الدفاعات الجوية الروسية تسقط 1548 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أسبوع – الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260104/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-1548-طائرة-مسيرة-أوكرانية--الدفاع-الروسية-1108916081.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 1548 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أسبوع – الدفاع الروسية
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 1548 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أسبوع – الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية، ودمرت ما لا يقل عن 1548 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع. 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T23:26+0000
2026-01-04T23:26+0000
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو –سبوتنيك. وبحسب تقديرات لوكالة "سبوتنيك" واستنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية، وتم إسقاط العدد الأكبر من المسيرات في 31 ديسمبر/ كانون الأول و2 يناير/ كانون الثاني، حيث بلغ عددها 371 و435 طائرة على التوالي.واستهدفت الغالبية العظمى من الهجمات الجزء الأوروبي من روسيا.وفي الفترة من 22 إلى 28 ديسمبر المنصرم، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ما لا يقل عن 1651 طائرة مسيرة أوكرانية.
https://sarabic.ae/20260104/الدفاعات-الجوية-تسقط-253-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات-خلال-7-ساعات---الدفاع-الروسية-1108909424.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
وزارة الدفاع الروسية, روسيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 1548 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أسبوع – الدفاع الروسية

23:26 GMT 04.01.2026
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية، ودمرت ما لا يقل عن 1548 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع.
موسكو –سبوتنيك. وبحسب تقديرات لوكالة "سبوتنيك" واستنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية، وتم إسقاط العدد الأكبر من المسيرات في 31 ديسمبر/ كانون الأول و2 يناير/ كانون الثاني، حيث بلغ عددها 371 و435 طائرة على التوالي.
واستهدفت الغالبية العظمى من الهجمات الجزء الأوروبي من روسيا.
نظام الدفاع الجوي الروسية سوسنا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية تسقط 253 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال 7 ساعات - الدفاع الروسية
18:36 GMT
وفي الفترة من 22 إلى 28 ديسمبر المنصرم، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ما لا يقل عن 1651 طائرة مسيرة أوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала