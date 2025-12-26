عربي
https://sarabic.ae/20251226/رصاص-أو-سجن-أو-غرامة-ثلاثية-الثمن-التي-يدفعها-عمال-الضفة-في-مخاطرة-ما-وراء-جدار-الفصل-1108525241.html
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
سبوتنيك عربي
يواجه العمال الفلسطينيون في الضفة الغربية ظروفا صعبة للغاية، بعدما أغلقت في وجههم سبل الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول... 26.12.2025, سبوتنيك عربي
ويحاول كثير من العمال الفلسطينيين المغامرة والدخول عبر جدار الفصل الذي يحيط بالضفة الغربية لتأمين عمل يوفر قوت عائلاتهم، ولكن تلك المخاطرة قد تكلفهم ثمنا باهظا، فالمصير إذا فشلت المغامرة إما الرصاص أو السجن أو الغرامة، من قبل الجنود الإسرائيليين المتركزين في مناطق عديدة خلف الجدار الفاصل. لقمة العيش خلف الجدار كلفت الشاب سعيد ساقه اليمنى ويواجه الشاب، سعيد دراويش 39 عاما، من مدينة دورا جنوبي الضفة الغربية، كغيره من العمال الفلسطينيين الذين فقدوا عملهم داخل إسرائيل منذ أكثر من عامين، ظروفا معيشية صعبة هو وعائلته، وحاول الحصول على عمل في الضفة الغربية، لكن محاولاته باءت بالفشل بسبب تداعيات الوضع الاقتصادي الفلسطيني المتردي، مما أجبره على المغامرة لاجتياز الجدار الفاصل. ويروي سعيد، ما جرى له أثناء محاولته اجتياز جدار الفصل، وقال لوكالة سبوتنيك": "لقد دفعتني الحاجة ولقمة العيش إلى محاولة الدخول عبر الجدار الفاصل، لكني لم أتوقع أن أعود إلى المنزل من دون ساقي اليمنى، كنا 7 شبان تقطعت بنا السبل، فقررنا الدخول عبر الجدار المحيط بمدينة القدس بحثا عن فرصة عمل، وأثناء قفزنا من أعلى الجدار، باغتنا جنود الاحتلال بإطلاق رصاص الكثيف دون سابق تحذير، وأصيب 5 منا، وأصبت في رجلي، وكانت الرصاصة التي اخترقت ساقي اليمنى هي الأخطر، وسقطت على الأرض وبقيت أنزف لوقت طويل". وينظر سعيد إلى فيديو يحتفظ به في هاتفه، وثقه أحد المواطنين، وهو ينزف جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، ويظهر الفيديو وصول سيارة الإسعاف، لكن الجنود الإسرائيليين منعوا السيارة من المغادرة فورا، مما تسبب في استمرار نزيف ساقي سعيد.وأضاف سعيد لـ"سبوتنيك": "مكثت في المستشفى 20 يوما، واضطر الأطباء لبتر ساقي اليمنى، عدت بعدها إلى المنزل فاقدا ساقي، وأعاني من الإصابة في رجلي اليسرى التي أصيبت هي الأخرى، وكما ترى أجلس في المنزل من دون عمل، وعندي 3 أطفال، واليوم أحلم بالحصول على طرف صناعي". 500 ألف عامل من الضفة وغزة فقدوا فرص عملهموقال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين: "إن أكثر من 500 ألف عامل خسروا عملهم منذ السابع من أكتوبر 2023، منهم 240 ألفا من قطاع غزة، والذين كانوا يعملون في سوق العمل الإسرائيلي وتوقفوا عن العمل بشكل كامل، بالإضافة إلى أكثر من 235 ألف عامل من الضفة الغربية كانوا يعملون أيضا داخل إسرائيل، وفي الضفة الغربية هناك وضع صعب للغاية، إذ فقد قرابة 100 ألف عامل وظائفهم بسوق العمل الفلسطيني نتيجة تراجع المستوى الاقتصادي والمعيشي".وعلى مدار 3 أشهر عكف، محمود الرجوب، من مدينة دورا جنوبي الضفة الغربية، على اجتياز جدار الفصل والبحث عن عمل في البناء، لكن تفاقم الإجراءات الإسرائيلية وتصاعد استهداف العمال الفلسطينيين أثناء عبورهم للجدار، دفعه إلى التوقف عن تلك المغامرة التي قد تكلفه حياته.وأشار الباحث في حقوق الإنسان عماد أبو هواش، إلى أن العمال في الضفة الغربية يواجهون أوضاعا صعبة بعدما تحولت الضفة إلى سجن كبير وتم منعهم من الدخول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، وكل ما يمارس من تنكيل بحقهم يتناقض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.وقال عماد أبو هواش لـ"سبوتنيك": "الشعب الفلسطيني ما زال تحت الاحتلال، والسلطات الإسرائيلية هي من تفرض الواقع المعيشي السيء على الفلسطينيين، مما يجبر عددا كبيرا على دخول إسرائيل عبر اجتياز الجدار الفاصل، بعدما أصبحت ظروفهم المعيشية تحت خط الفقر، وجنود الاحتلال يستهدفون العمال خلال اجتيازهم للجدار من خلال كمائن للموت التي أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين".وأظهر تقرير مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، أن الاقتصاد الفلسطيني عانى خلال العام 2025 من ركود عميق، وبطالة طالت نحو نصف القوى العاملة، ونسبة فقر كبيرة وصلت حد انعدام الأمن الغذائي في بعض المناطق.وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي سجل خلال عام 2025 انخفاضا حادا في قطاع غزة بلغت نسبته 84% مقارنة بالعام 2023، في حين تراجع في الضفة الغربية بنسبة 13% خلال الفترة ذاتها.وتسيطر إسرائيل على حدود الضفة الغربية، وتتحكم في مواردها، وتقوم بجباية الضرائب على المنتجات الفلسطينية، وقد أعلنت منظمة العمل الدولية فقدان "32% من الوظائف" في الضفة الغربية، كما سحبت إسرائيل عقب اندلاع الحرب 130 ألف تصريح عمل من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتركتهم دون دخل، فضلا عن حجز أموال الضرائب الفلسطينية، وتوقف المساعدات المالية من الدول المانحة لفلسطين.
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل

