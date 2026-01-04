https://sarabic.ae/20260104/الدفاعات-الجوية-تسقط-253-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات-خلال-7-ساعات---الدفاع-الروسية-1108909424.html

الدفاعات الجوية تسقط 253 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال 7 ساعات - الدفاع الروسية

الدفاعات الجوية تسقط 253 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال 7 ساعات - الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 253 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال سبع ساعات. 04.01.2026

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في الفترة من الساعة 13:00 إلى 20:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 253 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين: 86 طائرة فوق مقاطعة بريانسك، 53 طائرة فوق مقاطعة بيلغورود، 39 طائرة فوق موسكو، 27 طائرة فوق مقاطعة كالوغا، 14 طائرة فوق مقاطعة كورسك، 8 طائرة فوق مقاطعة ريازان، 8 طائرات فوق مقاطعة تولا، و3 طائرات فوق كل من مقاطعة فلاديمير وفولغوغراد وليبيتسك وأوريول وروستوف، وطائرتين فوق مقاطعة فورونيج، وطائرة فوق مقاطعة سمولينسك". وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تكبد العدو خسائر بلغت 180 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع سيارات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 198" عيار 155 ملم، وثلاثة مستودعات ذخيرة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة الغرب".وذكرت الوزارة أن وحدات من ثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء للدفاع الإقليمي، تمكنت من دحر وحدات أخرى في اتجاه خاركوف قرب بلدات فوفتشانسكي خوتورا، وزولوتشيف، وجوكوف يار، ورياسن في مقاطعة خاركوف.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 140 جنديا، وثلاث مركبات، ومدفع ميداني، بالإضافة إلى تدمير ثلاثة مستودعات إمداد للذخيرة.وأردفت الوزارة في بيانها: "احتلت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، خطوطًا ومواقع مهمة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات من القوات المسلحة الأوكرانية؛ في مناطق تورسكوي، وغريشينو، ودوبروبيلليا، وغوليفو، وبيليتسكوي، وتوريتسكوي، وأوداتشنوي، وفولنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية؛ ونوفوبافليفكا وديبروفا في منطقة دنيبروبيتروفسك".وتابع البيان: "خسر العدو ما يصل إلى 410 من أفراده، وناقلة جند مدرعة، وأربع مركبات مدرعة من طراز "قوزاق"، وسبع شاحنات صغيرة، ومدفع "إم- 119" عيار 105 ملم، ورادارا مضادا للبطاريات من طراز "تي بي كيو- 37" أمريكي الصنع".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 275 جنديًا، وتسع مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، على هذا المحور.ونفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية وطائرات الهجوم المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على مواقع إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومستودعات التخزين، ومخازن الذخيرة، ومواقع الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 156 منطقة، كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلة موجهة و210 طائرات مسيّرة.

