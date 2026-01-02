"سو-34" الروسية تستهدف تجمعا لقوات وآليات عسكرية أوكرانية... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260102/سو-34-الروسية-تستهدف-تجمعا-لقوات-وآليات-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1108830629.html
"سو-34" الروسية تستهدف تجمعا لقوات وآليات عسكرية أوكرانية... فيديو
"سو-34" الروسية تستهدف تجمعا لقوات وآليات عسكرية أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد تظهر قيام طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، بتنفيذ ضربة استهدفت تجمعًا للأفراد والآليات المدرعة التابعة للقوات... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T12:29+0000
2026-01-02T12:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101591/76/1015917607_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d41bb7c28df48ae79a2d0ca4f1ce7f25.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شنّ طاقم مقاتلة قاذفة متعددة المهام من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوفضائية، هجومًا على تجمع للأفراد والآليات ومركبات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الدفاع الروسية، في بيان، بأنه "في الفترة من 27 ديسمبر (كانون الأول) 2025 إلى 2 يناير (كانون الثاني) 2026، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على السيطرة على خطوط ومواقع استراتيجية، وتمكنت من إلحاق خسائر بشرية ومادية بالقوات المسلحة الأوكرانية، إذ خسر العدو 1295 عسكريا، و40 مركبة قتالية مدرعة و83 مركبة و15 مدفعا ميدانيا، بالإضافة إلى 7 محطات حرب إلكترونية و13 مستودعًا للذخيرة والعتاد".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260102/القوات-الروسية-تحرر-9-بلدات-جديدة-خلال-أسبوع--وزارة-الدفاع-1108826658.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101591/76/1015917607_375:0:2626:1688_1920x0_80_0_0_df3ff10ab6fef8bceff95714308dd918.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

"سو-34" الروسية تستهدف تجمعا لقوات وآليات عسكرية أوكرانية... فيديو

12:29 GMT 02.01.2026
© Sputnik . Russian Ministry of Defense / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-34"
مقاتلة قاذفة سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
© Sputnik . Russian Ministry of Defense
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مشاهد تظهر قيام طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، بتنفيذ ضربة استهدفت تجمعًا للأفراد والآليات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شنّ طاقم مقاتلة قاذفة متعددة المهام من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوفضائية، هجومًا على تجمع للأفراد والآليات ومركبات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الدفاع الروسية، في بيان، بأنه "في الفترة من 27 ديسمبر (كانون الأول) 2025 إلى 2 يناير (كانون الثاني) 2026، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على السيطرة على خطوط ومواقع استراتيجية، وتمكنت من إلحاق خسائر بشرية ومادية بالقوات المسلحة الأوكرانية، إذ خسر العدو 1295 عسكريا، و40 مركبة قتالية مدرعة و83 مركبة و15 مدفعا ميدانيا، بالإضافة إلى 7 محطات حرب إلكترونية و13 مستودعًا للذخيرة والعتاد".
مناورات الغرب 2021 المشتركة بين روسيا و بيلاروسيا - مروحيات مي-24 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 9 بلدات جديدة في منطقة العملية الخاصة خلال أسبوع- وزارة الدفاع
09:12 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала