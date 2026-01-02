محللون: النفط يبدأ عام 2026 بحذر مع تفوق مخاوف فائض المعروض على المخاطر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260102/النفط-يبدأ-عام-2026-بحذر-مع-تفوق-مخاوف-فائض-المعروض-على-المخاطر-1108847504.html
محللون: النفط يبدأ عام 2026 بحذر مع تفوق مخاوف فائض المعروض على المخاطر
محللون: النفط يبدأ عام 2026 بحذر مع تفوق مخاوف فائض المعروض على المخاطر
سبوتنيك عربي
شهدت أسواق النفط استقرارًا محدودًا مع بداية العام الجديد، في ظل تغلّب المخاوف من تزايد فائض المعروض من الخام على المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى تراجع... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T23:56+0000
2026-01-02T23:56+0000
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102428432_0:0:2872:1617_1920x0_80_0_0_f60633522b1d347f522bfd3a0617b9a1.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقال فيل ديفيس، مؤسس شركة "بي . إس . دبليو" الاستشارية للأسواق، "لم يكن أحد في مزاج لتصعيد الحروب خلال عطلة الأعياد".وكان الخامان القياسيان قد سجلا خسائر بنحو 19 بالمئة خلال عام 2025، في أسوأ أداء سنوي منذ عام الجائحة، عندما أدى تفشي فيروس كورونا في 2020 إلى انهيار الطلب وتراجع الأسعار بنسبة 21 بالمئة.وخلال عام 2025، تعرضت الأسعار لضغوط قوية اعتبارًا من منتصف العام، بعدما غيرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها تركيزهم نحو الدفاع عن الحصة السوقية، متخلين عن سياسة سابقة كانت تعطي الأولوية لمستويات الأسعار المرتفعة على حساب حجم الإنتاج.وأدى هذا التحول داخل تحالف أوبك+ إلى عودة تدريجية لنحو 2.9 مليون برميل يوميًا إلى السوق العالمية.كما زادت الضغوط مع وصول إنتاج الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 13.9 مليون برميل يوميًا، إلى جانب ارتفاع الإنتاج في كل من البرازيل وغيانا.وفي الوقت نفسه، واجه الاستهلاك العالمي صعوبات، مع التحول السريع لسائقي السيارات في الصين إلى المركبات الكهربائية، واستمرار حالة الركود في الاقتصادات الصناعية الكبرى من اليابان إلى ألمانيا خلال النصف الثاني من العام.وأدى هذا الخلل إلى نمو الطلب بنحو 800 ألف برميل يوميًا فقط، مقابل زيادة قوية في المعروض العالمي بلغت 3 ملايين برميل يوميًا، وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.وعلى صعيد النزاعات، لم تحقق الولايات المتحدة تقدمًا يُذكر في الملف الأوكراني، في حين تجددت المواجهات بين السعودية واليمن.كما لوّحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات ضد إيران، وواصلت الضغط على فنزويلا، غير أن هذه التطورات، بحسب جون كيلدوف، الشريك في صندوق التحوط الطاقي "أغين كابيتال" في نيويورك، لم تُحدث تغييرًا جذريًا في معادلة أسعار النفط.ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+، في أول حدث رئيسي متعلق بالإمدادات هذا العام، اجتماعًا خلال عطلة نهاية الأسبوع لمراجعة قراره بتجميد زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من العام.
https://sarabic.ae/20260102/مادورو-مستعدون-لاتفاق-مع-أمريكا-لمكافحة-التهريب-والاستثمار-النفطي-1108815758.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102428432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a7cf403800ca2ca46e99298d9cf57cd7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سوق النفط, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
سوق النفط, أسعار النفط اليوم, اقتصاد

محللون: النفط يبدأ عام 2026 بحذر مع تفوق مخاوف فائض المعروض على المخاطر

23:56 GMT 02.01.2026
© AP Photoمنصة حفر للتنقيب عن النفط
منصة حفر للتنقيب عن النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
شهدت أسواق النفط استقرارًا محدودًا مع بداية العام الجديد، في ظل تغلّب المخاوف من تزايد فائض المعروض من الخام على المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى تراجع الإمدادات، وفقا لمحللين.
موسكو – سبوتنيك. وقال فيل ديفيس، مؤسس شركة "بي . إس . دبليو" الاستشارية للأسواق، "لم يكن أحد في مزاج لتصعيد الحروب خلال عطلة الأعياد".
وأغلقت أسعار الخام أولى جلسات عام 2026 على تراجع طفيف بنسبة 0.2 بالمئة، حيث أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التداول عند 57.32 دولارًا للبرميل، فيما بلغ سعر خام برنت 60.75 دولارًا للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد سجلا خسائر بنحو 19 بالمئة خلال عام 2025، في أسوأ أداء سنوي منذ عام الجائحة، عندما أدى تفشي فيروس كورونا في 2020 إلى انهيار الطلب وتراجع الأسعار بنسبة 21 بالمئة.
وخلال عام 2025، تعرضت الأسعار لضغوط قوية اعتبارًا من منتصف العام، بعدما غيرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها تركيزهم نحو الدفاع عن الحصة السوقية، متخلين عن سياسة سابقة كانت تعطي الأولوية لمستويات الأسعار المرتفعة على حساب حجم الإنتاج.
وأدى هذا التحول داخل تحالف أوبك+ إلى عودة تدريجية لنحو 2.9 مليون برميل يوميًا إلى السوق العالمية.
كما زادت الضغوط مع وصول إنتاج الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 13.9 مليون برميل يوميًا، إلى جانب ارتفاع الإنتاج في كل من البرازيل وغيانا.
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
مادورو: مستعدون لاتفاق مع أمريكا لمكافحة التهريب والاستثمار النفطي في فنزويلا
00:49 GMT
وفي الوقت نفسه، واجه الاستهلاك العالمي صعوبات، مع التحول السريع لسائقي السيارات في الصين إلى المركبات الكهربائية، واستمرار حالة الركود في الاقتصادات الصناعية الكبرى من اليابان إلى ألمانيا خلال النصف الثاني من العام.
وأدى هذا الخلل إلى نمو الطلب بنحو 800 ألف برميل يوميًا فقط، مقابل زيادة قوية في المعروض العالمي بلغت 3 ملايين برميل يوميًا، وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
وعلى صعيد النزاعات، لم تحقق الولايات المتحدة تقدمًا يُذكر في الملف الأوكراني، في حين تجددت المواجهات بين السعودية واليمن.
كما لوّحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات ضد إيران، وواصلت الضغط على فنزويلا، غير أن هذه التطورات، بحسب جون كيلدوف، الشريك في صندوق التحوط الطاقي "أغين كابيتال" في نيويورك، لم تُحدث تغييرًا جذريًا في معادلة أسعار النفط.
وقال كيلدوف لـ"سبوتنيك": "كما ذكرت من قبل، بدأنا عام 2026 بالطريقة نفسها التي أنهينا بها 2025، إذ لم تتراجع مخاطر المعروض ولا فائض الإنتاج بأي شكل".
ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+، في أول حدث رئيسي متعلق بالإمدادات هذا العام، اجتماعًا خلال عطلة نهاية الأسبوع لمراجعة قراره بتجميد زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من العام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала