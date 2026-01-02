عربي
مادورو: فنزويلا ضحية تجارة المخدرات الكولومبية وكل الكوكايين في المنطقة ينتج هناك
مادورو: فنزويلا ضحية تجارة المخدرات الكولومبية وكل الكوكايين في المنطقة ينتج هناك
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن فنزويلا تُعد ضحية لتجارة المخدرات القادمة من كولومبيا، مؤكدا أن جميع كميات الكوكايين التي يتم تداولها في المنطقة تُنتَج...
وقال مادورو، في مقابلة مع الصحافي إغناسيو رامونيه بثت عبر قناته على منصة "تلغرام"، إن "لدينا نموذجا ناجحا في مكافحة تجارة المخدرات والعصابات الإجرامية. كل الكوكايين الذي يتحرك في المنطقة يُنتَج في كولومبيا. نحن ضحايا تجارة المخدرات الكولومبية، وهذا الوضع ليس وليد اليوم".وأضاف الرئيس الفنزويلي أن الاتهامات الموجهة إلى بلاده في هذا الملف "مفبركة"، موضحًا: "بما أنهم لا يستطيعون اتهام فنزويلا بامتلاك أسلحة دمار شامل، ولا أسلحة نووية أو كيميائية، فقد اخترعوا تهمة الاتجار بالمخدرات، والولايات المتحدة أمريكا تعلم أن هذا الادعاء كاذب".وفي تموز/يوليو 2025، كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد وجه اتهامات إلى الرئيس الفنزويلي، زاعما أنه يقود ما يسمى بـ"كارتل الشمس"، واتهمه بالمسؤولية عن تهريب المخدرات إلى أراضي الولايات المتحدة أمريكا.من جانبها، رفضت كاراكاس هذه الاتهامات، مؤكدة أن طرد إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية عام 2005 أسهم في تحقيق نتائج ملموسة في مواجهة الشبكات الإجرامية، من خلال تنفيذ عمليات توقيف، وتفكيك شبكات تهريب، وتعزيز الرقابة على الحدود والسواحل.
تابعنا عبر
صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن فنزويلا تُعد ضحية لتجارة المخدرات القادمة من كولومبيا، مؤكدا أن جميع كميات الكوكايين التي يتم تداولها في المنطقة تُنتَج داخل الأراضي الكولومبية.
وقال مادورو، في مقابلة مع الصحافي إغناسيو رامونيه بثت عبر قناته على منصة "تلغرام"، إن "لدينا نموذجا ناجحا في مكافحة تجارة المخدرات والعصابات الإجرامية. كل الكوكايين الذي يتحرك في المنطقة يُنتَج في كولومبيا. نحن ضحايا تجارة المخدرات الكولومبية، وهذا الوضع ليس وليد اليوم".
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
مادورو: مستعدون لاتفاق مع أمريكا لمكافحة التهريب والاستثمار النفطي في فنزويلا
00:49 GMT
وأضاف الرئيس الفنزويلي أن الاتهامات الموجهة إلى بلاده في هذا الملف "مفبركة"، موضحًا: "بما أنهم لا يستطيعون اتهام فنزويلا بامتلاك أسلحة دمار شامل، ولا أسلحة نووية أو كيميائية، فقد اخترعوا تهمة الاتجار بالمخدرات، والولايات المتحدة أمريكا تعلم أن هذا الادعاء كاذب".
وفي تموز/يوليو 2025، كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد وجه اتهامات إلى الرئيس الفنزويلي، زاعما أنه يقود ما يسمى بـ"كارتل الشمس"، واتهمه بالمسؤولية عن تهريب المخدرات إلى أراضي الولايات المتحدة أمريكا.
من جانبها، رفضت كاراكاس هذه الاتهامات، مؤكدة أن طرد إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية عام 2005 أسهم في تحقيق نتائج ملموسة في مواجهة الشبكات الإجرامية، من خلال تنفيذ عمليات توقيف، وتفكيك شبكات تهريب، وتعزيز الرقابة على الحدود والسواحل.
