https://sarabic.ae/20260103/قطر-تعرب-عن-قلقها-البالغ-إزاء-التطورات-في-فنزويلا-وتدعو-إلى-الحوار-1108883887.html
قطر تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات في فنزويلا وتدعو إلى الحوار
قطر تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات في فنزويلا وتدعو إلى الحوار
سبوتنيك عربي
أعربت دولة قطر، اليوم السبت، عن قلقها البالغ من التطورات الجارية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، واعتماد الحوار... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T20:10+0000
2026-01-03T20:10+0000
2026-01-03T20:10+0000
أخبار قطر اليوم
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104079/23/1040792383_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_998ac75b9f13d7fdac5745f4b48aff61.jpg
جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية القطرية، نقلته وكالة الأنباء القطرية، أكدت فيه الدوحة التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة في القانون الدولي، بما في ذلك تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية. ودعت روسيا الاتحادية، في وقت سابق من اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".
https://sarabic.ae/20260103/تركيا-تدعو-إلى-ضبط-النفس-بعد-الضربات-الأمريكية-على-فنزويلا-1108882749.html
https://sarabic.ae/20260103/أستاذ-علوم-سياسية-ما-جرى-في-فنزويلا-سابقة-خطيرة-تقلب-مفاهيم-الشرعية-الدولية-1108882187.html
https://sarabic.ae/20260103/الخارجية-الروسية-موسكو-ومينسك-تدينان-العدوان-الأمريكي-على-فنزويلا-1108880736.html
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104079/23/1040792383_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b96aa288a6433783e4572182ce776bec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم
أخبار قطر اليوم, فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم
قطر تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات في فنزويلا وتدعو إلى الحوار
أعربت دولة قطر، اليوم السبت، عن قلقها البالغ من التطورات الجارية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، واعتماد الحوار كوسيلة لمعالجة جميع القضايا العالقة.
جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية القطرية، نقلته وكالة
الأنباء القطرية، أكدت فيه الدوحة التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة في القانون الدولي، بما في ذلك تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.
وقالت الوزارة في بيانها: "تجدد دولة قطر استعدادها الكامل للمساهمة في أي جهد دولي يهدف إلى التوصل إلى حل سلمي فوري، مع الحرص على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية".
ودعت روسيا الاتحادية، في وقت سابق من اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".
وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".
وكانت الخارجية الروسية
، صرّحت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".