الجيش الروسي يحرر بلدة بودولي في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الأوكراني على قرية خورلي في خيرسون إلى 29 شخصا–لجنة التحقيق
ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الأوكراني على قرية خورلي في خيرسون إلى 29 شخصا–لجنة التحقيق
أفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، بأن عدد قتلى الهجوم الإرهابي الأوكراني على قرية خورلي في مقاطعة خيرسون، في 1 كانون... 04.01.2026
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وصرحت بيترينكو في بيان نشر على موقع اللجنة، اليوم الأحد: "أسفر العمل الإرهابي عن إصابة ما لا يقل عن 60 شخصًا، وحتى الآن تأكد مقتل 29 شخصًا، من بينهم قاصران. ويوجد حاليًا 15 مصابًا في المؤسسات الطبية، ثلاثة منهم في حالة خطيرة".وأوضحت بيترينكو أن الجهات المختصة تجري فحوصات جينية للتعرف على هويات الضحايا، مشيرة إلى أن المحققين تمكنوا حتى الآن من تحديد هويات 12 قتيلًا.واختتمت المتحدثة بالقول: "ستجري لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا شاملًا وفي أقصر وقت ممكن لكشف جميع ملابسات هذه الجريمة الوحشية بحق المدنيين، وسينال جميع ممثلي التشكيلات المسلحة الأوكرانية المتورطين في هذا العمل الإرهابي العقاب المستحق".خبير: ما فعله زيلينسكي يخالف كل المعايير سواء في قوانين الحرب أو على مستوى القانون الدولي
ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الأوكراني على قرية خورلي في خيرسون إلى 29 شخصا–لجنة التحقيق

08:16 GMT 04.01.2026
© Photo / Governor Vladimir Saldoمقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف أوكراني لسوق في مقاطعة خيرسون
مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف أوكراني لسوق في مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
© Photo / Governor Vladimir Saldo
أفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، بأن عدد قتلى الهجوم الإرهابي الأوكراني على قرية خورلي في مقاطعة خيرسون، في 1 كانون الثاني/يناير الجاري، ارتفع إلى 29 شخصًا، بينهم قاصران، فيما أُصيب ما لا يقل عن 60 آخرين.
وصرحت بيترينكو في بيان نشر على موقع اللجنة، اليوم الأحد: "أسفر العمل الإرهابي عن إصابة ما لا يقل عن 60 شخصًا، وحتى الآن تأكد مقتل 29 شخصًا، من بينهم قاصران. ويوجد حاليًا 15 مصابًا في المؤسسات الطبية، ثلاثة منهم في حالة خطيرة".
سيارة إسعاف روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تطالب الأمم المتحدة بإدانة علنية للهجوم الأوكراني على مقاطعة خيرسون
1 يناير, 22:29 GMT
وأوضحت بيترينكو أن الجهات المختصة تجري فحوصات جينية للتعرف على هويات الضحايا، مشيرة إلى أن المحققين تمكنوا حتى الآن من تحديد هويات 12 قتيلًا.

وأردفت أن جهات إنفاذ القانون عثرت في موقع الحادث على شظايا عدة طائرات مسيّرة وصادرتها، ويجري حاليًا تحديد نوعها ومكان تصنيعها، إلى جانب تحديد قوة الذخائر التي كانت مزودة بها تلك الطائرات.

واختتمت المتحدثة بالقول: "ستجري لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا شاملًا وفي أقصر وقت ممكن لكشف جميع ملابسات هذه الجريمة الوحشية بحق المدنيين، وسينال جميع ممثلي التشكيلات المسلحة الأوكرانية المتورطين في هذا العمل الإرهابي العقاب المستحق".
خبير: ما فعله زيلينسكي يخالف كل المعايير سواء في قوانين الحرب أو على مستوى القانون الدولي
