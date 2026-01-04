https://sarabic.ae/20260104/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-1548-طائرة-مسيرة-أوكرانية--الدفاع-الروسية-1108916081.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 1548 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أسبوع – الدفاع الروسية
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 1548 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أسبوع – الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية، ودمرت ما لا يقل عن 1548 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع. 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T23:26+0000
2026-01-04T23:26+0000
2026-01-04T23:26+0000
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو –سبوتنيك. وبحسب تقديرات لوكالة "سبوتنيك" واستنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية، وتم إسقاط العدد الأكبر من المسيرات في 31 ديسمبر/ كانون الأول و2 يناير/ كانون الثاني، حيث بلغ عددها 371 و435 طائرة على التوالي.واستهدفت الغالبية العظمى من الهجمات الجزء الأوروبي من روسيا.وفي الفترة من 22 إلى 28 ديسمبر المنصرم، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ما لا يقل عن 1651 طائرة مسيرة أوكرانية.
https://sarabic.ae/20260104/الدفاعات-الجوية-تسقط-253-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات-خلال-7-ساعات---الدفاع-الروسية-1108909424.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, روسيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 1548 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أسبوع – الدفاع الروسية
اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية، ودمرت ما لا يقل عن 1548 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع.
موسكو –سبوتنيك. وبحسب تقديرات لوكالة "سبوتنيك" واستنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية، وتم إسقاط العدد الأكبر من المسيرات في 31 ديسمبر/ كانون الأول و2 يناير/ كانون الثاني، حيث بلغ عددها 371 و435 طائرة على التوالي
.
واستهدفت الغالبية العظمى من الهجمات الجزء الأوروبي من روسيا.
وفي الفترة من 22 إلى 28 ديسمبر المنصرم، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ما لا يقل عن 1651 طائرة مسيرة أوكرانية.