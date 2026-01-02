https://sarabic.ae/20260102/مركز-غاماليا-لقاح-روسي-فعال-بنسبة-90-ضد-سرطان-الجلد-1108847312.html
مركز غاماليا: لقاح روسي فعال بنسبة 90% ضد سرطان الجلد
مركز غاماليا: لقاح روسي فعال بنسبة 90% ضد سرطان الجلد
سبوتنيك عربي
صرّح ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز غاماليا الوطني لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في موسكو، بأن فعالية اللقاح الروسي الجديد لعلاج سرطان الجلد تتجاوز 90%، وذلك بعد... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T23:09+0000
2026-01-02T23:09+0000
2026-01-02T23:10+0000
السرطان
علاج للسرطان
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0a/1108032286_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e93c34c525638f0281b96ca30a7dbb9.jpg
موسكو –سبوتنيك. وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن غينتسبورغ أن العلماء على أتم الاستعداد لبدء علاج المرضى بلقاح روسي مضاد للسرطان بتقنية "mRNA" خلال شهر إلى شهر ونصف.وأضاف غينتسبورغ لوكالة "سبوتنيك": "اكتملت التجارب ما قبل السريرية على الحيوانات، والفعالية عالية؛ بل إنها تقترب من 90%. أما فيما يتعلق باختفاء الورم الأولي، فالفعالية تصل إلى 100%، وفيما يخص النقائل، فهي تقارب 90%".وأوضح غينتسبورغ، أن المرضى الأوائل سيتلقون العلاج باللقاح الروسي الجديد للسرطان في بداية عام 2026.
https://sarabic.ae/20251210/روسيا-تسجل-دواء-مبتكرا-لعلاج-سرطان-الرئة--1108032447.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0a/1108032286_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_7a356dd0662ed25bc44c58d80a44bfaf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السرطان, علاج للسرطان, روسيا
السرطان, علاج للسرطان, روسيا
مركز غاماليا: لقاح روسي فعال بنسبة 90% ضد سرطان الجلد
23:09 GMT 02.01.2026 (تم التحديث: 23:10 GMT 02.01.2026)
صرّح ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز غاماليا الوطني لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في موسكو، بأن فعالية اللقاح الروسي الجديد لعلاج سرطان الجلد تتجاوز 90%، وذلك بعد إجراء التجارب ما قبل السريرية على الحيوانات.
موسكو –سبوتنيك. وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن غينتسبورغ أن العلماء على أتم الاستعداد
لبدء علاج المرضى بلقاح روسي مضاد للسرطان بتقنية "mRNA" خلال شهر إلى شهر ونصف.
وأضاف غينتسبورغ لوكالة "سبوتنيك": "اكتملت التجارب ما قبل السريرية على الحيوانات، والفعالية عالية؛ بل إنها تقترب من 90%. أما فيما يتعلق باختفاء الورم الأولي، فالفعالية تصل إلى 100%، وفيما يخص النقائل، فهي تقارب 90%".
10 ديسمبر 2025, 19:43 GMT
وأوضح غينتسبورغ، أن المرضى الأوائل سيتلقون العلاج باللقاح الروسي الجديد للسرطان في بداية عام 2026.