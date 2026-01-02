https://sarabic.ae/20260102/استمرارا-لهجومه-عليه-أردوغان-يطلق-لقبا-جديدا-على-نتنياهو-1108845143.html

استمرارا لهجومه عليه.. أردوغان يطلق لقبا جديدا على نتنياهو

استمرارا لهجومه عليه.. أردوغان يطلق لقبا جديدا على نتنياهو

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "لن يفلت من عواقب" ما يجري في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية،... 02.01.2026

وأطلق أردوغان على نتنياهو لقب "فرعون العصر"، وذلك خلال تصريحات للصحفيين، عقب أدائه صلاة الجمعة من مسجد علي بن أبي طالب في مدينة إسطنبول.وقال أردوغان، إن "مشاهد التضامن الشعبي مع فلسطين مع مطلع عام 2026، ولا سيما على جسر غالاطة، تعكس أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأضاف أن "معاناة أطفال غزة في الخيام وسط البرد والأمطار ستبقى حاضرة في الضمير الإنساني"، مؤكداً أن "دعاء المظلومين سيلاحق المسؤولين عن تلك المعاناة".وشدد الرئيس التركي على استمرار بلاده في إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن موقف تركيا الداعم لفلسطين ثابت ولن يتغير.كما لفت إلى مشاركة وزير الخارجية التركيـ هاكان فيدان، هذا الأسبوع في مؤتمر "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا في باريس.وفي الشأن الداخلي، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحسن مؤشرات الاقتصاد التركي وتراجع معدلات التضخم، مشيراً إلى استمرار تنفيذ خطط إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال فبراير/ شباط 2023.وسبق لأردوغان أن أطلق ألقابا على نتنياهو ضمن هجومه عليه، منها "هتلر العصر"، و"مصاص الدماء"، و"الملعون"، و"جزار غزة".

