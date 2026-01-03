https://sarabic.ae/20260103/مجلس-الأمن-الروسي-الوضع-في-فنزويلا-أظهر-ضرورة-تعزيز-القوات-المسلحة-لأي-دولة-قدر-الإمكان-1108862320.html
وأضاف ميدفيديف: "أصبحت العملية في كاراكاس خير دليل على ضرورة تعزيز القوات المسلحة لأي دولة قدر الإمكان، لمنع الأفراد الأثرياء المتهورين من تغيير النظام الدستوري بسهولة بحثًا عن النفط أو أي شيء آخر".وأشار إلى أنه كان ينبغي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون بنفس القدر من الاستباقية التي كان عليها في فنزويلا، ولكن في مكان مختلف تمامًا، حيث خرج الوضع عن السيطرة بسبب "العناصر الأوكرانية المدربة".وقال ميدفيديف، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "على الرغم من أنه سيكون من الحكمة أن تهاجم الولايات المتحدة القواعد العسكرية في فنزويلا، وأن تقوم القوات الخاصة الأمريكية بالقبض على عصابة من مدمني المخدرات في شارع بانكوفا، إلا أنه ربما حان الوقت يا عم سام؟".وقالت فنزويلا، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، إنها "تدين العدوان الذي ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية ضد جمهورية فنزويلا"، مؤكدة أن "هذا العمل الصارخ من العدوان معترف به ومُعلن عنه من قبل حكومة أمريكا".وأضافت الرسالة أن "الهجوم العسكري الأمريكي غير المبرر ليس له سابقة في أكثر من 200 عام من تاريخ فنزويلا الجمهوري"، مشيرة إلى أنها "حرب استعمارية لتدمير الشكل الجمهوري للحكومة، الذي قرره الشعب الفنزويلي بحرية".واشنطن توجه اتهامات إلى مادورو وزوجته بـ"إرهاب المخدرات" وتؤكد أنهما سيخضعان للـ"محاكمة"
13:27 GMT 03.01.2026 (تم التحديث: 13:28 GMT 03.01.2026)
وأضاف ميدفيديف: "أصبحت العملية في كاراكاس خير دليل على ضرورة تعزيز القوات المسلحة لأي دولة قدر الإمكان، لمنع الأفراد الأثرياء المتهورين من تغيير النظام الدستوري بسهولة بحثًا عن النفط أو أي شيء آخر".
وتابع: "إن أقصى درجات التعزيز، التي تضمن حماية البلاد بشكل موثوق، لا تتحقق إلا من خلال ترسانة نووية!"، واختتم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حديثه قائلاً: "عاشت الأسلحة النووية!".
وأشار إلى أنه كان ينبغي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون بنفس القدر من الاستباقية التي كان عليها في فنزويلا، ولكن في مكان مختلف تمامًا، حيث خرج الوضع عن السيطرة بسبب "العناصر الأوكرانية المدربة".
وقال ميدفيديف، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "على الرغم من أنه سيكون من الحكمة أن تهاجم الولايات المتحدة القواعد العسكرية في فنزويلا، وأن تقوم القوات الخاصة الأمريكية بالقبض على عصابة من مدمني المخدرات في شارع بانكوفا، إلا أنه ربما حان الوقت يا عم سام؟".
وأعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، اليوم السبت، أن بلاده "طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، ردًا على عدوان الولايات المتحدة الأمريكية".
وقالت فنزويلا، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، إنها "تدين العدوان الذي ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية ضد جمهورية فنزويلا"، مؤكدة أن "هذا العمل الصارخ من العدوان معترف به ومُعلن عنه من قبل حكومة أمريكا".
وأضافت الرسالة أن "الهجوم العسكري الأمريكي غير المبرر ليس له سابقة في أكثر من 200 عام من تاريخ فنزويلا الجمهوري"، مشيرة إلى أنها "حرب استعمارية لتدمير الشكل الجمهوري للحكومة، الذي قرره الشعب الفنزويلي بحرية".