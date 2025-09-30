https://sarabic.ae/20250930/طفل-فلسطيني-يبتكر-آلة-لصنع-الوقود-البديل-لإعالة-أسرته-في-غزة----1105393924.html

طفل فلسطيني يبتكر آلة لصنع الوقود البديل لإعالة أسرته في غزة

ففي منطقة جنوبي مدينة غزة تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف، أدى لهدم معظم بيوتها ، يجمع الطفل يزن أبو غولة " 13عاما"، النفايات البلاستيكية من الشوارع ومن بين الأبنية المنهارة، وبالقرب من المناطق الخطرة، وهذا ليس بالأمر السهل، في ظل الظروف الحالية والمخاطر المترتبة عليها خاصة في ظل استمرار الاستهداف الإسرائيلي.ويضيف: "لقد قمت بهذا العمل، لأن عائلتي لا تملك المال لشراء أي شيء، لذلك تعلمت كيفية تحويل البلاستيك إلى "سولار" صناعي، وقمت بعمل آلة خاصة، وبعدما أجمع البلاستيك أضعه داخل الآلة وأغلقها، ثم أشعل النار من الأسفل، وبواسطة أنبوبة موصولة بالآلة، يتم تحويل البخار المتصاعد إلى سولار من خلال عملية التنقيط".ومن خلال هذا المشروع وجدت عائلة يزن طريقة للبقاء، لكن التكلفة باهظة، فالنجاة من القصف والموت خلال جمع النفايات البلاستيكية ليست الخطر الوحيد، بل هناك خطر من الأبخرة الناتجة عن عملية التصنيع والتي تسبب أمراض تنفسية وتهيجاً في الجهاز التنفسي.ويشير الطفل يزن إلى أن "عملية إنتاج الوقود صعبة، وتحتاج إلى بذل جهد كبير ومتواصل، حيث يتم تكسير المخلفات البلاستيكية إلى قطع صغيرة قبل وضعها في صهاريج معدنية، ومن ثم إضافة مواد كيميائية معينة وتعريض البلاستيك لحرارة عالية لعدة ساعات، في عملية متواصلة لاستخراج الوقود".ويضيف الطفل يزن: "هذا العمل صعب جدا، والدخان المتصاعد من الآلة رائحته كريهة ويسبب أمراض، وأيضا أحتاج خلال عملية التصنيع إلى مياه، والمياه تأتي إلى المنقطة كل 12 يوم مرة واحدة، وكذلك هذا العمل متعب، وأنا طفل لكن لا يوجد من يساعدني، ومضطر للاستمرار بهذا العمل لإعالة أسرتي".ويعمل يزن كل يوم ساعات عدة، وفي نهاية اليوم يحصل على قرابة 2 ليتر من السولار الصناعي، وعادة يبيعه بمبلغ 70 شيكل، (20 دولار)، لكن هذا المبلغ لا يكفي لتوفير أبسط متطلبات الحياة، في ظل نفاد السلع، وغلاء الأسعار.وبجسده الهزيل يستمر الطفل يزن في عمله الشاق، وسط حرمانه من طفولته الضائعة وأحلامه المؤجلة في التعليم، وخوفه من التعرض للقصف في أي لحظة.ويردف: "أنا طفل ما ذنبي كي أواجه مثل هذه الظروف التي تتعدى طاقتي على التحمل، ودائما أحلم لو أني في المدرسة مع أصدقائي، لكني أشعر أيضا أني نجحت عندما غامرت وقمت بهذا العمل لإعالة أسرتي، وربما هذا يخفف عني قليلا، حتى تتغير الظروف إن شاء الله".وتقول الطفلة جنى لـ "سبوتنيك": "عمري 13سنة، وأقوم بعمل شاق لمساعدة عائلتي للبقاء في غزة، لكن يزن يعاني كل يوم من ضيق بالتنفس، ويسعل بكثرة طوال الليل مما يصعب عليه النوم، ويبذل جهد كبير لجمع البلاستيك، وهذه حالنا في ظل هذه الظروف الصعبة".وتضيف:" أتمنى أن تتوقف الحرب، وأحقق حلمي في الدراسة، وتعود غزة كما كانت، ونعيش حياتنا كما كنا قبل الحرب، في سلام وأمان".ويواجه قطاع غزة أزمة كبيرة بسبب نقص الوقود الذي وصل إلى مستويات حرجة، وقالت وزارة الصحة بغزة إن أيام قليلة تفصل القطاع عن توقف المشافي نتيجة نفاد الوقود منها، وأوضحت أن أزمة نقص الوقود فيما تبقى من مشافي عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة.وأفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، " بأن طفلا واحدا من بين كل ثلاثة أطفال في قطاع غزة لم يتناول أي طعام في خلال 24 ساعة، جراء انعدام المواد الغذائية وسط الحصار الإسرائيلي، وذلك استنادا إلى بيانات تقييم سريع أخير أعدته لجنة الإنقاذ الدولية".وحذرت لجنة الإنقاذ الدولية "IRC" من أن "الأطفال في قطاع غزة يواجهون أوضاعا كارثية مع تصاعد الجوع والإصابات في ظل استمرار الحرب منذ نحو عامين"، مشيرة إلى زيادة بنسبة 48% في حالات الأطفال المحتاجين للحماية خلال الأسابيع الأخيرة.

