محلل: بيتكوين تبدأ 2026 بـ"استعادة صعودية" رغم مؤشرات هشاشة

ارتفعت عملة بيتكوين بأكثر من 2 بالمئة مع بداية عام 2026، ما أعاد بعض التفاؤل إلى أوساط المستثمرين في العملات المشفرة بعد تراجع الأسعار العام الماضي، غير أن... 03.01.2026, سبوتنيك عربي

واشنطن –سبوتنيك. وقال المحلل الاقتصادي، فيل ديفيس، لوكالة "سبوتنيك"، مؤسس شركة "بي.إس.دبليو" الاستشارية: "على الرغم من الزخم الصعودي القوي، لا تزال هناك كتلة من عمليات تصفية المراكز القصيرة بين 91 ألفًا و96 ألف دولار".وتم تداول بيتكوين، الجمعة، عند مستوى 89,745 دولارًا، بعد أن سجلت ذروة خلال الجلسة عند 90,913 دولارًا.وكانت العملة الرقمية قد أنهت عام 2025 عند نحو 87,612 دولارًا، منخفضة بنسبة 6 بالمئة، رغم صعودها في وقت سابق من العام إلى أعلى مستوى تاريخي عند 126,186 دولارًا، وجاء هذا الأداء أضعف مقارنة بمكاسب عام 2024 التي تجاوزت 120 بالمئة.وعلى الجانب الإيجابي، أشار ديفيس إلى أن بيتكوين استهلت عام 2026 بزخم قوي، معتبرًا أن جلسة الجمعة مثلت "استعادة صعودية" لمستويات نفسية رئيسية كانت العملة قد فقدتها خلال الربع الرابع من العام الماضي.كما لفت إلى أن نطاقات بولينغر، وهي مؤشر لقياس التقلبات، وصلت إلى مستوى نادر من الانكماش في حركة بيتكوين، وهو ما يشبه "الضغط الذي سبق تاريخيًا اختراقات سعرية كبيرة، على غرار ما حدث في يناير/ كانون الثاني 2023".وأوضح أن الإشارة إلى يناير/ كانون الثاني 2023 مهمة، إذ كانت تقلبات بيتكوين قد بلغت آنذاك أدنى مستوياتها خلال عدة سنوات، قبل أن تقفز الأسعار خلال أسابيع من نحو 16,500 دولار إلى أكثر من 23,000 دولار.

