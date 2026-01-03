الدولار يشهد بداية ضعيفة في 2026 بعد أكبر انخفاض له في 8 سنوات

عربي
روسيا: ذرائع واشنطن لتبرير عمليتها في فنزويلا غير صحيحة وعمليتها العسكرية مدانه - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
On air
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260103/الدولار-يشهد-بداية-ضعيفة-في-2026-بعد-أكبر-انخفاض-له-في-8-سنوات-1108855640.html
الدولار يشهد بداية ضعيفة في 2026 بعد أكبر انخفاض له في 8 سنوات
الدولار يشهد بداية ضعيفة في 2026 بعد أكبر انخفاض له في 8 سنوات
سبوتنيك عربي
بدأ الدولار الأمريكي عام 2026، تحت ضغوط واضحة في التعاملات الآسيوية المبكرة، أمس الجمعة، مواصلا أداءه الضعيف بعد عام من الخسائر أمام معظم العملات، في وقت استقر... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T10:12+0000
2026-01-03T10:12+0000
سعر الدولار اليوم
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65363766ed004948a13f47ac441c2794.jpg
وأدى تقلص فروق أسعار الفائدة بين أمريكا واقتصادات أخرى، إلى صعود غالبية العملات أمام الدولار في 2025، باستثناء الين.وسجل اليورو 1.1752 دولار بعد مكاسب سنوية بلغت 13.5%، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3474 دولار محققا ارتفاعا سنويا نسبته 7.7%، في أقوى أداء للعملتين منذ 2017.وتداول الين عند 156.74 مقابل الدولار، بعدما ارتفع بأقل من 1% خلال 2025، مقتربا من أدنى مستوى له في 10 أشهر عند 157.90 الذي أثار سابقا مخاوف من تدخل حكومي.وسجل مؤشر الدولار 98.243 نقطة، بعد تراجعه 9.4% في 2025، وهو أكبر انخفاض سنوي له في 8 سنوات، متأثرا بخفض الفائدة وسياسات تجارية متقلبة ومخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في ظل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وتترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، أبرزها تقرير الوظائف وطلبات البطالة الأسبوع المقبل، لتقييم قوة سوق العمل ومسار أسعار الفائدة هذا العام.كما يتركز الاهتمام على اختيار ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، مع انتهاء ولاية، جيروم باول، في مايو/ آيار، وسط توقعات بتوجه أكثر ميلا للتيسير النقدي.
https://sarabic.ae/20250714/محافظ-بنك-إيطاليا-تراجع-هيمنة-الدولار-فرصة-لأوروبا-1102663580.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194385_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9547bdd74239589469fa3f74c2564e58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سعر الدولار اليوم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
سعر الدولار اليوم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم

الدولار يشهد بداية ضعيفة في 2026 بعد أكبر انخفاض له في 8 سنوات

10:12 GMT 03.01.2026
© AP Photo / Charles Rex Arbogastالدولار
الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
تابعنا عبر
بدأ الدولار الأمريكي عام 2026، تحت ضغوط واضحة في التعاملات الآسيوية المبكرة، أمس الجمعة، مواصلا أداءه الضعيف بعد عام من الخسائر أمام معظم العملات، في وقت استقر فيه الين قرب أدنى مستوياته في عشرة أشهر وسط ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية قد ترسم مسار أسعار الفائدة.
وأدى تقلص فروق أسعار الفائدة بين أمريكا واقتصادات أخرى، إلى صعود غالبية العملات أمام الدولار في 2025، باستثناء الين.
وسجل اليورو 1.1752 دولار بعد مكاسب سنوية بلغت 13.5%، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3474 دولار محققا ارتفاعا سنويا نسبته 7.7%، في أقوى أداء للعملتين منذ 2017.
وتداول الين عند 156.74 مقابل الدولار، بعدما ارتفع بأقل من 1% خلال 2025، مقتربا من أدنى مستوى له في 10 أشهر عند 157.90 الذي أثار سابقا مخاوف من تدخل حكومي.
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
محافظ بنك إيطاليا: تراجع هيمنة الدولار فرصة لأوروبا
14 يوليو 2025, 06:16 GMT
وسجل مؤشر الدولار 98.243 نقطة، بعد تراجعه 9.4% في 2025، وهو أكبر انخفاض سنوي له في 8 سنوات، متأثرا بخفض الفائدة وسياسات تجارية متقلبة ومخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في ظل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وتترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، أبرزها تقرير الوظائف وطلبات البطالة الأسبوع المقبل، لتقييم قوة سوق العمل ومسار أسعار الفائدة هذا العام.
كما يتركز الاهتمام على اختيار ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، مع انتهاء ولاية، جيروم باول، في مايو/ آيار، وسط توقعات بتوجه أكثر ميلا للتيسير النقدي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала