ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الأوكراني على قرية خورلي في خيرسون إلى 29 شخصا–لجنة التحقيق

وصرحت بيترينكو في بيان نشر على موقع اللجنة، اليوم الأحد: "أسفر العمل الإرهابي عن إصابة ما لا يقل عن 60 شخصًا، وحتى الآن تأكد مقتل 29 شخصًا، من بينهم قاصران. ويوجد حاليًا 15 مصابًا في المؤسسات الطبية، ثلاثة منهم في حالة خطيرة".وأوضحت بيترينكو أن الجهات المختصة تجري فحوصات جينية للتعرف على هويات الضحايا، مشيرة إلى أن المحققين تمكنوا حتى الآن من تحديد هويات 12 قتيلًا.واختتمت المتحدثة بالقول: "ستجري لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا شاملًا وفي أقصر وقت ممكن لكشف جميع ملابسات هذه الجريمة الوحشية بحق المدنيين، وسينال جميع ممثلي التشكيلات المسلحة الأوكرانية المتورطين في هذا العمل الإرهابي العقاب المستحق".
أفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، بأن عدد قتلى الهجوم الإرهابي الأوكراني على قرية خورلي في مقاطعة خيرسون، في 1 كانون الثاني/يناير الجاري، ارتفع إلى 29 شخصًا، بينهم قاصران، فيما أُصيب ما لا يقل عن 60 آخرين.
وأوضحت بيترينكو أن الجهات المختصة تجري فحوصات جينية للتعرف على هويات الضحايا، مشيرة إلى أن المحققين تمكنوا حتى الآن من تحديد هويات 12 قتيلًا.
وأردفت أن جهات إنفاذ القانون عثرت في موقع الحادث على شظايا عدة طائرات مسيّرة وصادرتها، ويجري حاليًا تحديد نوعها ومكان تصنيعها، إلى جانب تحديد قوة الذخائر التي كانت مزودة بها تلك الطائرات.
واختتمت المتحدثة بالقول: "ستجري لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا شاملًا وفي أقصر وقت ممكن لكشف جميع ملابسات هذه الجريمة الوحشية بحق المدنيين، وسينال جميع ممثلي التشكيلات المسلحة الأوكرانية المتورطين في هذا العمل الإرهابي العقاب المستحق".