عربي
https://sarabic.ae/20260103/إعلام-مادورو-نقل-إلى-ولاية-نيويورك-حيث-ينتظر-محاكمته-1108863083.html
إعلام: مادورو نقل إلى ولاية نيويورك حيث ينتظر محاكمته
إعلام: مادورو نقل إلى ولاية نيويورك حيث ينتظر محاكمته
سبوتنيك عربي
2026-01-03T13:53+0000
2026-01-03T13:53+0000
2026-01-03T13:53+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/07/1100262538_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_2bcf904ced842810e92a9f9814745eae.jpg
وذكرت المصادر، أن مادورو نقل جوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وأشارت إلى أن المتهمين الذين يواجهون قضايا أمام المحاكم الفيدرالية في مانهاتن يُحتجزون عادةً في مركز احتجاز بروكلين، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن مكان وجود مادورو.وقالت بوندي، في بيان نُشر عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "سيواجهان قريبًا كامل قوة العدالة الأمريكية، على الأراضي الأمريكية، وفي المحاكم الأمريكية".كما شكرت بوندي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجيش الأمريكي "على العملية الناجحة والمتقنة، التي أسفرت عن القبض على اثنين من المشتبه بهم في تهريب المخدرات الدوليين"، وفق تعبيرها.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".
https://sarabic.ae/20260103/مجلس-الأمن-الروسي-الوضع-في-فنزويلا-أظهر-ضرورة-تعزيز-القوات-المسلحة-لأي-دولة-قدر-الإمكان-1108862320.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/07/1100262538_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_3efe75ad9592cab6b5f8a34715bb5743.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: مادورو نقل إلى ولاية نيويورك حيث ينتظر محاكمته

13:53 GMT 03.01.2026
© Sputnik . الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يصل إلى الكرملين للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يصل إلى الكرملين للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تم احتجازه في عملية أمريكية، نقل إلى نيويورك، حيث من المتوقع أن يُحاكم.
وذكرت المصادر، أن مادورو نقل جوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت إلى أن المتهمين الذين يواجهون قضايا أمام المحاكم الفيدرالية في مانهاتن يُحتجزون عادةً في مركز احتجاز بروكلين، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن مكان وجود مادورو.
وأعلنت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي، اليوم السبت، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، سيمثلان قريبًا أمام محكمة أمريكية بـ"تهم موجّهة إليهما"، بحسب زعمها.
وقالت بوندي، في بيان نُشر عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "سيواجهان قريبًا كامل قوة العدالة الأمريكية، على الأراضي الأمريكية، وفي المحاكم الأمريكية".
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
مجلس الأمن الروسي: الوضع في فنزويلا أظهر ضرورة تعزيز القوات المسلحة لأي دولة قدر الإمكان
13:27 GMT
كما شكرت بوندي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجيش الأمريكي "على العملية الناجحة والمتقنة، التي أسفرت عن القبض على اثنين من المشتبه بهم في تهريب المخدرات الدوليين"، وفق تعبيرها.
ودعت روسيا الاتحادية، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".
