الجزائر بين أفضل 10 وجهات سياحية عالمية لعام 2026

سبوتنيك عربي

صنفت وسائل إعلام غربية متخصصة في السياحة والسفر الجزائر ضمن أفضل عشر وجهات سياحية يُنصح بزيارتها خلال عام 2026. 04.01.2026, سبوتنيك عربي

وأشادت هذه الوسائل بما تزخر به البلاد من مواقع تاريخية بارزة، على غرار تيمقاد وجميلة وتيبازة وتيديس وقالمة، معتبرة أنها توفر تجربة سياحية مميزة تمزج بين الغنى التاريخي والسكينة، بعيدًا عن الازدحام الذي تعرفه الوجهات الأوروبية المعروفة. كما أشار إلى ثراء الحرف التقليدية الجزائرية التي ما تزال تُمارس بأساليب يدوية أصيلة داخل الأسواق الشعبية، إلى جانب توصيات سابقة لشبكات إعلام غربية صنفت الجزائر كوجهة سياحية واعدة. وأبرز التقرير ما تزخر به الجزائر من آثار رومانية مهيبة، ومناظر صحراوية ساحرة، ومدن تاريخية عريقة.كما نوّه التصنيف بالجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر لرفع عدد السياح الدوليين، حيث تستهدف استقبال 12 مليون زائر سنويا بحلول سنة 2030.ويُذكر أن ولاية وهران توجت بالجائزة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الإفريقي الآسيوي للسياحة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد، عقب فوزها بلقب أفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا لسنة 2025، وذلك نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

