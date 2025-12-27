https://sarabic.ae/20251227/الجيش-الإسرائيلي-يفرض-حظر-تجوال-كاملا-على-بلدة-قباطية-في-الضفة-الغربية-1108635573.html

الجيش الإسرائيلي يفرض حظر تجوال كاملا على بلدة قباطية في الضفة الغربية

تواصل القوات الإسرائيلية حملتها العسكرية على بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي. 27.12.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن الجيش أعلن فرض حظر تجوال كاملًا على بلدة قباطية، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن شهود عيان، بأن "قوات الاحتلال استجوبت عددًا من المواطنين أثناء مداهمة منازلهم في البلدة، وأجبرت أغلبهم على النزوح قسرا".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، عن مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين، في عملية طعن ودهس مزدوجة شمالي إسرائيل.وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: "ورد بلاغ قبل قليل، عن حادث طعن قرب عين حارود، أسفر عن إصابة امرأة"، مشيرة إلى أن "منفذ العملية استقل سيارة من مكان الحادث باتجاه مدينة العفولة".وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاري أدرعي، إلى أن "الهجوم نُفذ في منطقة بيت شان، ولاحقًا في عين حرود والعفولة"، مؤكدا أن "قوات الجيش تستعد للدخول لتنفيذ نشاط عملياتي في مدينة قباطية".من جهته، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليمات بـ"التحرك بقوة وفورا ضد بلدة قباطية، التي خرج منها منفذ عملية بيت شان"، على حد قوله.وأعلن الإسعاف الإسرائيلي أن "العملية في بيت شان، حدثت في 3 مواقع وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 6 آخرين".وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن منفذ العملية المزدوجة في بيت شان، من سكان الضفة الغربية وتم نقله إلى المستشفى في حالة متوسطة.

