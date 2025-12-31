بوتين: الشعب الروسي بنجاحاته يكتب فصولا جديدة في تاريخ البلاد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
129 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
17:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: وجود قوات الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان يثير تساؤلات حول جدوى دورها الفاصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
بوتين: الشعب الروسي بنجاحاته يكتب فصولا جديدة في تاريخ البلاد
بوتين: الشعب الروسي بنجاحاته يكتب فصولا جديدة في تاريخ البلاد
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الشعب الروسي بمناسبة حلول العام الجديد، مؤكدا أن إنجازات الشعب الروسي تكتب فصولا جديدة في تاريخ البلاد الممتد...
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الشعب الروسي بمناسبة حلول العام الجديد، مؤكدا أن إنجازات الشعب الروسي تكتب فصولا جديدة في تاريخ البلاد الممتد لأكثر من ألف عام.
وقال بوتين في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة: "أهنئ جميع جنودنا وقادتنا بمناسبة حلول العام الجديد. نحن نؤمن بكم وبنصرنا. معًا نحن عائلة واحدة كبيرة، قوية ومتحدة، ولذلك سنواصل العمل والإبداع، وسنحقق أهدافنا ونمضي قدما من أجل أبنائنا وأحفادنا ومن أجل روسيا العظمى".

وتابع: "لقد تحملتم مسؤولية القتال من أجل وطنكم، من أجل الحق والعدل. أؤكد لكم أن ملايين الناس في جميع أنحاء روسيا يساندونكم ليلة رأس السنة. إنهم يفكرون بكم، ويتعاطفون معكم، ويتمنون لكم الخير. نحن متحدون في حبنا الصادق والمتفاني لروسيا".

وأضاف: "أتمنى للجميع الصحة والسعادة، والتفاهم المتبادل والازدهار، وبالطبع الحب الذي يلهم. لعل تقاليدنا وإيماننا وذاكرتنا توحد جميع الأجيال وتدعمنا دائماً وبشكل كامل".
احتفالات عيد الميلاد في سانت بطرسبرغ ، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
وسائط متعددة
احتفالات عيد الميلاد حول العالم
25 ديسمبر, 08:41 GMT
وتابع: هذا الدعم المتبادل يمنحنا ثقة بأن كل ما خططنا له، وآمالنا وخططنا، ستتحقق بالتأكيد. بالطبع، لكل منا آماله وخططه الشخصية الخاصة والفريدة بطريقتها، لكنها لا تنفصل عن مصير وطننا، وعن الرغبة الصادقة في الإسهام في خدمته. لأننا معًا، شعب روسيا، عمل وإنجازات ونجاحات كل منا تؤلف فصولًا جديدة في تاريخ الوطن الممتد لألف عام".
يذكر أن فارق التوقيت بين كامتشاتكا وتشوكوتكا وموسكو يبلغ 9 ساعات، ويبث خطاب الرئيس تقليديًا في جميع أنحاء روسيا قبل منتصف الليل حسب التوقيت المحلي.
أوشاكوف: الكرملين يرسل تهاني عيد الميلاد ورأس السنة إلى ترامب
زينة ساحرة... أجواء عيد الميلاد حول العالم
