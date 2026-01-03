تحطم مروحية تقل 4 أشخاص في ولاية أريزونا الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
On air
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260103/تحطم-مروحية-تقل-4-أشخاص-في-ولاية-أريزونا-الأمريكية-1108849749.html
تحطم مروحية تقل 4 أشخاص في ولاية أريزونا الأمريكية
تحطم مروحية تقل 4 أشخاص في ولاية أريزونا الأمريكية
سبوتنيك عربي
تحطمت مروحية في منطقة جبلية قرب مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، وتجري حاليًا عمليات بحث وإنقاذ، وفقًا للسلطات الأمريكية. 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T05:14+0000
2026-01-03T05:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
سقوط مروحية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/07/1105733216_0:0:562:316_1920x0_80_0_0_b9521babb3f642ccf331bbe4a98920fd.png
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام أمريكية، إن "المروحية الخاصة تحطمت حوالي الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش) يوم أمس الجمعة".وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية، التي تُجري تحقيقًا في الحادث بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل، أن 4 أشخاص كانوا على متن المروحية.وأفاد مكتب شرطة مقاطعة بينال أن "عمليات البحث والإنقاذ جارية، وأن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى موقع التحطم الواقع في الجبال قرب وادي تيليغراف". ولم يتم تأكيد وقوع إصابات حتى الآن.
https://sarabic.ae/20260101/ترامب-يكشف-عن-سبب-ظهور-كدمات-على-يده-1108810627.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/07/1105733216_20:0:441:316_1920x0_80_0_0_e2672943129772bb96f4cedda4ca2a8a.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, سقوط مروحية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, سقوط مروحية, العالم

تحطم مروحية تقل 4 أشخاص في ولاية أريزونا الأمريكية

05:14 GMT 03.01.2026
© Photo / x/KCTV5تحطم مروحية إسعاف على طريق مزدحم في ولاية كاليفورنيا
تحطم مروحية إسعاف على طريق مزدحم في ولاية كاليفورنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
© Photo / x/KCTV5
تابعنا عبر
تحطمت مروحية في منطقة جبلية قرب مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، وتجري حاليًا عمليات بحث وإنقاذ، وفقًا للسلطات الأمريكية.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام أمريكية، إن "المروحية الخاصة تحطمت حوالي الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش) يوم أمس الجمعة".
وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية، التي تُجري تحقيقًا في الحادث بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل، أن 4 أشخاص كانوا على متن المروحية.
محاولة اغتيال ترامب الأولى خلال خطاب حملته في بنسلفانيا في 13 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
ترامب يكشف عن سبب ظهور كدمات على يده
1 يناير, 19:10 GMT
وأفاد مكتب شرطة مقاطعة بينال أن "عمليات البحث والإنقاذ جارية، وأن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى موقع التحطم الواقع في الجبال قرب وادي تيليغراف". ولم يتم تأكيد وقوع إصابات حتى الآن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала