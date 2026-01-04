https://sarabic.ae/20260104/إعلام-مقتل-ما-لا-يقل-عن-40-شخصا-في-الهجوم-الأمريكي-على-فنزويلا-1108888617.html

إعلام: مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا في الهجوم الأمريكي على فنزويلا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤول فنزويلي رفيع بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصا، بينهم عسكريون ومدنيون، في الهجوم الأمريكي على فنزويلا يوم أمس السبت. 04.01.2026, سبوتنيك عربي

فنزويلا

منظمة الأمم المتحدة

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو –سبوتنيك. وقال المسؤول، واصفا الأرقام (عدد الضحايا) بالأولية: "قُتل ما لا يقل عن 40 شخصاً، بينهم مدنيون وعسكريون، في الهجوم الأمريكي على فنزويلا".هذا و أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وقال ترامب أنه "تم القبض (احتجاز) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".من جهته، أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، أن الولايات المتحدة شنّت هجمات استهدفت العاصمة كاراكاس وعددًا من الولايات، بينها ميراندا ولا غوايرا وأراغوا، مشيرًا إلى أن الضربات طالت مناطق مدنية، ويجري الآن إحصاء الضحايا المحتملين.ودعت فنزويلا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية الهجوم الأمريكي على البلاد، حسبما أفاد وزير الخارجية إيفان جيل بينتو.

فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

