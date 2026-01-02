https://sarabic.ae/20260102/سو-34-الروسية-تستهدف-تجمعا-لقوات-وآليات-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1108830629.html
"سو-34" الروسية تستهدف تجمعا لقوات وآليات عسكرية أوكرانية... فيديو
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شنّ طاقم مقاتلة قاذفة متعددة المهام من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوفضائية، هجومًا على تجمع للأفراد والآليات ومركبات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الدفاع الروسية، في بيان، بأنه "في الفترة من 27 ديسمبر (كانون الأول) 2025 إلى 2 يناير (كانون الثاني) 2026، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على السيطرة على خطوط ومواقع استراتيجية، وتمكنت من إلحاق خسائر بشرية ومادية بالقوات المسلحة الأوكرانية، إذ خسر العدو 1295 عسكريا، و40 مركبة قتالية مدرعة و83 مركبة و15 مدفعا ميدانيا، بالإضافة إلى 7 محطات حرب إلكترونية و13 مستودعًا للذخيرة والعتاد".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شنّ طاقم مقاتلة قاذفة متعددة المهام من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوفضائية، هجومًا على تجمع للأفراد والآليات ومركبات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الدفاع الروسية، في بيان، بأنه "في الفترة من 27 ديسمبر (كانون الأول) 2025 إلى 2 يناير (كانون الثاني) 2026، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على السيطرة على خطوط ومواقع استراتيجية، وتمكنت من إلحاق خسائر بشرية ومادية بالقوات المسلحة الأوكرانية، إذ خسر العدو 1295 عسكريا، و40 مركبة قتالية مدرعة و83 مركبة و15 مدفعا ميدانيا، بالإضافة إلى 7 محطات حرب إلكترونية و13 مستودعًا للذخيرة والعتاد".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.