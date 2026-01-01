https://sarabic.ae/20260101/قرار-بمنع-حلوى-رأس-السنة-يفجر-موجة-غضب-في-الجزائر-قبل-التراجع-عنه-1108794398.html

قرار بمنع حلوى رأس السنة يفجر موجة غضب في الجزائر قبل التراجع عنه

أثار قرار إداري أصدره رئيس بلدية جزائرية، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منعه بيع إحدى الحلويات الاحتفالية بنهاية السنة وحلول العام الجديد، وفرض...

وبحسب نص القرار الصادر عن رئيس بلدية تلاغ بولاية سيدي بلعباس (غربي الجزائر)، فقد تقرر "منعًا باتًا بيع حلوى "جذع الشجرة" (كعكة العيد) المسيحية في المحلات التجارية ومحلات الحلويات".موجة انتقادات واسعةوكلّف رئيس البلدية كلاً من رئيس أمن الدائرة، وقائد فرقة الدرك الوطني، ورئيس مفتشية التجارة، والهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة، بـ"السهر على تنفيذ القرار".وسرعان ما فجّر القرار موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى معارضون أنه "يمس بالحريات الشخصية والمعتقدات الدينية"، متسائلين عن صلاحيات رئيس البلدية في التدخل بشؤون الاحتفالات الدينية.وأمام حجم الجدل، أصدر رئيس بلدية تلاغ، مساء ليلة الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، قرارا جديدا يقضي بإلغاء قرار منع بيع كعكة العيد، بحسب وسائل إعلام محلية.

