في خطاب رأس السنة.. بوتين: إنجازات الشعب الروسي تكتب فصولا جديدة في تاريخ البلاد

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الشعب الروسي بمناسبة حلول العام الجديد، مؤكدا أن إنجازات الشعب الروسي تكتب فصولا جديدة في تاريخ البلاد الممتد...

وقال بوتين في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة: "أيها المواطنون الروس، أيها الأصدقاء الأعزاء، في هذه اللحظات التي تسبق العام الجديد، نشعر جميعا بمرور الوقت، فالمستقبل أمامنا، وما سيكون عليه هذا المستقبل يعتمد علينا إلى حد كبير، نحن نعتمد على أنفسنا، وعلى من حولنا، وعلى من هم بقربنا، من نحبهم ونقدّرهم، ونحن دائما على أتم الاستعداد لتقديم يد العون. هذا الدعم المتبادل يمنحنا الثقة بأننا جميعا في هذا معا، وأن جميع خططنا وآمالنا ونوايانا ستتحقق لا محالة".وأضاف: "رأس السنة الجديدة هي قبل كل شيء إيمان بالأفضل، وبالخير والحظ. إنه عيد فريد وساحر، تنفتح فيه القلوب للمحبة والصداقة والرحمة، وللتعاطف والكرم. نسعى لإسعاد ودعم من يحتاجون إلى الاهتمام والرعاية، وبالطبع لدعم أبطالنا، المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، قولا وفعلا".وأكمل: "لقد تحملتم مسؤولية القتال من أجل وطنكم، من أجل الحق والعدل. أؤكد لكم أن ملايين الناس في جميع أنحاء روسيا يساندونكم ليلة رأس السنة. إنهم يفكرون بكم، ويتعاطفون معكم، ويتمنون لكم الخير. نحن متحدون في حبنا الصادق والمتفاني لروسيا".وختم بالقول: "لتكن تقاليدنا وإيماننا وذاكرتنا هي الرابط الذي يجمع الأجيال، وليكن سندا لنا دائما وفي كل شيء. معا، نحن عائلة واحدة كبيرة، قوية ومتماسكة. وهكذا، سنواصل العمل والإبداع، ونحقق أهدافنا. ولن نتقدم إلا للأمام من أجل أبنائنا وأحفادنا، ومن أجل روسيا العظيمة. عام جديد سعيد، أيها الأصدقاء الأعزاء! عام جديد سعيد 2026!".احتفالات عيد الميلاد حول العالمزينة ساحرة... أجواء عيد الميلاد حول العالم

