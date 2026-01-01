https://sarabic.ae/20260101/قرار-بمنع-حلوى-رأس-السنة-يفجر-موجة-غضب-في-الجزائر-قبل-التراجع-عنه-1108794398.html
قرار بمنع حلوى رأس السنة يفجر موجة غضب في الجزائر قبل التراجع عنه
وبحسب نص القرار الصادر عن رئيس بلدية تلاغ بولاية سيدي بلعباس (غربي الجزائر)، فقد تقرر "منعًا باتًا بيع حلوى "جذع الشجرة" (كعكة العيد) المسيحية في المحلات التجارية ومحلات الحلويات".موجة انتقادات واسعةوكلّف رئيس البلدية كلاً من رئيس أمن الدائرة، وقائد فرقة الدرك الوطني، ورئيس مفتشية التجارة، والهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة، بـ"السهر على تنفيذ القرار".وسرعان ما فجّر القرار موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى معارضون أنه "يمس بالحريات الشخصية والمعتقدات الدينية"، متسائلين عن صلاحيات رئيس البلدية في التدخل بشؤون الاحتفالات الدينية.وأمام حجم الجدل، أصدر رئيس بلدية تلاغ، مساء ليلة الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، قرارا جديدا يقضي بإلغاء قرار منع بيع كعكة العيد، بحسب وسائل إعلام محلية.
أثار قرار إداري أصدره رئيس بلدية جزائرية، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منعه بيع إحدى الحلويات الاحتفالية بنهاية السنة وحلول العام الجديد، وفرض عقوبات مشددة على المخالفين، في خطوة اعتبرها كثيرون "تدخلًا في الحريات الشخصية والدينية"، قبل أن يتراجع المسؤول المحلي ويلغي القرار بعد أيام من صدوره.
وبحسب نص القرار الصادر عن رئيس بلدية تلاغ بولاية سيدي بلعباس (غربي الجزائر)، فقد تقرر "منعًا باتًا بيع حلوى "جذع الشجرة" (كعكة العيد) المسيحية في المحلات التجارية ومحلات الحلويات".
كما نصّت المادة الثانية من القرار على أن أية مخالفة تستوجب "غلق المحل التجاري لمدة 30 يوما، مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري (نحو 85 دولارًا)".
وكلّف رئيس البلدية كلاً من رئيس أمن الدائرة، وقائد فرقة الدرك الوطني، ورئيس مفتشية التجارة، والهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة، بـ"السهر على تنفيذ القرار".
وسرعان ما فجّر القرار موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى معارضون أنه "يمس بالحريات الشخصية والمعتقدات الدينية"، متسائلين عن صلاحيات رئيس البلدية في التدخل بشؤون الاحتفالات الدينية.
فيما سخر آخرون من القرار معتبرين أن "البلدية تواجه مشكلات أولى بالمعالجة". في المقابل، دافع بعض المعلقين عن رئيس البلدية، معتبرين أنه "حاول احترام الطابع المحافظ للمنطقة".
وأمام حجم الجدل، أصدر رئيس بلدية تلاغ، مساء ليلة الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، قرارا جديدا يقضي بإلغاء قرار منع بيع كعكة العيد، بحسب وسائل إعلام محلية.