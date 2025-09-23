عربي
سكان شمالي غزة.. بين مطرقة النزوح جنوبا وسندان القصف الإسرائيلي
سكان شمالي غزة.. بين مطرقة النزوح جنوبا وسندان القصف الإسرائيلي
سكان شمالي غزة.. بين مطرقة النزوح جنوبا وسندان القصف الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
مع استمرار القصف الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، يضطر آلاف الفلسطينيين للنزوح جنوبا عبر الطريق الساحلي وسط معاناة شديدة في إيجاد وسائل نقل وارتفاع كبير في تكاليف... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T12:00+0000
2025-09-23T12:25+0000
فلسطين المحتلة
قطاع غزة
القصف الإسرائيلي
النزوح
الحرب
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105123789_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_0d059fbfab3147f3b000405ce4addf68.jpg
ويقول النازح سامح محمود الذي اضطر للبقاء في غزة، بسبب ارتفاع تكاليف النزوح نحو الجنوب، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لقد تعبنا من النزوح المتكرر ولم نعد نطيق ما يحدث، ونواجه ظروفا صعبة للغاية، ولا نملك المال، وتكاليف النزوح باهظة، ولا نستطيع تأمينها، لذلك قررت البقاء هنا مع عائلتي وانتظار الموت".وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": "تكلفة النزوح من مدينة غزة إلى جنوبي القطاع تبلغ قرابة (3180 دولار)، وسط اكتظاظ المساحات لإقامة خيام وعدم حصول المواطنين على أي دخل".وتشير النازحة في مدينة غزة إيمان العجلة، إلى أن "أجرة النقل من غزة إلى خان يونس تبلغ ألف دولار، وهذا مبلغ كبير جدا، وأغلبية الناس في غزة لا يملكونه، لذلك قررت البقاء في غزة مع عائلتها".وقالت إيمان لـ"سبوتنيك": "تكاليف النزوح باهظة جدا، والنزوح لم يعد سهلا ولم تعد تتوفر لدينا الوسائل والمال، ومنذ بداية الحرب نزحت مع عائلتي من شمال غزة 16 مرة، ولم نعد نستطيع النزوح، لقد نفدت طاقتنا ومقدراتنا، وحتى في الجنوب لا توجد مناطق لاستيعاب أعداد جديدة من النازحين، وهناك من النازحين من يعود من الجنوب بسبب الاكتظاظ".وقالت الطفلة رغد لوكالة "سبوتنيك": "لم يبق مع والدي مال للنزوح، لقد قصف منزلنا ودُمر بالكامل، ونحن نعيش في مدينة غزة داخل خيمة، كأننا نعيش في الشارع، فالخيمة ممزقة ومفتوحة من أكثر من جهة، وحالنا صعب للغاية".وأضافت: "ربنا يعلم ماذا يفعلون بنا. لقد قُتل أخوتي في القصف، ولا يوجد طعام، وكان أخي قبل القصف يجلب لي الخبز والحلويات، لكن الآن لا أحصل على طعام كافٍ، لقد فقدت عائلتي وأقربائي ولا نملك المال للنزوح، لكني أعلم أن عائلتي في مكان أفضل من هنا".وكشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، أن "عدد الفلسطينيين المتبقين في مدينة غزة شمالي القطاع لغاية 16سبتمبر/ أيلول (الجاري) نحو 740ألف، من أصل قرابة 1.3 مليون فرد كانوا يعيشون في غزة وشمالها"، محذرا من أن "العدد قابل للانخفاض مع استمرار النزوح القسري نحو الجنوب".ويبين النازح أدهم فايد أن "التكاليف لا تقتصر على أجرة التنقل إلى الجنوب، بل إن سعر الخيمة العائلية يتجاوز 2000دولار، وبعد شراء الخيمة يجب الحصول على قطعة أرض لوضع الخيمة عليها بمبلغ 180دولار تقريبا في الشهر".وقال النازح أدهم لـ"سبوتنيك": "هنا سنموت وفي الجنوب لن يكون الموت بعيدا عنا، فلماذا ننزح، فضلا عن عدم قدرتنا على تأمين مبلغ مالي كبير للانتقال نحو الجنوب وشراء خيمة، ولقد دمر منزلي في منطقة الزيتون وسأبقى بجواره، ولن أنزح بل انتظر الموت".ومنذ أسابيع، يكثف الجيش الإسرائيلي من قصف وتفجير الأبراج السكنية والعمارات في مدينة غزة، ضمن سياسة تهدف لإجبار الفلسطينيين على النزوح إلى الجنوب، وفي أغسطس/ اَب الماضي أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفرض السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع للسيطرة على القطاع بالكامل.وبدأ الجيش الإسرائيلي في 11 أغسطس الماضي، هجومه على مدينة غزة انطلاقا من حي الزيتون، في عملية أطلق عليها اسم "عربات جدعون 2"، وشملت نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف بالمدفعية، وإطلاق نار كثيف وتهجير قسري.
سكان شمالي غزة.. بين مطرقة النزوح جنوبا وسندان القصف الإسرائيلي

12:00 GMT 23.09.2025 (تم التحديث: 12:25 GMT 23.09.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatتكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
مع استمرار القصف الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، يضطر آلاف الفلسطينيين للنزوح جنوبا عبر الطريق الساحلي وسط معاناة شديدة في إيجاد وسائل نقل وارتفاع كبير في تكاليف النزوح، حيث لا يزال مئات الآلاف من أهالي مدينة غزة عالقين بسبب عدم قدرتهم على تأمين كلفة النزوح، مما يعرضهم للخطر في ظل تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية.
ويقول النازح سامح محمود الذي اضطر للبقاء في غزة، بسبب ارتفاع تكاليف النزوح نحو الجنوب، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لقد تعبنا من النزوح المتكرر ولم نعد نطيق ما يحدث، ونواجه ظروفا صعبة للغاية، ولا نملك المال، وتكاليف النزوح باهظة، ولا نستطيع تأمينها، لذلك قررت البقاء هنا مع عائلتي وانتظار الموت".

وأضاف: "لا أملك المال لتوفير بعض الطعام لعائلتي، فكيف يكون لدي مبلغ كبير للنزوح، لذلك سنبقى في الشمال، وربما تتحول هذه الخيمة إلى مقبرة لنا، فالموت في كل مكان، وبالرغم من أوامر الإخلاء سنبقى هنا صامدون، وحتى إن جاء الموت فنحن أموات ولكن نتنفس فقط".

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": "تكلفة النزوح من مدينة غزة إلى جنوبي القطاع تبلغ قرابة (3180 دولار)، وسط اكتظاظ المساحات لإقامة خيام وعدم حصول المواطنين على أي دخل".
© Sputnik . Ajwad Jradatتكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتشير النازحة في مدينة غزة إيمان العجلة، إلى أن "أجرة النقل من غزة إلى خان يونس تبلغ ألف دولار، وهذا مبلغ كبير جدا، وأغلبية الناس في غزة لا يملكونه، لذلك قررت البقاء في غزة مع عائلتها".
© Sputnik . Ajwad Jradatتكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقالت إيمان لـ"سبوتنيك": "تكاليف النزوح باهظة جدا، والنزوح لم يعد سهلا ولم تعد تتوفر لدينا الوسائل والمال، ومنذ بداية الحرب نزحت مع عائلتي من شمال غزة 16 مرة، ولم نعد نستطيع النزوح، لقد نفدت طاقتنا ومقدراتنا، وحتى في الجنوب لا توجد مناطق لاستيعاب أعداد جديدة من النازحين، وهناك من النازحين من يعود من الجنوب بسبب الاكتظاظ".
© Sputnik . Ajwad Jradatتكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
© Sputnik . Ajwad Jradat

وأما الطفلة رغد عزام، فقد نجت من قصف إسرائيلي على منزل عائلاتها في منطقة الشجاعية شرقي غزة، وفقدت أغلبية أفراد عائلتها، حيث لم يتبق لها سوى والدها، وتتذكر رغد أخوتها وكيف كانوا يعتنون بها.

© Sputnik . Ajwad Jradatتكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقالت الطفلة رغد لوكالة "سبوتنيك": "لم يبق مع والدي مال للنزوح، لقد قصف منزلنا ودُمر بالكامل، ونحن نعيش في مدينة غزة داخل خيمة، كأننا نعيش في الشارع، فالخيمة ممزقة ومفتوحة من أكثر من جهة، وحالنا صعب للغاية".
© Sputnik . Ajwad Jradatتكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضافت: "ربنا يعلم ماذا يفعلون بنا. لقد قُتل أخوتي في القصف، ولا يوجد طعام، وكان أخي قبل القصف يجلب لي الخبز والحلويات، لكن الآن لا أحصل على طعام كافٍ، لقد فقدت عائلتي وأقربائي ولا نملك المال للنزوح، لكني أعلم أن عائلتي في مكان أفضل من هنا".
© Sputnik . Ajwad Jradatتكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، أن "عدد الفلسطينيين المتبقين في مدينة غزة شمالي القطاع لغاية 16سبتمبر/ أيلول (الجاري) نحو 740ألف، من أصل قرابة 1.3 مليون فرد كانوا يعيشون في غزة وشمالها"، محذرا من أن "العدد قابل للانخفاض مع استمرار النزوح القسري نحو الجنوب".
© Sputnik . Ajwad Jradatتكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويبين النازح أدهم فايد أن "التكاليف لا تقتصر على أجرة التنقل إلى الجنوب، بل إن سعر الخيمة العائلية يتجاوز 2000دولار، وبعد شراء الخيمة يجب الحصول على قطعة أرض لوضع الخيمة عليها بمبلغ 180دولار تقريبا في الشهر".
© Sputnik . Ajwad Jradatتكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال النازح أدهم لـ"سبوتنيك": "هنا سنموت وفي الجنوب لن يكون الموت بعيدا عنا، فلماذا ننزح، فضلا عن عدم قدرتنا على تأمين مبلغ مالي كبير للانتقال نحو الجنوب وشراء خيمة، ولقد دمر منزلي في منطقة الزيتون وسأبقى بجواره، ولن أنزح بل انتظر الموت".
© Sputnik . Ajwad Jradatتكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
© Sputnik . Ajwad Jradat

وبيّنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن "المساحات المتوفرة للنازحين مكتظة أصلا ويصعب العثور على أماكن لإقامة الخيام بعد ما يقرب من عامين من الحرب، إضافة إلى أن الفلسطينيين في غزة لا يحصلون على أي دخل".

© Sputnik . Ajwad Jradatتكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
تكاليف النزوح من غزة طوق قاتل يجبر الفلسطينيين على الصمود في منازلهم
© Sputnik . Ajwad Jradat
ومنذ أسابيع، يكثف الجيش الإسرائيلي من قصف وتفجير الأبراج السكنية والعمارات في مدينة غزة، ضمن سياسة تهدف لإجبار الفلسطينيين على النزوح إلى الجنوب، وفي أغسطس/ اَب الماضي أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفرض السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع للسيطرة على القطاع بالكامل.
وبدأ الجيش الإسرائيلي في 11 أغسطس الماضي، هجومه على مدينة غزة انطلاقا من حي الزيتون، في عملية أطلق عليها اسم "عربات جدعون 2"، وشملت نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف بالمدفعية، وإطلاق نار كثيف وتهجير قسري.
