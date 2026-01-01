قرار بمنع حلوى رأس السنة يفجر موجة غضب في الجزائر قبل التراجع عنه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
قرار بمنع حلوى رأس السنة يفجر موجة غضب في الجزائر قبل التراجع عنه
قرار بمنع حلوى رأس السنة يفجر موجة غضب في الجزائر قبل التراجع عنه
العالم العربي, الجزائر

قرار بمنع حلوى رأس السنة يفجر موجة غضب في الجزائر قبل التراجع عنه

11:56 GMT 01.01.2026
© AP Photo / Juan Karitaصورة لامرأة ترتدي زي "كعكة الزنجبيل" للمشاركة في موكب عيد الميلاد السنوي برفقة كلبها في لاباز، بوليفيا.
صورة لامرأة ترتدي زي كعكة الزنجبيل للمشاركة في موكب عيد الميلاد السنوي برفقة كلبها في لاباز، بوليفيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Juan Karita
تابعنا عبر
أثار قرار إداري أصدره رئيس بلدية جزائرية، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منعه بيع إحدى الحلويات الاحتفالية بنهاية السنة وحلول العام الجديد، وفرض عقوبات مشددة على المخالفين، في خطوة اعتبرها كثيرون "تدخلًا في الحريات الشخصية والدينية"، قبل أن يتراجع المسؤول المحلي ويلغي القرار بعد أيام من صدوره.
وبحسب نص القرار الصادر عن رئيس بلدية تلاغ بولاية سيدي بلعباس (غربي الجزائر)، فقد تقرر "منعًا باتًا بيع حلوى "جذع الشجرة" (كعكة العيد) المسيحية في المحلات التجارية ومحلات الحلويات".

كما نصّت المادة الثانية من القرار على أن أية مخالفة تستوجب "غلق المحل التجاري لمدة 30 يوما، مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري (نحو 85 دولارًا)".

موجة انتقادات واسعة

وكلّف رئيس البلدية كلاً من رئيس أمن الدائرة، وقائد فرقة الدرك الوطني، ورئيس مفتشية التجارة، والهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة، بـ"السهر على تنفيذ القرار".
وسرعان ما فجّر القرار موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى معارضون أنه "يمس بالحريات الشخصية والمعتقدات الدينية"، متسائلين عن صلاحيات رئيس البلدية في التدخل بشؤون الاحتفالات الدينية.

فيما سخر آخرون من القرار معتبرين أن "البلدية تواجه مشكلات أولى بالمعالجة". في المقابل، دافع بعض المعلقين عن رئيس البلدية، معتبرين أنه "حاول احترام الطابع المحافظ للمنطقة".

وأمام حجم الجدل، أصدر رئيس بلدية تلاغ، مساء ليلة الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، قرارا جديدا يقضي بإلغاء قرار منع بيع كعكة العيد، بحسب وسائل إعلام محلية.
