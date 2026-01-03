عراقجي: العدوان الأمريكي على فنزويلا إرهاب حكومي واعتداء على سيادة شعبها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260103/عراقجي-العدوان-الأمريكي-على-فنزويلا-إرهاب-حكومي-واعتداء-على-سيادة-شعبها-1108887949.html
عراقجي: العدوان الأمريكي على فنزويلا إرهاب حكومي واعتداء على سيادة شعبها
عراقجي: العدوان الأمريكي على فنزويلا إرهاب حكومي واعتداء على سيادة شعبها
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن العدوان العسكري الأميركي على فنزويلا واختطاف رئيسها الشرعي يشكّل "إرهابًا حكوميًا واعتداءً سافرًا على السيادة... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-03T22:33+0000
2026-01-03T22:33+0000
نيكولاس مادورو
وزير الخارجية الإيراني
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101674853_0:0:1011:569_1920x0_80_0_0_3d17c33c55ad6e6404750cbb17ab8e3c.jpg
طهران – سبوتنيك. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أن عراقجي أدان خلال اتصال هاتفي مع نظيره وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية إيفان خيل بينتو، بشدة العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا، مؤكدا دعم بلاده الكامل للشعب الفنزويلي وحكومته.وبحث الجانبان، بحسب البيان، آخر التطورات في أعقاب ما وصفته طهران بالعدوان العسكري الأمريكي، وتداعياته على الأوضاع الداخلية والإقليمية.من جانبه، أعرب وزير خارجية فنزويلا عن تقديره "للمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتضامنها مع فنزويلا"، مؤكداً أن "الشعب والحكومة في فنزويلا عازمون على الدفاع عن سيادتهم الوطنية وحقهم في تقرير مصيرهم في مواجهة السياسات الأميركية المتغطرسة وغير القانونية".ودعت روسيا الاتحادية، أمس السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وقال ترامب أنه "تم القبض (احتجاز) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية".
https://sarabic.ae/20260103/سانشيز-إسبانيا-لم-تعترف-بنظام-مادورو-ولكنها-لا-تدعم-أي-تدخل-عسكري-ينتهك-القانون-الدولي-1108884462.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101674853_77:0:976:674_1920x0_80_0_0_1f29f2bda7673a62570bcb0e61b3cc66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نيكولاس مادورو, وزير الخارجية الإيراني, العالم
نيكولاس مادورو, وزير الخارجية الإيراني, العالم

عراقجي: العدوان الأمريكي على فنزويلا إرهاب حكومي واعتداء على سيادة شعبها

22:33 GMT 03.01.2026
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن العدوان العسكري الأميركي على فنزويلا واختطاف رئيسها الشرعي يشكّل "إرهابًا حكوميًا واعتداءً سافرًا على السيادة الوطنية"، مؤكّدًا دعم طهران الكامل للشعب الفنزويلي وحكومته المنتخبة.
طهران – سبوتنيك. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أن عراقجي أدان خلال اتصال هاتفي مع نظيره وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية إيفان خيل بينتو، بشدة العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا، مؤكدا دعم بلاده الكامل للشعب الفنزويلي وحكومته.
وخلال الاتصال، قال عراقجي، إن "العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا واختطاف الرئيس الشرعي لهذا البلد وزوجته يُعدّ مصداقًا واضحًا للإرهاب الحكومي واعتداءً سافرًا على سيادة وإرادة الشعب الفنزويلي الوطنية"، مؤكداً "دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب الفنزويلي وحكومته المنتخبة".
وبحث الجانبان، بحسب البيان، آخر التطورات في أعقاب ما وصفته طهران بالعدوان العسكري الأمريكي، وتداعياته على الأوضاع الداخلية والإقليمية.
من جانبه، أعرب وزير خارجية فنزويلا عن تقديره "للمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتضامنها مع فنزويلا"، مؤكداً أن "الشعب والحكومة في فنزويلا عازمون على الدفاع عن سيادتهم الوطنية وحقهم في تقرير مصيرهم في مواجهة السياسات الأميركية المتغطرسة وغير القانونية".
بيدرو سانشيز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
سانشيز: إسبانيا لم تعترف بنظام مادورو ولكنها لا تدعم أي تدخل عسكري ينتهك القانون الدولي
20:24 GMT
ودعت روسيا الاتحادية، أمس السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".
من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".
وقال ترامب أنه "تم القبض (احتجاز) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала