في عملية طعن ودهس مزدوجة شمالي إسرائيل.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: "ورد بلاغ قبل قليل، عن حادث طعن قرب عين حارود، أسفر عن إصابة امرأة"، مشيرة إلى أن "منفذ العملية استقل سيارة من مكان الحادث باتجاه مدينة العفولة".
وأعلنت أنه "تم إيقاف سيارة المشتبه به قبل قليل قرب مدينة العفولة، وتم إطلاق النار عليه"، وتتواجد شرطة المنطقة الشمالية في الموقع، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاري أدرعي، إلى أن "الهجوم نُفذ في منطقة بيت شان، ولاحقًا في عين حرود والعفولة"، مؤكدا أن "قوات الجيش تستعد للدخول لتنفيذ نشاط عملياتي في مدينة قباطية".
من جهته، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليمات بـ"التحرك بقوة وفورا ضد بلدة قباطية، التي خرج منها منفذ عملية بيت شان"، على حد قوله.

وقال كاتس: "أؤكد على ضرورة تعقب أي مسلح واستهداف البنى التحتية الإرهابية في قباطية".

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي أن "العملية في بيت شان، حدثت في 3 مواقع وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 6 آخرين".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "المنفذ دخل إلى إسرائيل بطريقة غير قانونية قبل أيام عدة، وشخص آخر دخل بشكل قانوني اعتُقل في مكان آخر. تحقق الشرطة إن كان على علاقة بالعملية".

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن منفذ العملية المزدوجة في بيت شان، من سكان الضفة الغربية وتم نقله إلى المستشفى في حالة متوسطة.
