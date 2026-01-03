https://sarabic.ae/20260103/واشنطن-توجه-اتهامات-إلى-مادورو-وزوجته-بـإرهاب-المخدرات-وتؤكد-أنهما-سيخضعان-للـمحاكمة-1108860938.html

واشنطن توجه اتهامات إلى مادورو وزوجته بـ"إرهاب المخدرات" وتؤكد أنهما سيخضعان للـ"محاكمة"

واشنطن توجه اتهامات إلى مادورو وزوجته بـ"إرهاب المخدرات" وتؤكد أنهما سيخضعان للـ"محاكمة"

أعلنت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي، اليوم السبت، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، سيمثلان قريبًا أمام محكمة أمريكية بـ"تهم...

وقالت بوندي، في بيان نُشر عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "سيواجهان قريبًا كامل قوة العدالة الأمريكية، على الأراضي الأمريكية، وفي المحاكم الأمريكية".كما شكرت بوندي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجيش الأمريكي "على العملية الناجحة والمتقنة، التي أسفرت عن القبض على اثنين من المشتبه بهم في تهريب المخدرات الدوليين"، وفق تعبيرها.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا"، على حد قوله.وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، بأن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ"، وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".فنزويلا تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن على خلفية الهجمات الأمريكية

