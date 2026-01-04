https://sarabic.ae/20260104/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-4-طائرات-مسيرة-كانت-متجهة-نحو-موسكو--سوبيانين-1108904990.html
أفاد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، بأن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع أسقطت أربع طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو. 04.01.2026, سبوتنيك عربي
وكتب سوبيانين على منصة ماكس: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع أربع طائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو. وتعمل فرق الإنقاذ في موقع التحطم".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تكبد العدو خسائر بلغت 180 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع سيارات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 198" عيار 155 ملم، وثلاثة مستودعات ذخيرة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة الغرب". وذكرت الوزارة أن وحدات من ثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء للدفاع الإقليمي تمكنت من دحر وحدات أخرى في اتجاه خاركوف قرب بلدات فوفتشانسكي خوتورا، وزولوتشيف، وجوكوف يار، ورياسن في مقاطعة خاركوف.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 140 جنديا، وثلاث مركبات، ومدفع ميداني، بالإضافة إلى تدمير ثلاثة مستودعات إمداد للذخيرة.وأردفت الوزارة في بيانها: "احتلت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، خطوطًا ومواقع مهمة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات من القوات المسلحة الأوكرانية؛ في مناطق تورسكوي، وغريشينو، ودوبروبيلليا، وغوليفو، وبيليتسكوي، وتوريتسكوي، وأوداتشنوي، وفولنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية؛ ونوفوبافليفكا وديبروفا في منطقة دنيبروبيتروفسك". وتابع البيان: "خسر العدو ما يصل إلى 410 من أفراده، وناقلة جند مدرعة، وأربع مركبات مدرعة من طراز "قوزاق"، وسبع شاحنات صغيرة، ومدفع "إم- 119" عيار 105 ملم، ورادارا مضادا للبطاريات من طراز "تي بي كيو- 37" أمريكي الصنع".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 275 جنديًا، وتسع مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، على هذا المحور.ونفذت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية وطائرات الهجوم المسيّرة وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على مواقع إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومستودعات التخزين، ومخازن الذخيرة، ومواقع الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 156 منطقة، كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلة موجهة و210 طائرات مسيّرة.
وكتب سوبيانين على منصة ماكس: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع أربع طائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو. وتعمل فرق الإنقاذ في موقع التحطم".
بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحرير قوات مجموعة "الغرب" التابعة لها، بلدة بودولي في مقاطعة خاركوف، إضافة لدحر القوات الأوكرانية من عدة محاور، وإلحاق خسائر فادحة بها.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تكبد العدو خسائر بلغت 180 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع سيارات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 198" عيار 155 ملم، وثلاثة مستودعات ذخيرة، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة الغرب
".
وعززت قوات مجموعة "الشمال" الروسية مواقعها التكتيكية، حيث تمكنت من دحر تشكيلات من لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدتي كوندراتوفكا وبيساريفكا في مقاطعة سومي.
وذكرت الوزارة أن وحدات من ثلاثة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء للدفاع الإقليمي تمكنت من دحر وحدات أخرى في اتجاه خاركوف قرب بلدات فوفتشانسكي خوتورا، وزولوتشيف، وجوكوف يار، ورياسن في مقاطعة خاركوف.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية
تكبدت خسائر بلغت 140 جنديا، وثلاث مركبات، ومدفع ميداني، بالإضافة إلى تدمير ثلاثة مستودعات إمداد للذخيرة.
وأوضحت وزارة الدفاع، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 180 جندياً، وناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وسبع مركبات قتالية مدرعة، و14 سيارة، بالإضافة إلى مستودعين للإمدادات ومستودع للوقود.
وأردفت الوزارة في بيانها: "احتلت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، خطوطًا ومواقع مهمة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات من القوات المسلحة الأوكرانية؛ في مناطق تورسكوي، وغريشينو، ودوبروبيلليا، وغوليفو، وبيليتسكوي، وتوريتسكوي، وأوداتشنوي، وفولنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية؛ ونوفوبافليفكا وديبروفا في منطقة دنيبروبيتروفسك".
وتابع البيان: "خسر العدو ما يصل إلى 410 من أفراده، وناقلة جند مدرعة، وأربع مركبات مدرعة من طراز "قوزاق"، وسبع شاحنات صغيرة، ومدفع "إم- 119" عيار 105 ملم، ورادارا مضادا للبطاريات من طراز "تي بي كيو- 37" أمريكي الصنع".
كما واصلت قوات مجموعة "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو، مُلحقةً خسائر فادحة بالأفراد والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي، وثلاثة أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات فيرخنيا تيرسا، وزاليزنيتشني، وتسفيتكوفي، وفوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية
ما يصل إلى 275 جنديًا، وتسع مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، على هذا المحور.
كما تمكنت وحدات مجموعة "دنيبر" من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي أوكراني ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفوي في مقاطعة خيرسون، ومدينة خيرسون، وتم تحييد ما يصل إلى 35 جنديًا أوكرانيًا، و11 سيارة، ومحطة حرب إلكترونية.
ونفذت القوات الجوية الروسية
، بما فيها الطائرات التكتيكية وطائرات الهجوم المسيّرة وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على مواقع إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومستودعات التخزين، ومخازن الذخيرة، ومواقع الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 156 منطقة، كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلة موجهة و210 طائرات مسيّرة.