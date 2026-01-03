https://sarabic.ae/20260103/انطلاق-أولى-جولات-رالي-فسانيا-من-جنوبي-ليبيا-بمشاركة-دولية-لتعزيز-السياحة-الصحراوية-صور-1108861095.html

انطلاق أولى جولات "رالي فسانيا" من جنوبي ليبيا بمشاركة دولية لتعزيز السياحة الصحراوية.. صور

انطلقت الفعاليات الرسمية للدورة الثانية من رالي "فسانيا" لعام 2026، في منطقة تكركيبة بالجنوب الليبي، بمشاركة واسعة لمتسابقين محليين ودوليين، ليؤكد مكانته كحدث... 03.01.2026

وجاءت انطلاقة الرالي وسط حضور رسمي وشعبي لافت، في أجواء عكست الاهتمام المتزايد برياضات المحركات الصحراوية، ودورها في إبراز المقومات الطبيعية والسياحية، التي تزخر بها مناطق الجنوب الليبي.وأضاف سيف الدين أن "الأوضاع تسير بشكل طبيعي ومنظم"، مؤكدًا أن "الفريق لم يواجه أي صعوبات تُذكر منذ وصوله".وقال المتسابق الجزائري: "كل الأمور على ما يرام، ولم نشعر في أي لحظة بأننا غرباء في ليبيا، بل وجدنا ترحيبًا وحسن تنظيم".وأشار سيف الدين إلى أن "المرحلة الأولى من الرالي ستنطلق اليوم السبت، على أن تتواصل بقية المراحل والفعاليات تباعا حتى ختام الدورة التنظيمية للرالي، في أجواء رياضية تنافسية تعكس نجاح الحدث وحسن الإعداد له".

