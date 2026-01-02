https://sarabic.ae/20260102/استمرارا-لهجومه-عليه-أردوغان-يطلق-لقبا-جديدا-على-نتنياهو-1108845143.html
استمرارا لهجومه عليه.. أردوغان يطلق لقبا جديدا على نتنياهو
استمرارا لهجومه عليه.. أردوغان يطلق لقبا جديدا على نتنياهو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "لن يفلت من عواقب" ما يجري في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية،... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T20:51+0000
2026-01-02T20:51+0000
2026-01-02T20:51+0000
بنيامين نتنياهو
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
إسرائيل
العالم
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:33:1616:942_1920x0_80_0_0_83f89244b94605146ac0bcf1334cab65.jpg
وأطلق أردوغان على نتنياهو لقب "فرعون العصر"، وذلك خلال تصريحات للصحفيين، عقب أدائه صلاة الجمعة من مسجد علي بن أبي طالب في مدينة إسطنبول.وقال أردوغان، إن "مشاهد التضامن الشعبي مع فلسطين مع مطلع عام 2026، ولا سيما على جسر غالاطة، تعكس أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأضاف أن "معاناة أطفال غزة في الخيام وسط البرد والأمطار ستبقى حاضرة في الضمير الإنساني"، مؤكداً أن "دعاء المظلومين سيلاحق المسؤولين عن تلك المعاناة".وشدد الرئيس التركي على استمرار بلاده في إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن موقف تركيا الداعم لفلسطين ثابت ولن يتغير.كما لفت إلى مشاركة وزير الخارجية التركيـ هاكان فيدان، هذا الأسبوع في مؤتمر "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا في باريس.وفي الشأن الداخلي، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحسن مؤشرات الاقتصاد التركي وتراجع معدلات التضخم، مشيراً إلى استمرار تنفيذ خطط إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال فبراير/ شباط 2023.وسبق لأردوغان أن أطلق ألقابا على نتنياهو ضمن هجومه عليه، منها "هتلر العصر"، و"مصاص الدماء"، و"الملعون"، و"جزار غزة".
https://sarabic.ae/20260101/أردوغان-نناضل-لترسيخ-الاستقرار-في-المنطقة-وخارجها--1108791610.html
https://sarabic.ae/20251213/أردوغان-السلام-ليس-بعيدا-في-أوكرانيا-وعلى-مجلس-السلام-في-غزة-معالجة-المشكلة-الأمنية-1108115276.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_e8dc0f7f6d3fc5d185d07c46a2faa3b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم
بنيامين نتنياهو, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم
استمرارا لهجومه عليه.. أردوغان يطلق لقبا جديدا على نتنياهو
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "لن يفلت من عواقب" ما يجري في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، مجددا دعم أنقرة المتواصل للقضية الفلسطينية.
وأطلق أردوغان على نتنياهو لقب "فرعون العصر"، وذلك خلال تصريحات للصحفيين، عقب أدائه صلاة الجمعة من مسجد علي بن أبي طالب في مدينة إسطنبول.
وقال أردوغان، إن "مشاهد التضامن الشعبي مع فلسطين مع مطلع عام 2026، ولا سيما على جسر غالاطة، تعكس أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم"، وفقا لوكالة
أنباء "الأناضول" التركية.
وأضاف أن "معاناة أطفال غزة في الخيام وسط البرد والأمطار ستبقى حاضرة في الضمير الإنساني"، مؤكداً أن "دعاء المظلومين سيلاحق المسؤولين عن تلك المعاناة".
وشدد الرئيس التركي على استمرار بلاده في إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن موقف تركيا الداعم لفلسطين ثابت ولن يتغير.
وعلى الصعيد الدولي، أشار أردوغان إلى أن "أنقرة تكثف جهودها لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا"، معلنا عزمه إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين المقبل، لبحث تطورات الصراع إلى جانب ملف فلسطين.
كما لفت إلى مشاركة وزير الخارجية التركيـ هاكان فيدان، هذا الأسبوع في مؤتمر "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا في باريس.
13 ديسمبر 2025, 10:57 GMT
وفي الشأن الداخلي، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحسن مؤشرات الاقتصاد التركي وتراجع معدلات التضخم، مشيراً إلى استمرار تنفيذ خطط إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال فبراير/ شباط 2023.
وسبق لأردوغان أن أطلق ألقابا على نتنياهو ضمن هجومه عليه، منها "هتلر العصر"، و"مصاص الدماء"، و"الملعون"، و"جزار غزة".