12:00 GMT 26.12.2025 (تم التحديث: 12:18 GMT 26.12.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatرصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أجود جرادات
مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
كل المواضيع
حصري
يواجه العمال الفلسطينيون في الضفة الغربية ظروفا صعبة للغاية، بعدما أغلقت في وجههم سبل الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقبل بدء الحرب الإسرائيلية كان نحو 390 ألف عامل فلسطيني يعتمدون على وظائف داخل إسرائيل، لكن السلطات الإسرائلية ألغت تصاريح العمل وأجبرتهم على المغادرة.
ويحاول كثير من العمال الفلسطينيين المغامرة والدخول عبر جدار الفصل الذي يحيط بالضفة الغربية لتأمين عمل يوفر قوت عائلاتهم، ولكن تلك المخاطرة قد تكلفهم ثمنا باهظا، فالمصير إذا فشلت المغامرة إما الرصاص أو السجن أو الغرامة، من قبل الجنود الإسرائيليين المتركزين في مناطق عديدة خلف الجدار الفاصل.

لقمة العيش خلف الجدار كلفت الشاب سعيد ساقه اليمنى

ويواجه الشاب، سعيد دراويش 39 عاما، من مدينة دورا جنوبي الضفة الغربية، كغيره من العمال الفلسطينيين الذين فقدوا عملهم داخل إسرائيل منذ أكثر من عامين، ظروفا معيشية صعبة هو وعائلته، وحاول الحصول على عمل في الضفة الغربية، لكن محاولاته باءت بالفشل بسبب تداعيات الوضع الاقتصادي الفلسطيني المتردي، مما أجبره على المغامرة لاجتياز الجدار الفاصل.
© Sputnik . Ajwad Jradatرصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويروي سعيد، ما جرى له أثناء محاولته اجتياز جدار الفصل، وقال لوكالة سبوتنيك": "لقد دفعتني الحاجة ولقمة العيش إلى محاولة الدخول عبر الجدار الفاصل، لكني لم أتوقع أن أعود إلى المنزل من دون ساقي اليمنى، كنا 7 شبان تقطعت بنا السبل، فقررنا الدخول عبر الجدار المحيط بمدينة القدس بحثا عن فرصة عمل، وأثناء قفزنا من أعلى الجدار، باغتنا جنود الاحتلال بإطلاق رصاص الكثيف دون سابق تحذير، وأصيب 5 منا، وأصبت في رجلي، وكانت الرصاصة التي اخترقت ساقي اليمنى هي الأخطر، وسقطت على الأرض وبقيت أنزف لوقت طويل".
© Sputnik . Ajwad Jradatرصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
© Sputnik . Ajwad Jradat
وينظر سعيد إلى فيديو يحتفظ به في هاتفه، وثقه أحد المواطنين، وهو ينزف جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، ويظهر الفيديو وصول سيارة الإسعاف، لكن الجنود الإسرائيليين منعوا السيارة من المغادرة فورا، مما تسبب في استمرار نزيف ساقي سعيد.
© Sputnik . Ajwad Jradatرصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف سعيد لـ"سبوتنيك": "مكثت في المستشفى 20 يوما، واضطر الأطباء لبتر ساقي اليمنى، عدت بعدها إلى المنزل فاقدا ساقي، وأعاني من الإصابة في رجلي اليسرى التي أصيبت هي الأخرى، وكما ترى أجلس في المنزل من دون عمل، وعندي 3 أطفال، واليوم أحلم بالحصول على طرف صناعي".

