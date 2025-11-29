الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251129/الفخار-يستعيد-بريقه-في-غزة-وصناعته-تزدهر-ليكون-بديلا-للأواني-المعدنية-التي-دمرتها-الحرب--1107593134.html
الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب
الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب
سبوتنيك عربي
تشهد مهنة صناعة الفخار في قطاع غزة انتعاشا بعدما كانت على شفير الاندثار، حيث أصبحت اليوم بديلا لدى الفلسطينيين وتعويضا للنقص في الأواني التي دمرتها الحرب،... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T09:00+0000
2025-11-29T09:00+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
الفخار
الصناعة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107590434_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a9cd82c835ee35bcfdc284b3c2cde8e5.jpg
وبعد تراجع هذه المهنة خلال السنوات الماضية، عادت وبقوة ليلمع بريقها من جديد، ويصنع الفخار حاليا على الطريقة التقليدية الفلسطينية القديمة، ويقدم للنازحين بأسعار زهيدة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان منذ أكثر من عامين، كما يعود الفخار لحياة الفلسطينيين ليسهل عليهم تحمل صعوبات حياة النزوح قليلا، في ظل النقص الحاد بالأواني والأطباق.ويقول محمد عطالله لوكالة "سبوتنيك": "هذه الصناعة تراثية وقديمة، وكان الإقبال عليها قد تراجع قبل الحرب، لكننا واصلنا العمل فيها، ومع الحرب التي دمرت معظم الأواني والأطباق المعدنية والزجاجية، وحالت دون دخولها من خلال المعابر، ازدادت الحاجة إلى توفير بديل يساعد الناس في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها".وبذل عطالله جهدا كبيرا لبدء العمل داخل الورشة، فقد تعرضت لأضرار جراء القصف الإسرائيلي على غزة، وواجه عطالله صعوبات عدة، من بينها عدم توفر الكهرباء، وصعوبة الحصول على بعض الأدوات المساعدة في العمل وهي مفقودة في قطاع غزة.ويشرح: "هذا المكان لا يصلح للعمل، ولكننا مضطرون لصناعة الفخار، وحتى دون كهرباء، فقد عدنا إلى الطريقة القديمة التي تعتمد على الأرجل لتحريك دولاب الفخار، وسقف الورشة به تصدعات ومن الممكن أن ينهار، وفي الشتاء تتسرب الأمطار إلى الفخار مما يؤدي إلى تلف جزء من الأواني، ونكافح لمواجهة هذه العقبات وغيرها من أجل استمرار صناعة الأواني الفخارية".ويتولى عطالله مع عدد العمال، جلب الطين اللازم لصناعة الفخار من بيت حانون شمالي قطاع غزة، وكان قبل الحرب يصنع أكثر من 1000 قطعة في اليوم، وأما آلان فلا يستطيع إنجاز أكثر من 100 قطعة في اليوم من الأطباق والأواني الفخارية.ويضيف عطالله: "أكثر ما يخيفني هو بقاء الحال كما هو عليه حتى شهر رمضان، والسيطرة الكاملة على المناطق الشمالية للقطاع، والتي نجلب منها الطين للازم لعمل الفخار، ما سيوقف هذه الصناعة التي أصبح النازحون يعتمدون عليها في الوقت الحالي".ودمرت الحرب الإسرائيلية كثيرا من المصانع في قطاع غزة، في حين توقف الإنتاج في مصانع أخرى بسبب الدمار الجزئي الذي لحق بعضها جراء القصف، وبعضها أغلق بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توفر المواد الخام، ناهيك ان قطاع غزة يفتقر لكثير من المواد والتي يمنع عبر المعابر، وبسبب الحرب تضاعفت الحاجة لعدد كبير من المتطلبات الأساسية المدمرة.ويقول أحمد حجازي الذي يعمل في بيع الأواني الفخارية في غزة لـ سبوتنيك": "أصبحت الأواني الفخارية والأطباق ذات أهمية كبيرة، ويطلبها النازحون خاصة تلك التي يحفظون فيها الماء لتبريده بسبب خاصية الفخار، ويتوفر مجموعة من الأكواب والأطباق والصحون، وكما يتوفر أيضا الأواني الفخارية لتحضير الطعام والشاي والقهوة".ويواجه قطاع غزة صعوبات في إدخال السلع بسبب القيود الإسرائيلية، وتؤكد مفوضة الاتحاد الاوروبي لإدارة الأزمات، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة قد وصل إلى مرحلة كارثية، في ظل غياب الحد الأدنى من مقومات الحياة.
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1c/1107590434_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cbb7d4764acbf7e62d93fb34a18c40a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, الفخار, الصناعة, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, الفخار, الصناعة, تقارير سبوتنيك, حصري

الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب

09:00 GMT 29.11.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب
الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أجود جرادات
مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
كل المواضيع
حصري
تشهد مهنة صناعة الفخار في قطاع غزة انتعاشا بعدما كانت على شفير الاندثار، حيث أصبحت اليوم بديلا لدى الفلسطينيين وتعويضا للنقص في الأواني التي دمرتها الحرب، فأعيد فتح بعض الورش القديمة في غزة وتم جلب عدد من العمال، وتغلّب أصحاب تلك الورش على كثير من العقبات لاستمرار هذه الصناعة.
وبعد تراجع هذه المهنة خلال السنوات الماضية، عادت وبقوة ليلمع بريقها من جديد، ويصنع الفخار حاليا على الطريقة التقليدية الفلسطينية القديمة، ويقدم للنازحين بأسعار زهيدة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان منذ أكثر من عامين، كما يعود الفخار لحياة الفلسطينيين ليسهل عليهم تحمل صعوبات حياة النزوح قليلا، في ظل النقص الحاد بالأواني والأطباق.
وفي إحدى الورش بمدينة غزة، يحاول الشاب محمد عطا الله العمل مع عدد من العمال في صناعة الفخار، ويسابق الزمن لتوفير أكبر عدد من الأواني والأطباق والأكواب، بسبب الحاجة المتزايدة في قطاع غزة للأواني الفخارية.
ويقول محمد عطالله لوكالة "سبوتنيك": "هذه الصناعة تراثية وقديمة، وكان الإقبال عليها قد تراجع قبل الحرب، لكننا واصلنا العمل فيها، ومع الحرب التي دمرت معظم الأواني والأطباق المعدنية والزجاجية، وحالت دون دخولها من خلال المعابر، ازدادت الحاجة إلى توفير بديل يساعد الناس في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها".
© Sputnik . Ajwad Jradatالفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب
الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبذل عطالله جهدا كبيرا لبدء العمل داخل الورشة، فقد تعرضت لأضرار جراء القصف الإسرائيلي على غزة، وواجه عطالله صعوبات عدة، من بينها عدم توفر الكهرباء، وصعوبة الحصول على بعض الأدوات المساعدة في العمل وهي مفقودة في قطاع غزة.
© Sputnik . Ajwad Jradatالفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب
الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويشرح: "هذا المكان لا يصلح للعمل، ولكننا مضطرون لصناعة الفخار، وحتى دون كهرباء، فقد عدنا إلى الطريقة القديمة التي تعتمد على الأرجل لتحريك دولاب الفخار، وسقف الورشة به تصدعات ومن الممكن أن ينهار، وفي الشتاء تتسرب الأمطار إلى الفخار مما يؤدي إلى تلف جزء من الأواني، ونكافح لمواجهة هذه العقبات وغيرها من أجل استمرار صناعة الأواني الفخارية".
© Sputnik . Ajwad Jradatالفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب
الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويتولى عطالله مع عدد العمال، جلب الطين اللازم لصناعة الفخار من بيت حانون شمالي قطاع غزة، وكان قبل الحرب يصنع أكثر من 1000 قطعة في اليوم، وأما آلان فلا يستطيع إنجاز أكثر من 100 قطعة في اليوم من الأطباق والأواني الفخارية.
© Sputnik . Ajwad Jradatالفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب
الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف عطالله: "أكثر ما يخيفني هو بقاء الحال كما هو عليه حتى شهر رمضان، والسيطرة الكاملة على المناطق الشمالية للقطاع، والتي نجلب منها الطين للازم لعمل الفخار، ما سيوقف هذه الصناعة التي أصبح النازحون يعتمدون عليها في الوقت الحالي".
© Sputnik . Ajwad Jradatالفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب
الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب
© Sputnik . Ajwad Jradat
ودمرت الحرب الإسرائيلية كثيرا من المصانع في قطاع غزة، في حين توقف الإنتاج في مصانع أخرى بسبب الدمار الجزئي الذي لحق بعضها جراء القصف، وبعضها أغلق بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توفر المواد الخام، ناهيك ان قطاع غزة يفتقر لكثير من المواد والتي يمنع عبر المعابر، وبسبب الحرب تضاعفت الحاجة لعدد كبير من المتطلبات الأساسية المدمرة.
© Sputnik . Ajwad Jradatالفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب
الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب
© Sputnik . Ajwad Jradat

وتنتشر الأواني الفخارية على جوانب الطريق في غزة، فقد أصبحت الخيار المتاح أمام المواطنين، ويشير الشاب أحمد حجازي إلى أن "النازحين يعتمدون على الأواني والأطباق الفخارية، في شرب المياه وإحضار الطعام وغير ذلك".

© Sputnik . Ajwad Jradatالفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب
الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول أحمد حجازي الذي يعمل في بيع الأواني الفخارية في غزة لـ سبوتنيك": "أصبحت الأواني الفخارية والأطباق ذات أهمية كبيرة، ويطلبها النازحون خاصة تلك التي يحفظون فيها الماء لتبريده بسبب خاصية الفخار، ويتوفر مجموعة من الأكواب والأطباق والصحون، وكما يتوفر أيضا الأواني الفخارية لتحضير الطعام والشاي والقهوة".
© Sputnik . Ajwad Jradatالفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب
الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب
© Sputnik . Ajwad Jradat

ويضيف حجازي: "أسعار الأواني الفخارية منخفضة وتعتبر زهيدة بالمقارنة مع أسعار الأواني المعدنية والمصنوعة من الألمنيوم والزجاج والخزف، فسعر القدر الفخاري 20 شيكل ( 6.13 دولارات)، بينما يبلغ سعر القدر المعدني في القطاع نحو 150 شيكل ( 46 دولارا)، وهذا الفارق الكبير يسهم في ازدهار الأواني الفخارية حاليا".

ويواجه قطاع غزة صعوبات في إدخال السلع بسبب القيود الإسرائيلية، وتؤكد مفوضة الاتحاد الاوروبي لإدارة الأزمات، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة قد وصل إلى مرحلة كارثية، في ظل غياب الحد الأدنى من مقومات الحياة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала