سانشيز: إسبانيا لم تعترف بنظام مادورو ولكنها لا تدعم أي تدخل عسكري ينتهك القانون الدولي

صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن بلاده لم تعترف من قبل بحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ولكنها أيضا لا تدعم أي تدخل عسكري ينتهك القانون... 03.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال سانشيز، في بيان نشره على "إكس"، اليوم السبت: "لم تعترف إسبانيا بنظام مادورو، ولن تعترف أيضا بتدخل ينتهك القانون الدولي ويدفع المنطقة نحو مستقبل من عدم الاستقرار والعدوان".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تخسر معدات خلال العملية العسكرية التي نفذتها في فنزويلا، كما أنها لم تفقد أي جندي.وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "سندير فنزويلا حتى تقرر أن هناك انتقالا "آمنا ومناسبا وحكيما" للسلطة".وتابع: "مادورو كان مسؤولا عن شبكة إرهابية وهو الآن على متن سفينة متجهة إلى نيويورك"، مضيفا: "مادورو لن يتمكن مجددا من تهديد الشعب الأمريكي".وهدد: "لن نسمح بوجود شخص آخر في فنزويلا يمارس نفس نهج مادورو، ومستعدون لشن هجوم آخر في فنزويلا إذا لزم الأمر وقد يكون أكبر من الموجة الأولى".وتابع: "على جميع الشخصيات السياسية والعسكرية في فنزويلا أن تدرك هذا.. ما حدث لمادورو يمكن أن يحدث لهم، وسيحدث لهم إذا لم يكونوا عادلين حتى مع شعبهم نفسه".

