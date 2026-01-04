https://sarabic.ae/20260104/الجزائر-بين-أفضل-10-وجهات-سياحية-عالمية-لعام-2026-1108911877.html
الجزائر بين أفضل 10 وجهات سياحية عالمية لعام 2026
الجزائر بين أفضل 10 وجهات سياحية عالمية لعام 2026
سبوتنيك عربي
صنفت وسائل إعلام غربية متخصصة في السياحة والسفر الجزائر ضمن أفضل عشر وجهات سياحية يُنصح بزيارتها خلال عام 2026. 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T19:53+0000
2026-01-04T19:53+0000
2026-01-04T19:53+0000
الجزائر
العالم
العالم العربي
السياحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092465727_0:123:2352:1446_1920x0_80_0_0_64a907a00dccc88f9bc370a35d65cc01.jpg
وأشادت هذه الوسائل بما تزخر به البلاد من مواقع تاريخية بارزة، على غرار تيمقاد وجميلة وتيبازة وتيديس وقالمة، معتبرة أنها توفر تجربة سياحية مميزة تمزج بين الغنى التاريخي والسكينة، بعيدًا عن الازدحام الذي تعرفه الوجهات الأوروبية المعروفة. كما أشار إلى ثراء الحرف التقليدية الجزائرية التي ما تزال تُمارس بأساليب يدوية أصيلة داخل الأسواق الشعبية، إلى جانب توصيات سابقة لشبكات إعلام غربية صنفت الجزائر كوجهة سياحية واعدة. وأبرز التقرير ما تزخر به الجزائر من آثار رومانية مهيبة، ومناظر صحراوية ساحرة، ومدن تاريخية عريقة.كما نوّه التصنيف بالجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر لرفع عدد السياح الدوليين، حيث تستهدف استقبال 12 مليون زائر سنويا بحلول سنة 2030.ويُذكر أن ولاية وهران توجت بالجائزة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الإفريقي الآسيوي للسياحة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد، عقب فوزها بلقب أفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا لسنة 2025، وذلك نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
https://sarabic.ae/20251230/الرئيس-الجزائري-في-خطاب-للأمة-موقفنا-من-فلسطين-ثابت-وهناك-محاولات-لزرع-الفتنة-مع-تونس-1108738136.html
https://sarabic.ae/20251230/بنسبة-تصويت-فاقت-90--وهران-غربي-الجزائر-أفضل-وجهة-سياحية-في-أفريقيا-1108723996.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092465727_131:0:2222:1568_1920x0_80_0_0_81718c8f118dca4f77012bd8daf62fd2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, العالم, العالم العربي, السياحة
الجزائر, العالم, العالم العربي, السياحة
الجزائر بين أفضل 10 وجهات سياحية عالمية لعام 2026
صنفت وسائل إعلام غربية متخصصة في السياحة والسفر الجزائر ضمن أفضل عشر وجهات سياحية يُنصح بزيارتها خلال عام 2026.
وأشادت هذه الوسائل بما تزخر به البلاد من مواقع تاريخية بارزة، على غرار تيمقاد وجميلة وتيبازة وتيديس وقالمة، معتبرة أنها توفر تجربة سياحية مميزة تمزج بين الغنى التاريخي والسكينة، بعيدًا عن الازدحام الذي تعرفه الوجهات الأوروبية المعروفة.
وسلط التقرير الضوء على الميزة التنافسية التي تتمتع بها الجزائر من حيث التكلفة، إذ تعد وجهة مناسبة للسياح القادمين من أوروبا وأمريكا، بفضل انخفاض أسعار الرحلات الجوية وتكاليف الإقامة، حتى في الفنادق المصنفة من فئة خمس نجوم.
30 ديسمبر 2025, 19:24 GMT
كما أشار إلى ثراء الحرف التقليدية الجزائرية التي ما تزال تُمارس بأساليب يدوية أصيلة داخل الأسواق الشعبية، إلى جانب توصيات سابقة لشبكات إعلام غربية صنفت الجزائر كوجهة سياحية واعدة.
وفي هذا السياق، نشرت إحدى الشبكات الإعلامية الغربية قائمة أفضل 20 وجهة سفر لعام 2026، احتلت فيها الجزائر المرتبة الثانية كأفضل وجهة سياحية بعد أبوظبي التي تصدرت القائمة.
وأبرز التقرير ما تزخر به الجزائر
من آثار رومانية مهيبة، ومناظر صحراوية ساحرة، ومدن تاريخية عريقة.
30 ديسمبر 2025, 11:23 GMT
كما نوّه التصنيف بالجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر لرفع عدد السياح الدوليين، حيث تستهدف استقبال 12 مليون زائر سنويا بحلول سنة 2030.
وأشار كذلك إلى اعتماد سياسة التأشيرة عند الوصول للمسافرين ضمن الرحلات السياحية المنظمة، فضلا عن التزام الحكومة بحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه، من خلال تدريب ودعم نحو 460 ألف حرفي عبر مختلف ولايات البلاد.
ويُذكر أن ولاية وهران توجت بالجائزة الذهبية
التي يمنحها الاتحاد الإفريقي الآسيوي للسياحة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد، عقب فوزها بلقب أفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا لسنة 2025، وذلك نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.