500 ألف عامل من الضفة وغزة فقدوا فرص عملهم

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين: "إن أكثر من 500 ألف عامل خسروا عملهم منذ السابع من أكتوبر 2023، منهم 240 ألفا من قطاع غزة، والذين كانوا يعملون في سوق العمل الإسرائيلي وتوقفوا عن العمل بشكل كامل، بالإضافة إلى أكثر من 235 ألف عامل من الضفة الغربية كانوا يعملون أيضا داخل إسرائيل، وفي الضفة الغربية هناك وضع صعب للغاية، إذ فقد قرابة 100 ألف عامل وظائفهم بسوق العمل الفلسطيني نتيجة تراجع المستوى الاقتصادي والمعيشي".

ولفت الاتحاد في بيان إلى أن "السياسات الإسرائيلية خلال أكثر من عامين أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، تجاوزت 50% في الضفة الغربية، فيما وصلت إلى أكثر من 84% في قطاع غزة".

© Sputnik . Ajwad Jradatرصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
© Sputnik . Ajwad Jradat
وعلى مدار 3 أشهر عكف، محمود الرجوب، من مدينة دورا جنوبي الضفة الغربية، على اجتياز جدار الفصل والبحث عن عمل في البناء، لكن تفاقم الإجراءات الإسرائيلية وتصاعد استهداف العمال الفلسطينيين أثناء عبورهم للجدار، دفعه إلى التوقف عن تلك المغامرة التي قد تكلفه حياته.

وقال المواطن محمود رجوب لوكالة "سبوتنيك": "منذ سنتين توقف عملي داخل إسرائيل بسبب الحرب، وبحثت عن فرصة عمل في المنطقة التي أعيش فيها وحتى في مدن أخرى داخل الضفة ولم أجد، لذلك كنت أغامر بالدخول عبر جدار الفصل، ولكن مع تصاعد الاستهداف والثمن الكبير الذي قد أدفعه خلال تلك المخاطرة، توقفت عن اجتياز الجدار، فإن لم ينال مني رصاص الجنود، فقد يكون مصيري السجن أو غرامة مالية تتجاوز 1500دولار، واليوم أعيش بلا عمل في انتظار فرج قريب".

© Sputnik . Ajwad Jradatرصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأشار الباحث في حقوق الإنسان عماد أبو هواش، إلى أن العمال في الضفة الغربية يواجهون أوضاعا صعبة بعدما تحولت الضفة إلى سجن كبير وتم منعهم من الدخول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، وكل ما يمارس من تنكيل بحقهم يتناقض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
© Sputnik . Ajwad Jradatرصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال عماد أبو هواش لـ"سبوتنيك": "الشعب الفلسطيني ما زال تحت الاحتلال، والسلطات الإسرائيلية هي من تفرض الواقع المعيشي السيء على الفلسطينيين، مما يجبر عددا كبيرا على دخول إسرائيل عبر اجتياز الجدار الفاصل، بعدما أصبحت ظروفهم المعيشية تحت خط الفقر، وجنود الاحتلال يستهدفون العمال خلال اجتيازهم للجدار من خلال كمائن للموت التي أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين".
© Sputnik . Ajwad Jradatرصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأظهر تقرير مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، أن الاقتصاد الفلسطيني عانى خلال العام 2025 من ركود عميق، وبطالة طالت نحو نصف القوى العاملة، ونسبة فقر كبيرة وصلت حد انعدام الأمن الغذائي في بعض المناطق.

وجاء في التقرير أن "الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل 24% عن مستواه في عام 2023، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعكس حجم الضرر التراكمي الذي لحق بالاقتصاد منذ بدء الحرب الإسرائيلية، والذي أدى إلى تضرر القدرة الإنتاجية واستمرار الاختناقات في الأنشطة الاقتصادية".

© Sputnik . Ajwad Jradatرصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
رصاص أو سجن أو غرامة... ثلاثية الثمن التي يدفعها عمال الضفة في مخاطرة ما وراء جدار الفصل
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي سجل خلال عام 2025 انخفاضا حادا في قطاع غزة بلغت نسبته 84% مقارنة بالعام 2023، في حين تراجع في الضفة الغربية بنسبة 13% خلال الفترة ذاتها.
وتسيطر إسرائيل على حدود الضفة الغربية، وتتحكم في مواردها، وتقوم بجباية الضرائب على المنتجات الفلسطينية، وقد أعلنت منظمة العمل الدولية فقدان "32% من الوظائف" في الضفة الغربية، كما سحبت إسرائيل عقب اندلاع الحرب 130 ألف تصريح عمل من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتركتهم دون دخل، فضلا عن حجز أموال الضرائب الفلسطينية، وتوقف المساعدات المالية من الدول المانحة لفلسطين.
