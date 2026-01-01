عربي
زاخاروفا ترد على المشككين في وجود ضحايا لهجوم مقاطعة خيرسون
زاخاروفا ترد على المشككين في وجود ضحايا لهجوم مقاطعة خيرسون
زاخاروفا ترد على المشككين في وجود ضحايا لهجوم مقاطعة خيرسون
سبوتنيك عربي
علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على الشكوك التي أثيرت في بعض وسائل الإعلام حول عدد الضحايا جراء الغارة الجوية الأوكرانية التي... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
زاخاروفا ترد على المشككين في وجود ضحايا لهجوم مقاطعة خيرسون

21:58 GMT 01.01.2026
علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على الشكوك التي أثيرت في بعض وسائل الإعلام حول عدد الضحايا جراء الغارة الجوية الأوكرانية التي استهدفت مقهى في منطقة خيرسون، قائلةً إن الغرب لم يتخلّ عن تكتيك الصمت الاستراتيجي بشأن جرائم كييف.
وكتبت على قناتها على تطبيق تليغرام: "قرأت في بعض وسائل الإعلام والمدونات أن هناك "شكوكاً" حول وجود ضحايا في المقهى".
وأضافت: "إذا كانت هناك أي شكوك، فهي تتعلق فقط بنزاهة أولئك الذين يشككون".

واختتمت زاخاروفا حديثها قائلة: "كنت سأقول: ألا تملكون ضميراً؟ لكنني لن أفعل - فأنا أعلم أنكم لا تملكون ضميراً. ولم يتخل الغرب عن تكتيك "الصمت الاستراتيجي" الذي يسمح بمرور الهجمات الإرهابية في شارع بانكوفا دون أن يلاحظها أحد لسنوات".

انفجار في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم خيرسون: مقتل 24 شخصا وإصابة 50 آخرين بهجوم إرهابي أوكراني على فندق ومقهى في المقاطعة
05:36 GMT
وأفادت حكومة مقاطعة خيرسون ومكتب الطب الشرعي في مقاطعة خيرسون: بأنه تم التعرف حتى الآن على هويات سبعة أشخاص قُتلوا في غارة جوية بطائرة مسيرة شنها إرهابيون أوكرانيون: • أدميسايف محمود شيرانييفيتش، مواليد 1977 • بيشيك ليودميلا ستانيسلافوفنا، مواليد 1959 • تيميجنيكوفا أولغا أوليغوفنا، مواليد 1995 • أوستروفسكايا آنا أليكسيفنا، مواليد 1999 • بوغان سيرغي فلاديميروفيتش، مواليد 1970 • فولوشكو ميخائيل فيكتوروفيتش، مواليد 1983 • داريا سيرجيفنا كليم، مواليد 2008.
وأفاد فولوديمير سالدو، رئيس المقاطعة، الرئيس سابقا، "إنه مع تقدم عمل فريق التحقيق والتعرف على جثث الضحايا، سيتم نشر المعلومات والأسماء على الموقع الإلكتروني. من إدارة الحاكم وحكومة منطقة خيرسون، ولا يمكن تحديد هوية جميع المتوفين إلا بعد إجراء فحص جيني خاص".
الكرملين: بوتين استمع عبر الهاتف لتقرير سالدو حول الوضع في مقاطعة خيرسون
البرلمان البيلاروسي يدين الهجوم الأوكراني على المدنيين في مقاطعة خيرسون
مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص إثر هجوم شنته مسيرة أوكرانية على سيارة في مقاطعة خيرسون
