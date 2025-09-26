عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الرابع من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أمساليوم
بث مباشر
متطوعون يكافحون لتوزيع الطعام على النازحين في قطاع غزة في ظل استمرار المجاعة
متطوعون يكافحون لتوزيع الطعام على النازحين في قطاع غزة في ظل استمرار المجاعة
متطوعون يكافحون لتوزيع الطعام على النازحين في قطاع غزة في ظل استمرار المجاعة
ويتضور أهل قطاع غزة جوعا، بعدما أصبحت لقمة العيش رحلة قد تكلفهم حياتهم، وتزداد الظروف صعوبة على النازحين من محافظتي غزة والشمال، بعد أن حطوا رحالهم في محافظتي الوسطى وخان يونس.ويقول المبادر باسل السقا لوكالة "سبوتنيك": "قبل فترة كانت شاحنات المساعدات تتعرض للسرقة ولا تصل مساعدات للنازحين، ولكن أصبح هناك تأمين لهذه الشاحنات كي تصل، وهذا ساعد قليلا على توفير بعض الأصناف الغذائية، وساعدنا في تنفيذ المبادرة وعمل الطعام وتوزيعه على النازحين، خاصة الذين ينزحون من غزة وشمالها".ويشير السقا إلى أن "هناك جهات عربية ودولية تساعد في تأمين المساعدات وإيصالها للنازحين، وتدعم مثل هذه المبادرات، ما مكنهم من الوصول إلى مناطق أكثر وتوزيع الطعام على عدد أكبر من النازحين".ويضيف: "نكافح من خلال هذه المبادرة لإيصال الطعام لعائلات أنهكها الجوع، حيث يذهب قسم منا إلى خيام النازحين وأماكن وجودهم، لتوزيع وجبات الطعام الساخنة عليهم، فيما يقوم القسم الآخر منا على تحضير الطعام وتوزيعه على من يستطيع من النازحين الوصول إلينا"، مطالبا المؤسسات الدولية والإغاثية "بالاستمرار في تقديم المساعدات وإيصالها للفسطينيين في قطاع غزة".وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": "المجاعة تأكدت في مدينة غزة في أغسطس/ اَب الماضي"، مؤكدة أن "هذا التجويع من صنع الحكومة الإسرائيلية، وهو نتيجة مباشرة لمنع إدخال الغذاء والإمدادات الأساسية منذ ما يقارب سبعة أشهر".ويعجز معظم النازحين في قطاع غزة عن توفير الحد الأدنى من المواد الغذائية اللازمة لإبقاء عائلاتهم على قيد الحياة، ولم تعد "التكايا" قادرة على توفير الطعام في ظل استمرار المجاعة وشح المساعدات، وتقتصر الأطعمة التي تقدم للنازحين من خلال المؤسسات الخيرية والمجوعات الشبابية المبادرة، على وجبات غذائية فقيرة بالعناصر الغذائية.ويقول النازح كمال أبو عاصي لـ "سبوتنيك": "أتمنى أن يرزقنا الله الفرج، وهذا الطعام الذي أصبح صعب المنال، أتمنى أن يتوفر لجميع الناس، وأظن أننا نستحق أفضل من هذه الظروف، فلم تكن حياتنا بهذا السوء، وأتمنى أن يصل الطعام لكل الجائعين، فهناك عائلات يقتلها الجوع، وهناك جرحى وأيتام لا يجدون الطعام، وهناك نازحون يفترشون الأرض بالقرب من البحر ولا تصلهم مساعدات".ويضيف: "صحيح أنني حصلت على طعام اليوم، لكني أفكر بغيري وأتمنى أن يحصلوا على طعام أيضا".ويقول أبو عليان لوكالة "سبوتنيك": "نطالب بتأمين وصول المساعدات بطريقة إيجابية، دون أن يتعرض المواطنون للخطر، وأنا هنا بالقرب من مشفى ناصر الطبي، هذا المشفى الذي يضم الكثير من النازحين المصابين بسبب محاولتهم الحصول على الطعام، ومنهم من استشهد، ومن خلال تدخل العائلات ورجال الإصلاح انخفضت الأسعار قليلا خاصة الطحين، الذي كان يباع بسعر خيالي، إذ يجب أن تصل المساعدات إلى أماكن النازحين دون التعرض للخطر، وأن يستلم هذه المهمة وجهاء العائلات ورجال الإصلاح".وحذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، من أن "ملايين من سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية، ما لم يتم توفير دعم دولي عاجل"، مشددا على ضرورة "اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في القطاع".وتتفاقم معاناة الأطفال الذين يعانون سوء التغذية جراء المجاعة التي تتفشى في غزة مع إغلاق عدد من مراكز سوء التغذية داخل عدد من المستشفيات، وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة وفيات سوء التغذية الناجمة عن سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر2023، إلى 440 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.
متطوعون يكافحون لتوزيع الطعام على النازحين في قطاع غزة في ظل استمرار المجاعة

12:00 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 12:20 GMT 26.09.2025)
تابعنا عبر
حصري
يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، من خلال الإيغال بالغارات الجوية والقصف المدفعي، مع سقوط المزيد من ضحايا المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح السكان، وما زالت المجاعة تنهش في سكان القطاع، وبات عليهم المحاولة في كل يوم للحصول على القليل من الغذاء.
ويتضور أهل قطاع غزة جوعا، بعدما أصبحت لقمة العيش رحلة قد تكلفهم حياتهم، وتزداد الظروف صعوبة على النازحين من محافظتي غزة والشمال، بعد أن حطوا رحالهم في محافظتي الوسطى وخان يونس.
ورغم خلو الأسواق في خان يونس جنوبي القطاع من معظم الأصناف الغذائية الضرورية للحياة، يكافح مجموعة من الشبان المتطوعين لتوفير وجبات طعام للعائلات الأكثر جوعا، وكذلك إعداد الطعام وتوزيعه على النازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس.
ويقول المبادر باسل السقا لوكالة "سبوتنيك": "قبل فترة كانت شاحنات المساعدات تتعرض للسرقة ولا تصل مساعدات للنازحين، ولكن أصبح هناك تأمين لهذه الشاحنات كي تصل، وهذا ساعد قليلا على توفير بعض الأصناف الغذائية، وساعدنا في تنفيذ المبادرة وعمل الطعام وتوزيعه على النازحين، خاصة الذين ينزحون من غزة وشمالها".
ويشير السقا إلى أن "هناك جهات عربية ودولية تساعد في تأمين المساعدات وإيصالها للنازحين، وتدعم مثل هذه المبادرات، ما مكنهم من الوصول إلى مناطق أكثر وتوزيع الطعام على عدد أكبر من النازحين".
ويضيف: "نكافح من خلال هذه المبادرة لإيصال الطعام لعائلات أنهكها الجوع، حيث يذهب قسم منا إلى خيام النازحين وأماكن وجودهم، لتوزيع وجبات الطعام الساخنة عليهم، فيما يقوم القسم الآخر منا على تحضير الطعام وتوزيعه على من يستطيع من النازحين الوصول إلينا"، مطالبا المؤسسات الدولية والإغاثية "بالاستمرار في تقديم المساعدات وإيصالها للفسطينيين في قطاع غزة".
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": "المجاعة تأكدت في مدينة غزة في أغسطس/ اَب الماضي"، مؤكدة أن "هذا التجويع من صنع الحكومة الإسرائيلية، وهو نتيجة مباشرة لمنع إدخال الغذاء والإمدادات الأساسية منذ ما يقارب سبعة أشهر".
ويعجز معظم النازحين في قطاع غزة عن توفير الحد الأدنى من المواد الغذائية اللازمة لإبقاء عائلاتهم على قيد الحياة، ولم تعد "التكايا" قادرة على توفير الطعام في ظل استمرار المجاعة وشح المساعدات، وتقتصر الأطعمة التي تقدم للنازحين من خلال المؤسسات الخيرية والمجوعات الشبابية المبادرة، على وجبات غذائية فقيرة بالعناصر الغذائية.
وداخل خيمة في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع، لم يستطع النازح كمال أبو عاصي، إخفاء فرحته بالحصول على وجبة طعام لعائلته، بعدما حاول تأمين الطعام ولم ينجح.
ويقول النازح كمال أبو عاصي لـ "سبوتنيك": "أتمنى أن يرزقنا الله الفرج، وهذا الطعام الذي أصبح صعب المنال، أتمنى أن يتوفر لجميع الناس، وأظن أننا نستحق أفضل من هذه الظروف، فلم تكن حياتنا بهذا السوء، وأتمنى أن يصل الطعام لكل الجائعين، فهناك عائلات يقتلها الجوع، وهناك جرحى وأيتام لا يجدون الطعام، وهناك نازحون يفترشون الأرض بالقرب من البحر ولا تصلهم مساعدات".
ويضيف: "صحيح أنني حصلت على طعام اليوم، لكني أفكر بغيري وأتمنى أن يحصلوا على طعام أيضا".
ويشير جمال أبو عليان، أحد رجال الإصلاح في خان يونس، إلى أنه "خلال الأيام الأخيرة بدأ يظهر الإعياء وشحوب الوجه والضعف على الكثير من النازحين، جراء صعوبة التكيف مع الظروف الحالية، والطعام الغير صحي والفقير بالعناصر الغذائية، وهناك جهات محلية تحاول المساعدة ضمن الإمكانيات المتوفرة والمتاحة".

ويقول أبو عليان لوكالة "سبوتنيك": "نطالب بتأمين وصول المساعدات بطريقة إيجابية، دون أن يتعرض المواطنون للخطر، وأنا هنا بالقرب من مشفى ناصر الطبي، هذا المشفى الذي يضم الكثير من النازحين المصابين بسبب محاولتهم الحصول على الطعام، ومنهم من استشهد، ومن خلال تدخل العائلات ورجال الإصلاح انخفضت الأسعار قليلا خاصة الطحين، الذي كان يباع بسعر خيالي، إذ يجب أن تصل المساعدات إلى أماكن النازحين دون التعرض للخطر، وأن يستلم هذه المهمة وجهاء العائلات ورجال الإصلاح".
وحذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، من أن "ملايين من سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية، ما لم يتم توفير دعم دولي عاجل"، مشددا على ضرورة "اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في القطاع".
وتتفاقم معاناة الأطفال الذين يعانون سوء التغذية جراء المجاعة التي تتفشى في غزة مع إغلاق عدد من مراكز سوء التغذية داخل عدد من المستشفيات، وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة وفيات سوء التغذية الناجمة عن سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر2023، إلى 440 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.
