تركيا تدعو إلى ضبط النفس بعد الضربات الأمريكية على فنزويلا
تركيا تدعو إلى ضبط النفس بعد الضربات الأمريكية على فنزويلا
سبوتنيك عربي
03.01.2026, سبوتنيك عربي
وفي بيان رسمي صادر عن الوزارة، أكدت أنقرة أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في فنزويلا، مشددة على أهمية الحفاظ على استقرار البلاد وسلامة شعبها، بحسب ما ذكرت قناة "تي آر تي" التركية.كما أعربت الوزارة عن استعداد تركيا لتقديم إسهامات بناءة في حل الأزمة، في إطار احترام القانون الدولي. وأشار البيان إلى أن السفارة التركية في كاراكاس تحافظ على تواصل مستمر مع المواطنين الأتراك في فنزويلا لضمان سلامتهم.ودعت روسيا الاتحادية، في وقت سابق من اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".وكانت الخارجية الروسية، صرّحت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".
وفي بيان رسمي صادر عن الوزارة، أكدت أنقرة أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في فنزويلا، مشددة على أهمية الحفاظ على استقرار البلاد وسلامة شعبها، بحسب ما ذكرت قناة
"تي آر تي" التركية.
وقال البيان: "تولي تركيا أهمية بالغة لاستقرار فنزويلا وسلامة وطمأنينة الشعب الفنزويلي، وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لضمان ألا يتسبب الوضع الحالي بعواقب سلبية على الأمن الإقليمي والدولي".
كما أعربت الوزارة عن استعداد تركيا لتقديم إسهامات بناءة في حل الأزمة، في إطار احترام القانون الدولي.
وأشار البيان إلى أن السفارة التركية في كاراكاس
تحافظ على تواصل مستمر مع المواطنين الأتراك في فنزويلا لضمان سلامتهم.
ودعت روسيا الاتحادية، في وقت سابق من اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير، التي تفيد بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، قد أُجبرا على مغادرة البلاد نتيجة للعدوان الأمريكي اليوم. ونطالب بتوضيح فوري لهذا الوضع".
وتابع البيان: "مثل هذه الأفعال، إن حدثت بالفعل، تشكل انتهاكا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترامها مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي".
وكانت الخارجية الروسية
، صرّحت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن "الولايات المتحدة ارتكبت، هذا الصباح، عملًا عدوانيًا مسلحًا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان".