الفخار يستعيد بريقه في غزة وصناعته تزدهر ليكون بديلا للأواني المعدنية التي دمرتها الحرب
تشهد مهنة صناعة الفخار في قطاع غزة انتعاشا بعدما كانت على شفير الاندثار، حيث أصبحت اليوم بديلا لدى الفلسطينيين وتعويضا للنقص في الأواني التي دمرتها الحرب، فأعيد فتح بعض الورش القديمة في غزة وتم جلب عدد من العمال، وتغلّب أصحاب تلك الورش على كثير من العقبات لاستمرار هذه الصناعة.
وبعد تراجع هذه المهنة خلال السنوات الماضية، عادت وبقوة ليلمع بريقها من جديد، ويصنع الفخار حاليا على الطريقة التقليدية الفلسطينية القديمة، ويقدم للنازحين بأسعار زهيدة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان منذ أكثر من عامين، كما يعود الفخار لحياة الفلسطينيين ليسهل عليهم تحمل صعوبات حياة النزوح قليلا، في ظل النقص الحاد بالأواني والأطباق.
وفي إحدى الورش بمدينة غزة، يحاول الشاب محمد عطا الله العمل مع عدد من العمال في صناعة الفخار، ويسابق الزمن لتوفير أكبر عدد من الأواني والأطباق والأكواب، بسبب الحاجة المتزايدة في قطاع غزة للأواني الفخارية.
ويقول محمد عطالله لوكالة "سبوتنيك": "هذه الصناعة تراثية وقديمة، وكان الإقبال عليها قد تراجع قبل الحرب، لكننا واصلنا العمل فيها، ومع الحرب التي دمرت معظم الأواني والأطباق المعدنية والزجاجية، وحالت دون دخولها من خلال المعابر، ازدادت الحاجة إلى توفير بديل يساعد الناس في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها".
وبذل عطالله جهدا كبيرا لبدء العمل داخل الورشة، فقد تعرضت لأضرار جراء القصف الإسرائيلي على غزة، وواجه عطالله صعوبات عدة، من بينها عدم توفر الكهرباء، وصعوبة الحصول على بعض الأدوات المساعدة في العمل وهي مفقودة في قطاع غزة.
ويشرح: "هذا المكان لا يصلح للعمل، ولكننا مضطرون لصناعة الفخار، وحتى دون كهرباء، فقد عدنا إلى الطريقة القديمة التي تعتمد على الأرجل لتحريك دولاب الفخار، وسقف الورشة به تصدعات ومن الممكن أن ينهار، وفي الشتاء تتسرب الأمطار إلى الفخار مما يؤدي إلى تلف جزء من الأواني، ونكافح لمواجهة هذه العقبات وغيرها من أجل استمرار صناعة الأواني الفخارية".
ويتولى عطالله مع عدد العمال، جلب الطين اللازم لصناعة الفخار من بيت حانون شمالي قطاع غزة، وكان قبل الحرب يصنع أكثر من 1000 قطعة في اليوم، وأما آلان فلا يستطيع إنجاز أكثر من 100 قطعة في اليوم من الأطباق والأواني الفخارية.
ويضيف عطالله: "أكثر ما يخيفني هو بقاء الحال كما هو عليه حتى شهر رمضان، والسيطرة الكاملة على المناطق الشمالية للقطاع، والتي نجلب منها الطين للازم لعمل الفخار، ما سيوقف هذه الصناعة التي أصبح النازحون يعتمدون عليها في الوقت الحالي".
ودمرت الحرب الإسرائيلية كثيرا من المصانع في قطاع غزة، في حين توقف الإنتاج في مصانع أخرى بسبب الدمار الجزئي الذي لحق بعضها جراء القصف، وبعضها أغلق بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توفر المواد الخام، ناهيك ان قطاع غزة يفتقر لكثير من المواد والتي يمنع عبر المعابر، وبسبب الحرب تضاعفت الحاجة لعدد كبير من المتطلبات الأساسية المدمرة.
وتنتشر الأواني الفخارية على جوانب الطريق في غزة، فقد أصبحت الخيار المتاح أمام المواطنين، ويشير الشاب أحمد حجازي إلى أن "النازحين يعتمدون على الأواني والأطباق الفخارية، في شرب المياه وإحضار الطعام وغير ذلك".
ويقول أحمد حجازي الذي يعمل في بيع الأواني الفخارية في غزة لـ سبوتنيك": "أصبحت الأواني الفخارية والأطباق ذات أهمية كبيرة، ويطلبها النازحون خاصة تلك التي يحفظون فيها الماء لتبريده بسبب خاصية الفخار، ويتوفر مجموعة من الأكواب والأطباق والصحون، وكما يتوفر أيضا الأواني الفخارية لتحضير الطعام والشاي والقهوة".
ويضيف حجازي: "أسعار الأواني الفخارية منخفضة وتعتبر زهيدة بالمقارنة مع أسعار الأواني المعدنية والمصنوعة من الألمنيوم والزجاج والخزف، فسعر القدر الفخاري 20 شيكل ( 6.13 دولارات)، بينما يبلغ سعر القدر المعدني في القطاع نحو 150 شيكل ( 46 دولارا)، وهذا الفارق الكبير يسهم في ازدهار الأواني الفخارية حاليا".
ويواجه قطاع غزة صعوبات في إدخال السلع بسبب القيود الإسرائيلية، وتؤكد مفوضة الاتحاد الاوروبي لإدارة الأزمات، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة قد وصل إلى مرحلة كارثية، في ظل غياب الحد الأدنى من مقومات الحياة.