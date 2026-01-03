https://sarabic.ae/20260103/عراقجي-العدوان-الأمريكي-على-فنزويلا-إرهاب-حكومي-واعتداء-على-سيادة-شعبها-1108887949.html

عراقجي: العدوان الأمريكي على فنزويلا إرهاب حكومي واعتداء على سيادة شعبها

عراقجي: العدوان الأمريكي على فنزويلا إرهاب حكومي واعتداء على سيادة شعبها

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن العدوان العسكري الأميركي على فنزويلا واختطاف رئيسها الشرعي يشكّل "إرهابًا حكوميًا واعتداءً سافرًا على السيادة... 03.01.2026, سبوتنيك عربي

طهران – سبوتنيك. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أن عراقجي أدان خلال اتصال هاتفي مع نظيره وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية إيفان خيل بينتو، بشدة العدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا، مؤكدا دعم بلاده الكامل للشعب الفنزويلي وحكومته.وبحث الجانبان، بحسب البيان، آخر التطورات في أعقاب ما وصفته طهران بالعدوان العسكري الأمريكي، وتداعياته على الأوضاع الداخلية والإقليمية.من جانبه، أعرب وزير خارجية فنزويلا عن تقديره "للمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتضامنها مع فنزويلا"، مؤكداً أن "الشعب والحكومة في فنزويلا عازمون على الدفاع عن سيادتهم الوطنية وحقهم في تقرير مصيرهم في مواجهة السياسات الأميركية المتغطرسة وغير القانونية".ودعت روسيا الاتحادية، أمس السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى توضيح مكان وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على الفور، مشددة على أن "إجبار الرئيس الفنزويلي وزوجته على مغادرة البلاد، هو انتهاك غير مقبول لسيادتها".من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وقال ترامب أنه "تم القبض (احتجاز) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية".

