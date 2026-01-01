دميترييف يشكك في اهتمام الإعلام الغربي بالهجوم الإرهابي على المدنيين في خيرسون

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
دميترييف يشكك في اهتمام الإعلام الغربي بالهجوم الإرهابي على المدنيين في خيرسون
دميترييف يشكك في اهتمام الإعلام الغربي بالهجوم الإرهابي على المدنيين في خيرسون
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "هل ستغطي أي وسيلة إعلام تقليدية هذا الحدث؟"، تعليقا على منشور لأحد المستخدمين بشأن الهجوم.وكان حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو قد أعلن، الخميس، أن القوات الأوكرانية نفذت ضربة متعمدة بطائرات مسيرة استهدفت مكانا كان فيه مدنيون يحتفلون برأس السنة الجديدة، حيث ضربت مقهى وفندقا على ساحل البحر الأسود في خورلي.وبحسب المعطيات الأولية، أسفر الهجوم عن إصابة أكثر من 50 شخصا ومقتل 24، بينهم طفل.وفي وقت لاحق، أفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيتريينكو لوكالة "سبوتنيك" بفتح قضية جنائية بتهمة "العمل الإرهابي" على خلفية مقتل أكثر من 20 مدنيا. كما أعلنت يومي الجمعة والسبت يومي حداد في المنطقة.
22:10 GMT 01.01.2026
تساءل رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، الخميس، عما إذا كانت وسائل الإعلام الغربية التقليدية ستغطي هجوم القوات الأوكرانية على بلدة خورلي في مقاطعة خيرسون، الذي أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "هل ستغطي أي وسيلة إعلام تقليدية هذا الحدث؟"، تعليقا على منشور لأحد المستخدمين بشأن الهجوم.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
زاخاروفا ترد على المشككين في وجود ضحايا لهجوم مقاطعة خيرسون
21:58 GMT
وكان حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو قد أعلن، الخميس، أن القوات الأوكرانية نفذت ضربة متعمدة بطائرات مسيرة استهدفت مكانا كان فيه مدنيون يحتفلون برأس السنة الجديدة، حيث ضربت مقهى وفندقا على ساحل البحر الأسود في خورلي.
وبحسب المعطيات الأولية، أسفر الهجوم عن إصابة أكثر من 50 شخصا ومقتل 24، بينهم طفل.
وفي وقت لاحق، أفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيتريينكو لوكالة "سبوتنيك" بفتح قضية جنائية بتهمة "العمل الإرهابي" على خلفية مقتل أكثر من 20 مدنيا. كما أعلنت يومي الجمعة والسبت يومي حداد في المنطقة.
