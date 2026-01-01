https://sarabic.ae/20260101/روسيا-تطالب-الأمم-المتحدة-بإدانة-علنية-للهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-خيرسون-1108814808.html
روسيا تطالب الأمم المتحدة بإدانة علنية للهجوم الأوكراني على مقاطعة خيرسون
روسيا تطالب الأمم المتحدة بإدانة علنية للهجوم الأوكراني على مقاطعة خيرسون
سبوتنيك عربي
طالب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإدانة العلنية والعاجلة للهجوم الذي استهدف... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T22:29+0000
2026-01-01T22:29+0000
2026-01-01T22:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107460741_0:21:555:333_1920x0_80_0_0_7df14badbd7fb37d7f15fa1366ee0343.jpg
وقال غاتيلوف في بيان نقلته البعثة الروسية: "نطالب المفوض السامي فولكر تورك ومكتبه، وكذلك الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بإدانة هذا العمل الإرهابي الوحشي في أقرب وقت. إن التزام الصمت إزاء هذه المأساة يرقى إلى المساعدة والتواطؤ في الجرائم الدموية".وأعرب الدبلوماسي الروسي عن تعازيه لأسر الضحايا، مدينا ما وصفه بـ"الجريمة الجنونية"، ومعتبرا أن هدفها "صرف الانتباه عن إخفاقات القوات الأوكرانية وإفشال أي مساع للتسوية السلمية".يشار إلى أنه في ليل 1 يناير، استهدفت طائرات مسيرة مقهى وفندقا على الساحل في خورلي، حيث كان نحو مئة مدني يحتفلون برأس السنة. وأسفر الهجوم عن مقتل 24 شخصا وإصابة 29 آخرين، بينهم خمسة أطفال.وأفاد حاكم الإقليم فلاديمير سالدو بأن الهجوم نفذ بثلاث مسيرات، إحداها محملة بمادة حارقة، بعد استطلاع مسبق للمنطقة بطائرة استطلاع.وأخمد الحريق فجرا، ونقل المصابون إلى مستشفيات في القرم. وذكر وزير الصحة في القرم أليكسي ناتاروف أن عشرة مصابين ما زالوا يتلقون العلاج، حالتهم مستقرة عموما، مع وجود ثلاث حالات حرجة بينها طفل، وإحدى المصابات حامل.وأعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح قضية جنائية بتهمة "عمل إرهابي"، مؤكدة مواصلة التحقيق لتحديد جميع المتورطين.وفي حادث منفصل لاحق، قتل طفل يبلغ خمس سنوات جراء ضربة مسيرة استهدفت سيارة في منطقة أليوشكينسكي، وأصيبت والدته وجداه بجروح خطرة.
https://sarabic.ae/20260101/زاخاروفا-ترد-على-المشككين-في-وجود-ضحايا-لهجوم-مقاطعة-خيرسون--1108814546.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107460741_0:0:555:417_1920x0_80_0_0_023fc930b54551c490c482abda8dd136.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا تطالب الأمم المتحدة بإدانة علنية للهجوم الأوكراني على مقاطعة خيرسون
طالب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإدانة العلنية والعاجلة للهجوم الذي استهدف بلدة خورلي في مقاطعة خيرسون، محذرا من أن الصمت حياله "سيعد تواطؤا" في الجريمة.
وقال غاتيلوف في بيان نقلته البعثة الروسية: "نطالب المفوض السامي فولكر تورك ومكتبه، وكذلك الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بإدانة هذا العمل الإرهابي الوحشي في أقرب وقت. إن التزام الصمت إزاء هذه المأساة يرقى إلى المساعدة والتواطؤ في الجرائم الدموية".
وأعرب الدبلوماسي الروسي عن تعازيه لأسر الضحايا، مدينا ما وصفه بـ"الجريمة الجنونية"، ومعتبرا أن هدفها "صرف الانتباه عن إخفاقات القوات الأوكرانية وإفشال أي مساع للتسوية السلمية".
يشار إلى أنه في ليل 1 يناير، استهدفت طائرات مسيرة مقهى وفندقا على الساحل في خورلي، حيث كان نحو مئة مدني يحتفلون برأس السنة. وأسفر الهجوم عن مقتل 24 شخصا وإصابة 29 آخري
ن، بينهم خمسة أطفال.
وأفاد حاكم الإقليم فلاديمير سالدو بأن الهجوم نفذ بثلاث مسيرات، إحداها محملة بمادة حارقة، بعد استطلاع مسبق للمنطقة بطائرة استطلاع.
وأخمد الحريق فجرا، ونقل المصابون إلى مستشفيات في القرم. وذكر وزير الصحة في القرم أليكسي ناتاروف أن عشرة مصابين ما زالوا يتلقون العلاج، حالتهم مستقرة عموما، مع وجود ثلاث حالات حرجة بينها طفل، وإحدى المصابات حامل.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح قضية جنائية بتهمة "عمل إرهابي"، مؤكدة مواصلة التحقيق لتحديد جميع المتورطين.
وفي حادث منفصل لاحق، قتل طفل يبلغ خمس سنوات جراء ضربة مسيرة استهدفت سيارة في منطقة أليوشكينسكي، وأصيبت والدته وجداه بجروح خطرة.