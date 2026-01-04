https://sarabic.ae/20260104/ارتفاع-عدد-قتلى-الهجوم-الإرهابي-الأوكراني-على-قرية-خورلي-في-خيرسون-إلى-29-شخصالجنة-التحقيق-1108893961.html

ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الأوكراني على قرية خورلي في خيرسون إلى 29 شخصا–لجنة التحقيق

أفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، بأن عدد قتلى الهجوم الإرهابي الأوكراني على قرية خورلي في مقاطعة خيرسون، في 1 كانون... 04.01.2026, سبوتنيك عربي

وصرحت بيترينكو في بيان نشر على موقع اللجنة، اليوم الأحد: "أسفر العمل الإرهابي عن إصابة ما لا يقل عن 60 شخصًا، وحتى الآن تأكد مقتل 29 شخصًا، من بينهم قاصران. ويوجد حاليًا 15 مصابًا في المؤسسات الطبية، ثلاثة منهم في حالة خطيرة".وأوضحت بيترينكو أن الجهات المختصة تجري فحوصات جينية للتعرف على هويات الضحايا، مشيرة إلى أن المحققين تمكنوا حتى الآن من تحديد هويات 12 قتيلًا.واختتمت المتحدثة بالقول: "ستجري لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا شاملًا وفي أقصر وقت ممكن لكشف جميع ملابسات هذه الجريمة الوحشية بحق المدنيين، وسينال جميع ممثلي التشكيلات المسلحة الأوكرانية المتورطين في هذا العمل الإرهابي العقاب المستحق".خبير: ما فعله زيلينسكي يخالف كل المعايير سواء في قوانين الحرب أو على مستوى القانون الدولي

