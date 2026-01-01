https://sarabic.ae/20260101/زاخاروفا-ترد-على-المشككين-في-وجود-ضحايا-لهجوم-مقاطعة-خيرسون--1108814546.html
زاخاروفا ترد على المشككين في وجود ضحايا لهجوم مقاطعة خيرسون
زاخاروفا ترد على المشككين في وجود ضحايا لهجوم مقاطعة خيرسون
سبوتنيك عربي
علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على الشكوك التي أثيرت في بعض وسائل الإعلام حول عدد الضحايا جراء الغارة الجوية الأوكرانية التي... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T21:58+0000
2026-01-01T21:58+0000
2026-01-01T21:56+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/15/1058948233_140:0:3781:2048_1920x0_80_0_0_0a8f7b76d60f8c3c9285089e7be9176d.jpg
وكتبت على قناتها على تطبيق تليغرام: "قرأت في بعض وسائل الإعلام والمدونات أن هناك "شكوكاً" حول وجود ضحايا في المقهى".وأضافت: "إذا كانت هناك أي شكوك، فهي تتعلق فقط بنزاهة أولئك الذين يشككون".وأفادت حكومة مقاطعة خيرسون ومكتب الطب الشرعي في مقاطعة خيرسون: بأنه تم التعرف حتى الآن على هويات سبعة أشخاص قُتلوا في غارة جوية بطائرة مسيرة شنها إرهابيون أوكرانيون: • أدميسايف محمود شيرانييفيتش، مواليد 1977 • بيشيك ليودميلا ستانيسلافوفنا، مواليد 1959 • تيميجنيكوفا أولغا أوليغوفنا، مواليد 1995 • أوستروفسكايا آنا أليكسيفنا، مواليد 1999 • بوغان سيرغي فلاديميروفيتش، مواليد 1970 • فولوشكو ميخائيل فيكتوروفيتش، مواليد 1983 • داريا سيرجيفنا كليم، مواليد 2008.وأفاد فولوديمير سالدو، رئيس المقاطعة، الرئيس سابقا، "إنه مع تقدم عمل فريق التحقيق والتعرف على جثث الضحايا، سيتم نشر المعلومات والأسماء على الموقع الإلكتروني. من إدارة الحاكم وحكومة منطقة خيرسون، ولا يمكن تحديد هوية جميع المتوفين إلا بعد إجراء فحص جيني خاص".الكرملين: بوتين استمع عبر الهاتف لتقرير سالدو حول الوضع في مقاطعة خيرسونالبرلمان البيلاروسي يدين الهجوم الأوكراني على المدنيين في مقاطعة خيرسونمقتل طفل وإصابة 3 أشخاص إثر هجوم شنته مسيرة أوكرانية على سيارة في مقاطعة خيرسون
https://sarabic.ae/20260101/مقتل-أكثر-من-20-شخصا-بهجوم-طائرات-مسيّرة-على-فندق-ومقهى-في-مقاطعة-خيرسون-1108786738.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/15/1058948233_595:0:3326:2048_1920x0_80_0_0_1f8d8f5be87978c5876659770679acef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
زاخاروفا ترد على المشككين في وجود ضحايا لهجوم مقاطعة خيرسون
علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على الشكوك التي أثيرت في بعض وسائل الإعلام حول عدد الضحايا جراء الغارة الجوية الأوكرانية التي استهدفت مقهى في منطقة خيرسون، قائلةً إن الغرب لم يتخلّ عن تكتيك الصمت الاستراتيجي بشأن جرائم كييف.
وكتبت على قناتها على تطبيق تليغرام: "قرأت في بعض وسائل الإعلام والمدونات أن هناك "شكوكاً" حول وجود ضحايا في المقهى".
وأضافت: "إذا كانت هناك أي شكوك، فهي تتعلق فقط بنزاهة أولئك الذين يشككون".
واختتمت زاخاروفا حديثها قائلة: "كنت سأقول: ألا تملكون ضميراً؟ لكنني لن أفعل - فأنا أعلم أنكم لا تملكون ضميراً. ولم يتخل الغرب عن تكتيك "الصمت الاستراتيجي" الذي يسمح بمرور الهجمات الإرهابية في شارع بانكوفا دون أن يلاحظها أحد لسنوات".
وأفادت حكومة مقاطعة خيرسون ومكتب الطب الشرعي في مقاطعة خيرسون: بأنه تم التعرف حتى الآن على هويات سبعة أشخاص قُتلوا في غارة جوية بطائرة مسيرة شنها إرهابيون أوكرانيون: • أدميسايف محمود شيرانييفيتش، مواليد 1977 • بيشيك ليودميلا ستانيسلافوفنا، مواليد 1959 • تيميجنيكوفا أولغا أوليغوفنا، مواليد 1995 • أوستروفسكايا آنا أليكسيفنا، مواليد 1999 • بوغان سيرغي فلاديميروفيتش، مواليد 1970 • فولوشكو ميخائيل فيكتوروفيتش، مواليد 1983 • داريا سيرجيفنا كليم، مواليد 2008.
وأفاد فولوديمير سالدو، رئيس المقاطعة، الرئيس سابقا، "إنه مع تقدم عمل فريق التحقيق والتعرف على جثث الضحايا، سيتم نشر المعلومات والأسماء على الموقع الإلكتروني. من إدارة الحاكم وحكومة منطقة خيرسون، ولا يمكن تحديد هوية جميع المتوفين إلا بعد إجراء فحص جيني خاص".