الجزائر بين أفضل 10 وجهات سياحية عالمية لعام 2026

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الجزائر بين أفضل 10 وجهات سياحية عالمية لعام 2026
الجزائر بين أفضل 10 وجهات سياحية عالمية لعام 2026
الجزائر بين أفضل 10 وجهات سياحية عالمية لعام 2026

19:53 GMT 04.01.2026
© Sputnik . mohamed Hemidaالعاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024
العاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
© Sputnik . mohamed Hemida
صنفت وسائل إعلام غربية متخصصة في السياحة والسفر الجزائر ضمن أفضل عشر وجهات سياحية يُنصح بزيارتها خلال عام 2026.
وأشادت هذه الوسائل بما تزخر به البلاد من مواقع تاريخية بارزة، على غرار تيمقاد وجميلة وتيبازة وتيديس وقالمة، معتبرة أنها توفر تجربة سياحية مميزة تمزج بين الغنى التاريخي والسكينة، بعيدًا عن الازدحام الذي تعرفه الوجهات الأوروبية المعروفة.

وسلط التقرير الضوء على الميزة التنافسية التي تتمتع بها الجزائر من حيث التكلفة، إذ تعد وجهة مناسبة للسياح القادمين من أوروبا وأمريكا، بفضل انخفاض أسعار الرحلات الجوية وتكاليف الإقامة، حتى في الفنادق المصنفة من فئة خمس نجوم.

الرئيس الجزائري في خطاب للأمة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
الرئيس الجزائري في خطاب للأمة: موقفنا من فلسطين ثابت وهناك محاولات لزرع الفتنة مع تونس
30 ديسمبر 2025, 19:24 GMT
كما أشار إلى ثراء الحرف التقليدية الجزائرية التي ما تزال تُمارس بأساليب يدوية أصيلة داخل الأسواق الشعبية، إلى جانب توصيات سابقة لشبكات إعلام غربية صنفت الجزائر كوجهة سياحية واعدة.

وفي هذا السياق، نشرت إحدى الشبكات الإعلامية الغربية قائمة أفضل 20 وجهة سفر لعام 2026، احتلت فيها الجزائر المرتبة الثانية كأفضل وجهة سياحية بعد أبوظبي التي تصدرت القائمة.

وأبرز التقرير ما تزخر به الجزائر من آثار رومانية مهيبة، ومناظر صحراوية ساحرة، ومدن تاريخية عريقة.
ولاية وهران عاصمة الغرب الجزائري تفوز بالجائزة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الإفريقي الآسيوي للسياحة والتجارة الإلكترونية والاقتصادبلقب أفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا لسنة 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
بنسبة تصويت فاقت 90 %... وهران غربي الجزائر أفضل وجهة سياحية في أفريقيا
30 ديسمبر 2025, 11:23 GMT
كما نوّه التصنيف بالجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر لرفع عدد السياح الدوليين، حيث تستهدف استقبال 12 مليون زائر سنويا بحلول سنة 2030.

وأشار كذلك إلى اعتماد سياسة التأشيرة عند الوصول للمسافرين ضمن الرحلات السياحية المنظمة، فضلا عن التزام الحكومة بحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه، من خلال تدريب ودعم نحو 460 ألف حرفي عبر مختلف ولايات البلاد.

ويُذكر أن ولاية وهران توجت بالجائزة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الإفريقي الآسيوي للسياحة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد، عقب فوزها بلقب أفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا لسنة 2025، وذلك نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
