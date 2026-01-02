https://sarabic.ae/20260102/مقتل-شخصين-وإصابة-12-في-زلزال-المكسيك-1108846950.html
مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في زلزال المكسيك
مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في زلزال المكسيك
سبوتنيك عربي
أعلنت عمدة مكسيكو سيتي، كلارا بروغادا، أن 12 شخصًا أُصيبوا نتيجة زلزال بلغت قوته 6.5 درجات ضرب العاصمة المكسيكية، أمس الجمعة. 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T22:30+0000
2026-01-02T22:30+0000
2026-01-02T23:03+0000
أخبار المكسيك
المكسيك
زلزال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108847087_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_304679069f4b64d5145cb21e4c6a6808.jpg
وقالت بروغادا في منشور على منصة "إكس": "حتى الآن، تم تسجيل إصابة 12 شخصًا، وسقوط خمسة أعمدة كهرباء وأربع أشجار، إضافة إلى تلقي 18 بلاغًا بانقطاع التيار الكهربائي في أحياء مختلفة".كما سجلت السلطات وفاة شخصين: امرأة تبلغ 50 عاماً في غيريرو جراء انهيار منزلها، ورجل مسن في مكسيكو سيتي بسبب نوبة قلبية أو سقوط أثناء الإجلاء.أوقف الزلزال مؤتمراً صحفياً للرئيسة كلاوديا شينباوم، التي أكدت تفعيل بروتوكولات الطوارئ وعدم وجود أضرار جسيمة، مع تسجيل أكثر من 500 هزة ارتدادية (أقواها 4.7 درجات).لم يصدر تحذير تسونامي، وأشادت التقارير بنظام الإنذار المبكر الذي ساعد في تقليل الخسائر، رغم النشاط الزلزالي العالي في المنطقة بسبب موقعها على حزام النار.وكانت هيئة الزلازل الوطنية في المكسيك قد أفادت في وقت سابق بأن الزلزال وقع في ولاية غيريرو جنوب البلاد، فيما شعر بالهزات الأرضية سكان ولايات موريلوس، خاليسكو، أواهاكا، تاباسكو وكوليما.
https://sarabic.ae/20260102/مبان-تتمايل-إثر-زلزال-عنيف-ضرب-المكسيك-فيديو-1108836310.html
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108847087_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb12de7a25c6bbf10c6eb0357ebf5950.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المكسيك, المكسيك, زلزال
أخبار المكسيك, المكسيك, زلزال
مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في زلزال المكسيك
22:30 GMT 02.01.2026 (تم التحديث: 23:03 GMT 02.01.2026)
أعلنت عمدة مكسيكو سيتي، كلارا بروغادا، أن 12 شخصًا أُصيبوا نتيجة زلزال بلغت قوته 6.5 درجات ضرب العاصمة المكسيكية، أمس الجمعة.
وقالت بروغادا في منشور على منصة "إكس": "حتى الآن، تم تسجيل إصابة 12 شخصًا، وسقوط خمسة أعمدة كهرباء وأربع أشجار، إضافة إلى تلقي 18 بلاغًا بانقطاع التيار الكهربائي في أحياء مختلفة
".
كما سجلت السلطات وفاة شخصين: امرأة تبلغ 50 عاماً في غيريرو جراء انهيار منزلها، ورجل مسن في مكسيكو سيتي بسبب نوبة قلبية أو سقوط أثناء الإجلاء.
أوقف الزلزال مؤتمراً صحفياً للرئيسة كلاوديا شينباوم، التي أكدت تفعيل بروتوكولات الطوارئ وعدم وجود أضرار جسيمة، مع تسجيل أكثر من 500 هزة ارتدادية (أقواها 4.7 درجات).
لم يصدر تحذير تسونامي، وأشادت التقارير بنظام الإنذار المبكر الذي ساعد في تقليل الخسائر، رغم النشاط الزلزالي العالي في المنطقة بسبب موقعها على حزام النار.
وكانت هيئة الزلازل الوطنية في المكسيك قد أفادت في وقت سابق بأن الزلزال وقع في ولاية غيريرو جنوب البلاد، فيما شعر بالهزات الأرضية سكان ولايات موريلوس، خاليسكو، أواهاكا، تاباسكو وكوليما.