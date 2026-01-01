https://sarabic.ae/20260101/دميترييف-يشكك-في-اهتمام-الإعلام-الغربي-بالهجوم-الإرهابي-على-المدنيين-في-خيرسون-1108814882.html
دميترييف يشكك في اهتمام الإعلام الغربي بالهجوم الإرهابي على المدنيين في خيرسون
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "هل ستغطي أي وسيلة إعلام تقليدية هذا الحدث؟"، تعليقا على منشور لأحد المستخدمين بشأن الهجوم.وكان حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو قد أعلن، الخميس، أن القوات الأوكرانية نفذت ضربة متعمدة بطائرات مسيرة استهدفت مكانا كان فيه مدنيون يحتفلون برأس السنة الجديدة، حيث ضربت مقهى وفندقا على ساحل البحر الأسود في خورلي.وبحسب المعطيات الأولية، أسفر الهجوم عن إصابة أكثر من 50 شخصا ومقتل 24، بينهم طفل.وفي وقت لاحق، أفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيتريينكو لوكالة "سبوتنيك" بفتح قضية جنائية بتهمة "العمل الإرهابي" على خلفية مقتل أكثر من 20 مدنيا. كما أعلنت يومي الجمعة والسبت يومي حداد في المنطقة.
