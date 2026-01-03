محلل: بيتكوين تبدأ 2026 بـ"استعادة صعودية" رغم مؤشرات هشاشة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
On air
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
محلل: بيتكوين تبدأ 2026 بـ"استعادة صعودية" رغم مؤشرات هشاشة
ارتفعت عملة بيتكوين بأكثر من 2 بالمئة مع بداية عام 2026، ما أعاد بعض التفاؤل إلى أوساط المستثمرين في العملات المشفرة بعد تراجع الأسعار العام الماضي، غير أن... 03.01.2026, سبوتنيك عربي
اقتصاد

محلل: بيتكوين تبدأ 2026 بـ"استعادة صعودية" رغم مؤشرات هشاشة

00:37 GMT 03.01.2026
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالعملة الرقمية الأم بيتكوين
العملة الرقمية الأم بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
ارتفعت عملة بيتكوين بأكثر من 2 بالمئة مع بداية عام 2026، ما أعاد بعض التفاؤل إلى أوساط المستثمرين في العملات المشفرة بعد تراجع الأسعار العام الماضي، غير أن السوق لا يزال يواجه ضغوطًا قصيرة الأجل.
واشنطن –سبوتنيك. وقال المحلل الاقتصادي، فيل ديفيس، لوكالة "سبوتنيك"، مؤسس شركة "بي.إس.دبليو" الاستشارية: "على الرغم من الزخم الصعودي القوي، لا تزال هناك كتلة من عمليات تصفية المراكز القصيرة بين 91 ألفًا و96 ألف دولار".
وأضاف أن "هذا السحب في السيولة غالبًا ما يؤدي إلى تراجع حاد بعد بلوغ أهداف جني الأرباح".
وتم تداول بيتكوين، الجمعة، عند مستوى 89,745 دولارًا، بعد أن سجلت ذروة خلال الجلسة عند 90,913 دولارًا.
وكانت العملة الرقمية قد أنهت عام 2025 عند نحو 87,612 دولارًا، منخفضة بنسبة 6 بالمئة، رغم صعودها في وقت سابق من العام إلى أعلى مستوى تاريخي عند 126,186 دولارًا، وجاء هذا الأداء أضعف مقارنة بمكاسب عام 2024 التي تجاوزت 120 بالمئة.
وعلى الجانب الإيجابي، أشار ديفيس إلى أن بيتكوين استهلت عام 2026 بزخم قوي، معتبرًا أن جلسة الجمعة مثلت "استعادة صعودية" لمستويات نفسية رئيسية كانت العملة قد فقدتها خلال الربع الرابع من العام الماضي.
عملة بيتكوين المشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
بيتكوين تسجل أعلى مستوى تاريخي فوق 124 ألف دولار
14 أغسطس 2025, 04:18 GMT
كما لفت إلى أن نطاقات بولينغر، وهي مؤشر لقياس التقلبات، وصلت إلى مستوى نادر من الانكماش في حركة بيتكوين، وهو ما يشبه "الضغط الذي سبق تاريخيًا اختراقات سعرية كبيرة، على غرار ما حدث في يناير/ كانون الثاني 2023".
وأوضح أن الإشارة إلى يناير/ كانون الثاني 2023 مهمة، إذ كانت تقلبات بيتكوين قد بلغت آنذاك أدنى مستوياتها خلال عدة سنوات، قبل أن تقفز الأسعار خلال أسابيع من نحو 16,500 دولار إلى أكثر من 23,000 دولار.
