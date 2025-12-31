https://sarabic.ae/20251231/بوتين-الشعب-الروسي-بنجاحاته-يكتب-فصولا-جديدة-في-تاريخ-البلاد-1108763980.html
بوتين: الشعب الروسي بنجاحاته يكتب فصولا جديدة في تاريخ البلاد
روسيا
يذكر أن فارق التوقيت بين كامتشاتكا وتشوكوتكا وموسكو يبلغ 9 ساعات، ويبث خطاب الرئيس تقليديًا في جميع أنحاء روسيا قبل منتصف الليل حسب التوقيت المحلي.أوشاكوف: الكرملين يرسل تهاني عيد الميلاد ورأس السنة إلى ترامبزينة ساحرة... أجواء عيد الميلاد حول العالم
وقال بوتين في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة: "أهنئ جميع جنودنا وقادتنا بمناسبة حلول العام الجديد. نحن نؤمن بكم وبنصرنا. معًا نحن عائلة واحدة كبيرة، قوية ومتحدة، ولذلك سنواصل العمل والإبداع، وسنحقق أهدافنا ونمضي قدما من أجل أبنائنا وأحفادنا ومن أجل روسيا العظمى".
وتابع: "لقد تحملتم مسؤولية القتال من أجل وطنكم، من أجل الحق والعدل. أؤكد لكم أن ملايين الناس في جميع أنحاء روسيا يساندونكم ليلة رأس السنة. إنهم يفكرون بكم، ويتعاطفون معكم، ويتمنون لكم الخير. نحن متحدون في حبنا الصادق والمتفاني لروسيا".
وأضاف: "أتمنى للجميع الصحة والسعادة، والتفاهم المتبادل والازدهار، وبالطبع الحب الذي يلهم. لعل تقاليدنا وإيماننا وذاكرتنا توحد جميع الأجيال وتدعمنا دائماً وبشكل كامل".
وتابع: هذا الدعم المتبادل يمنحنا ثقة بأن كل ما خططنا له، وآمالنا وخططنا، ستتحقق بالتأكيد. بالطبع، لكل منا آماله وخططه الشخصية الخاصة والفريدة بطريقتها، لكنها لا تنفصل عن مصير وطننا، وعن الرغبة الصادقة في الإسهام في خدمته. لأننا معًا، شعب روسيا، عمل وإنجازات ونجاحات كل منا تؤلف فصولًا جديدة في تاريخ الوطن الممتد لألف عام".
يذكر أن فارق التوقيت بين كامتشاتكا وتشوكوتكا وموسكو يبلغ 9 ساعات، ويبث خطاب الرئيس تقليديًا في جميع أنحاء روسيا قبل منتصف الليل حسب التوقيت المحلي.