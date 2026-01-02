عربي
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يصدر إعلانا دستوريا لـ"دولة الجنوب العربي"... عاجل
انطلاق "رالي فسانيا 2026" في الجنوب الليبي بمشاركات محلية ودولية.. صور
وقال رئيس اللجنة التنظيمية لرالي فسانيا، رياض الوافي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "فعاليات الدورة الثانية من رالي فسانيا 2026 انطلقت، أمس الخميس، في منطقة تكركيبة، معلنة بداية "العرس الرياضي الصحراوي الثقافي"، وذلك في الأول من يناير/ كانون الثاني 2026".وأضاف الوافي أن "حفل افتتاح المهرجان انطلق في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بمنتجع تكركيبة، بحضور عدد من عمداء بلديات وادي الحياة، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية وأفراد من القوات المسلحة، فضلا عن جمهور كبير، وممثلين عن أندية رياضية ومؤسسات من المجتمع المدني".وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية أن "برنامج اليوم يتضمن إجراء الفحص الفني للمشاركين خلال الفترة المسائية، وانطلقت المرحلة الأولى من الرالي في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة"، مشيرا إلى أن السباق يتكون من 3 مراحل متتالية.ولفت إلى أن حفل التتويج وإعلان أسماء الفائزين من المقرر إقامته في الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع المتسابقين المشاركين في هذه الدورة.وأعرب رئيس اللجنة التنظيمية لرالي فسانيا عن شكره للقوات المسلحة على دعمها للشباب وإسهامها في إنجاح مثل هذه المهرجانات، كما وجّه الشكر للحكومة الليبية على دعمها، إضافة إلى ديوان المنطقة الجنوبية، مثمنا دورهم في إنجاح الحدث.وفي ما يتعلق بالمشاركات، أوضح رياض الوافي، أن "الرالي يشهد مشاركة متسابقين من مختلف أنحاء ليبيا، إلى جانب مشاركين دوليين من الجزائر وبعض الدول العربية"، معربا عن أمله في أن "تشهد الدورات المقبلة مشاركة متسابقين من دول الاتحاد الأوروبي ودول أجنبية أخرى".وفي ختام تصريحاته، وجه الوافي رسالة إلى الجهات العامة والمؤسسات الرسمية لدعم قطاع السياحة، مؤكدا أن "ليبيا، ولا سيما الجنوب، تمتلك موروثا سياحيا غنيا ومقومات قوية"، ودعا إلى "الوقوف إلى جانب المنطقة الجنوبية لإبراز هذه المقومات وإنجاح الفعاليات السياحية والرياضية المقامة فيها".
حصري
تشهد منطقة تكركيبة في الجنوب الليبي انطلاق فعاليات "رالي فسانيا" في دورته الثانية لعام 2026، كحدث رياضي صحراوي يجمع بين المنافسة الرياضية والترويج للسياحة المحلية، بمشاركة متسابقين ليبيين ودوليين، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.
وقال رئيس اللجنة التنظيمية لرالي فسانيا، رياض الوافي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "فعاليات الدورة الثانية من رالي فسانيا 2026 انطلقت، أمس الخميس، في منطقة تكركيبة، معلنة بداية "العرس الرياضي الصحراوي الثقافي"، وذلك في الأول من يناير/ كانون الثاني 2026".
وأضاف الوافي أن "حفل افتتاح المهرجان انطلق في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بمنتجع تكركيبة، بحضور عدد من عمداء بلديات وادي الحياة، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية وأفراد من القوات المسلحة، فضلا عن جمهور كبير، وممثلين عن أندية رياضية ومؤسسات من المجتمع المدني".
وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية أن "برنامج اليوم يتضمن إجراء الفحص الفني للمشاركين خلال الفترة المسائية، وانطلقت المرحلة الأولى من الرالي في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة"، مشيرا إلى أن السباق يتكون من 3 مراحل متتالية.
ولفت إلى أن حفل التتويج وإعلان أسماء الفائزين من المقرر إقامته في الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع المتسابقين المشاركين في هذه الدورة.
ولفت الوافي إلى أن عدد المشاركين هذا العام يقترب من 25 متسابقا في فئات السيارات والدراجات، بما في ذلك فئة الكروز وفئة الرابتر، معتبرًا أن المشاركة تعكس تطور الرالي واتساع قاعدته.
وأعرب رئيس اللجنة التنظيمية لرالي فسانيا عن شكره للقوات المسلحة على دعمها للشباب وإسهامها في إنجاح مثل هذه المهرجانات، كما وجّه الشكر للحكومة الليبية على دعمها، إضافة إلى ديوان المنطقة الجنوبية، مثمنا دورهم في إنجاح الحدث.
وفي ما يتعلق بالمشاركات، أوضح رياض الوافي، أن "الرالي يشهد مشاركة متسابقين من مختلف أنحاء ليبيا، إلى جانب مشاركين دوليين من الجزائر وبعض الدول العربية"، معربا عن أمله في أن "تشهد الدورات المقبلة مشاركة متسابقين من دول الاتحاد الأوروبي ودول أجنبية أخرى".
وفي ختام تصريحاته، وجه الوافي رسالة إلى الجهات العامة والمؤسسات الرسمية لدعم قطاع السياحة، مؤكدا أن "ليبيا، ولا سيما الجنوب، تمتلك موروثا سياحيا غنيا ومقومات قوية"، ودعا إلى "الوقوف إلى جانب المنطقة الجنوبية لإبراز هذه المقومات وإنجاح الفعاليات السياحية والرياضية المقامة فيها".
