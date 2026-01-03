https://sarabic.ae/20260103/قطر-تعرب-عن-قلقها-البالغ-إزاء-التطورات-في-فنزويلا-وتدعو-إلى-الحوار-1108883887.html

قطر تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات في فنزويلا وتدعو إلى الحوار

قطر تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات في فنزويلا وتدعو إلى الحوار

سبوتنيك عربي

أعربت دولة قطر، اليوم السبت، عن قلقها البالغ من التطورات الجارية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، واعتماد الحوار... 03.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-03T20:10+0000

2026-01-03T20:10+0000

2026-01-03T20:10+0000

أخبار قطر اليوم

فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104079/23/1040792383_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_998ac75b9f13d7fdac5745f4b48aff61.jpg

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية القطرية، نقلته وكالة الأنباء القطرية، أكدت فيه الدوحة التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة في القانون الدولي، بما في ذلك تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية. ودعت روسيا الاتحادية، في وقت سابق من اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".

https://sarabic.ae/20260103/تركيا-تدعو-إلى-ضبط-النفس-بعد-الضربات-الأمريكية-على-فنزويلا-1108882749.html

https://sarabic.ae/20260103/أستاذ-علوم-سياسية-ما-جرى-في-فنزويلا-سابقة-خطيرة-تقلب-مفاهيم-الشرعية-الدولية-1108882187.html

https://sarabic.ae/20260103/الخارجية-الروسية-موسكو-ومينسك-تدينان-العدوان-الأمريكي-على-فنزويلا-1108880736.html

فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار قطر اليوم, فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم