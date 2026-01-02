مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في زلزال المكسيك

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
89 د
مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في زلزال المكسيك
وقالت بروغادا في منشور على منصة "إكس": "حتى الآن، تم تسجيل إصابة 12 شخصًا، وسقوط خمسة أعمدة كهرباء وأربع أشجار، إضافة إلى تلقي 18 بلاغًا بانقطاع التيار الكهربائي في أحياء مختلفة".كما سجلت السلطات وفاة شخصين: امرأة تبلغ 50 عاماً في غيريرو جراء انهيار منزلها، ورجل مسن في مكسيكو سيتي بسبب نوبة قلبية أو سقوط أثناء الإجلاء.أوقف الزلزال مؤتمراً صحفياً للرئيسة كلاوديا شينباوم، التي أكدت تفعيل بروتوكولات الطوارئ وعدم وجود أضرار جسيمة، مع تسجيل أكثر من 500 هزة ارتدادية (أقواها 4.7 درجات).لم يصدر تحذير تسونامي، وأشادت التقارير بنظام الإنذار المبكر الذي ساعد في تقليل الخسائر، رغم النشاط الزلزالي العالي في المنطقة بسبب موقعها على حزام النار.وكانت هيئة الزلازل الوطنية في المكسيك قد أفادت في وقت سابق بأن الزلزال وقع في ولاية غيريرو جنوب البلاد، فيما شعر بالهزات الأرضية سكان ولايات موريلوس، خاليسكو، أواهاكا، تاباسكو وكوليما.
22:30 GMT 02.01.2026 (تم التحديث: 23:03 GMT 02.01.2026)
© AP Photo / Marco Ugarteصورة لمدينة مكسيكو، يوم الجمعة 2 يناير/كانون الثاني 2026، بعد زلزال بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر
صورة لمدينة مكسيكو، يوم الجمعة 2 يناير/كانون الثاني 2026، بعد زلزال بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Marco Ugarte
تابعنا عبر
أعلنت عمدة مكسيكو سيتي، كلارا بروغادا، أن 12 شخصًا أُصيبوا نتيجة زلزال بلغت قوته 6.5 درجات ضرب العاصمة المكسيكية، أمس الجمعة.
وقالت بروغادا في منشور على منصة "إكس": "حتى الآن، تم تسجيل إصابة 12 شخصًا، وسقوط خمسة أعمدة كهرباء وأربع أشجار، إضافة إلى تلقي 18 بلاغًا بانقطاع التيار الكهربائي في أحياء مختلفة".
كما سجلت السلطات وفاة شخصين: امرأة تبلغ 50 عاماً في غيريرو جراء انهيار منزلها، ورجل مسن في مكسيكو سيتي بسبب نوبة قلبية أو سقوط أثناء الإجلاء.
أوقف الزلزال مؤتمراً صحفياً للرئيسة كلاوديا شينباوم، التي أكدت تفعيل بروتوكولات الطوارئ وعدم وجود أضرار جسيمة، مع تسجيل أكثر من 500 هزة ارتدادية (أقواها 4.7 درجات).
الناس ينتظرون في الشارع بعد إجلائهم عقب زلزال، في المكسيك، 2 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
مبان تتمايل إثر زلزال عنيف ضرب المكسيك... فيديو
15:57 GMT
لم يصدر تحذير تسونامي، وأشادت التقارير بنظام الإنذار المبكر الذي ساعد في تقليل الخسائر، رغم النشاط الزلزالي العالي في المنطقة بسبب موقعها على حزام النار.
وكانت هيئة الزلازل الوطنية في المكسيك قد أفادت في وقت سابق بأن الزلزال وقع في ولاية غيريرو جنوب البلاد، فيما شعر بالهزات الأرضية سكان ولايات موريلوس، خاليسكو، أواهاكا، تاباسكو وكوليما.
