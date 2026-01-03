https://sarabic.ae/20260103/تحطم-مروحية-تقل-4-أشخاص-في-ولاية-أريزونا-الأمريكية-1108849749.html
تحطم مروحية تقل 4 أشخاص في ولاية أريزونا الأمريكية
تحطمت مروحية في منطقة جبلية قرب مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، وتجري حاليًا عمليات بحث وإنقاذ، وفقًا للسلطات الأمريكية. 03.01.2026, سبوتنيك عربي
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام أمريكية، إن "المروحية الخاصة تحطمت حوالي الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش) يوم أمس الجمعة".وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية، التي تُجري تحقيقًا في الحادث بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل، أن 4 أشخاص كانوا على متن المروحية.وأفاد مكتب شرطة مقاطعة بينال أن "عمليات البحث والإنقاذ جارية، وأن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى موقع التحطم الواقع في الجبال قرب وادي تيليغراف". ولم يتم تأكيد وقوع إصابات حتى الآن.
