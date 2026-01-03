انطلاق أولى جولات "رالي فسانيا" من جنوبي ليبيا بمشاركة دولية لتعزيز السياحة الصحراوية.. صور

عربي
البرنامج المسائي - إعادة
البرنامج الصباحي
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
عرب بوينت بودكاست
On air
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
انطلاق أولى جولات "رالي فسانيا" من جنوبي ليبيا بمشاركة دولية لتعزيز السياحة الصحراوية.. صور
انطلاق أولى جولات "رالي فسانيا" من جنوبي ليبيا بمشاركة دولية لتعزيز السياحة الصحراوية.. صور
انطلقت الفعاليات الرسمية للدورة الثانية من رالي "فسانيا" لعام 2026، في منطقة تكركيبة بالجنوب الليبي، بمشاركة واسعة لمتسابقين محليين ودوليين، ليؤكد مكانته كحدث... 03.01.2026
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
وجاءت انطلاقة الرالي وسط حضور رسمي وشعبي لافت، في أجواء عكست الاهتمام المتزايد برياضات المحركات الصحراوية، ودورها في إبراز المقومات الطبيعية والسياحية، التي تزخر بها مناطق الجنوب الليبي.وأضاف سيف الدين أن "الأوضاع تسير بشكل طبيعي ومنظم"، مؤكدًا أن "الفريق لم يواجه أي صعوبات تُذكر منذ وصوله".وقال المتسابق الجزائري: "كل الأمور على ما يرام، ولم نشعر في أي لحظة بأننا غرباء في ليبيا، بل وجدنا ترحيبًا وحسن تنظيم".وأشار سيف الدين إلى أن "المرحلة الأولى من الرالي ستنطلق اليوم السبت، على أن تتواصل بقية المراحل والفعاليات تباعا حتى ختام الدورة التنظيمية للرالي، في أجواء رياضية تنافسية تعكس نجاح الحدث وحسن الإعداد له".
https://sarabic.ae/20260102/انطلاق-رالي-فسانيا-2026-في-الجنوب-الليبي-بمشاركات-محلية-ودولية-صور-1108837991.html
انطلاق أولى جولات "رالي فسانيا" من جنوبي ليبيا بمشاركة دولية لتعزيز السياحة الصحراوية.. صور

12:48 GMT 03.01.2026
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
انطلقت الفعاليات الرسمية للدورة الثانية من رالي "فسانيا" لعام 2026، في منطقة تكركيبة بالجنوب الليبي، بمشاركة واسعة لمتسابقين محليين ودوليين، ليؤكد مكانته كحدث رياضي صحراوي بارز يجمع بين روح المنافسة والترويج للسياحة المحلية.
وجاءت انطلاقة الرالي وسط حضور رسمي وشعبي لافت، في أجواء عكست الاهتمام المتزايد برياضات المحركات الصحراوية، ودورها في إبراز المقومات الطبيعية والسياحية، التي تزخر بها مناطق الجنوب الليبي.

وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال المشارك الدولي دربال سيف الدين، من الجزائر وعضو فريق "رالي غوط"، إن مشاركته في الدورة الثانية لرالي "فسانيا" تأتي امتدادًا لتجربته السابقة، موضحًا: "جئنا من الجزائر للمشاركة في هذه النسخة، وهذه هي المرة الثانية، التي أشارك فيها في رالي "فسانيا".

وأضاف سيف الدين أن "الأوضاع تسير بشكل طبيعي ومنظم"، مؤكدًا أن "الفريق لم يواجه أي صعوبات تُذكر منذ وصوله".
وقال المتسابق الجزائري: "كل الأمور على ما يرام، ولم نشعر في أي لحظة بأننا غرباء في ليبيا، بل وجدنا ترحيبًا وحسن تنظيم".
انطلاق "رالي فسانيا 2026" في الجنوب الليبي بمشاركات محلية ودولية.. صور
وأشار سيف الدين إلى أن "المرحلة الأولى من الرالي ستنطلق اليوم السبت، على أن تتواصل بقية المراحل والفعاليات تباعا حتى ختام الدورة التنظيمية للرالي، في أجواء رياضية تنافسية تعكس نجاح الحدث وحسن الإعداد له".
