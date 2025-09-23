https://sarabic.ae/20250923/سكان-شمالي-غزة-بين-مطرقة-النزوح-جنوبا-وسندان-القصف-الإسرائيلي-1105126104.html

سكان شمالي غزة.. بين مطرقة النزوح جنوبا وسندان القصف الإسرائيلي

سكان شمالي غزة.. بين مطرقة النزوح جنوبا وسندان القصف الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

سبوتنيك عربي

مع استمرار القصف الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، يضطر آلاف الفلسطينيين للنزوح جنوبا عبر الطريق الساحلي وسط معاناة شديدة في إيجاد وسائل نقل وارتفاع كبير في تكاليف... 23.09.2025, سبوتنيك عربي

ويقول النازح سامح محمود الذي اضطر للبقاء في غزة، بسبب ارتفاع تكاليف النزوح نحو الجنوب، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لقد تعبنا من النزوح المتكرر ولم نعد نطيق ما يحدث، ونواجه ظروفا صعبة للغاية، ولا نملك المال، وتكاليف النزوح باهظة، ولا نستطيع تأمينها، لذلك قررت البقاء هنا مع عائلتي وانتظار الموت".وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": "تكلفة النزوح من مدينة غزة إلى جنوبي القطاع تبلغ قرابة (3180 دولار)، وسط اكتظاظ المساحات لإقامة خيام وعدم حصول المواطنين على أي دخل".وتشير النازحة في مدينة غزة إيمان العجلة، إلى أن "أجرة النقل من غزة إلى خان يونس تبلغ ألف دولار، وهذا مبلغ كبير جدا، وأغلبية الناس في غزة لا يملكونه، لذلك قررت البقاء في غزة مع عائلتها".وقالت إيمان لـ"سبوتنيك": "تكاليف النزوح باهظة جدا، والنزوح لم يعد سهلا ولم تعد تتوفر لدينا الوسائل والمال، ومنذ بداية الحرب نزحت مع عائلتي من شمال غزة 16 مرة، ولم نعد نستطيع النزوح، لقد نفدت طاقتنا ومقدراتنا، وحتى في الجنوب لا توجد مناطق لاستيعاب أعداد جديدة من النازحين، وهناك من النازحين من يعود من الجنوب بسبب الاكتظاظ".وقالت الطفلة رغد لوكالة "سبوتنيك": "لم يبق مع والدي مال للنزوح، لقد قصف منزلنا ودُمر بالكامل، ونحن نعيش في مدينة غزة داخل خيمة، كأننا نعيش في الشارع، فالخيمة ممزقة ومفتوحة من أكثر من جهة، وحالنا صعب للغاية".وأضافت: "ربنا يعلم ماذا يفعلون بنا. لقد قُتل أخوتي في القصف، ولا يوجد طعام، وكان أخي قبل القصف يجلب لي الخبز والحلويات، لكن الآن لا أحصل على طعام كافٍ، لقد فقدت عائلتي وأقربائي ولا نملك المال للنزوح، لكني أعلم أن عائلتي في مكان أفضل من هنا".وكشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، أن "عدد الفلسطينيين المتبقين في مدينة غزة شمالي القطاع لغاية 16سبتمبر/ أيلول (الجاري) نحو 740ألف، من أصل قرابة 1.3 مليون فرد كانوا يعيشون في غزة وشمالها"، محذرا من أن "العدد قابل للانخفاض مع استمرار النزوح القسري نحو الجنوب".ويبين النازح أدهم فايد أن "التكاليف لا تقتصر على أجرة التنقل إلى الجنوب، بل إن سعر الخيمة العائلية يتجاوز 2000دولار، وبعد شراء الخيمة يجب الحصول على قطعة أرض لوضع الخيمة عليها بمبلغ 180دولار تقريبا في الشهر".وقال النازح أدهم لـ"سبوتنيك": "هنا سنموت وفي الجنوب لن يكون الموت بعيدا عنا، فلماذا ننزح، فضلا عن عدم قدرتنا على تأمين مبلغ مالي كبير للانتقال نحو الجنوب وشراء خيمة، ولقد دمر منزلي في منطقة الزيتون وسأبقى بجواره، ولن أنزح بل انتظر الموت".ومنذ أسابيع، يكثف الجيش الإسرائيلي من قصف وتفجير الأبراج السكنية والعمارات في مدينة غزة، ضمن سياسة تهدف لإجبار الفلسطينيين على النزوح إلى الجنوب، وفي أغسطس/ اَب الماضي أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفرض السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع للسيطرة على القطاع بالكامل.وبدأ الجيش الإسرائيلي في 11 أغسطس الماضي، هجومه على مدينة غزة انطلاقا من حي الزيتون، في عملية أطلق عليها اسم "عربات جدعون 2"، وشملت نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف بالمدفعية، وإطلاق نار كثيف وتهجير قسري.

