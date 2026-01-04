عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة بودولي في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
السودان.. توقف إمداد الكهرباء من محطة الأبيض بعد هجوم بطائرات مسيرة
السودان.. توقف إمداد الكهرباء من محطة الأبيض بعد هجوم بطائرات مسيرة
وأكدت الشركة في بيان لها، أن فرق الدفاع المدني باشرت السيطرة على الحريق.وتابعت أن تقييما فنيا سيتم إجرائه في وقت لاحق، لتحديد حجم الأضرار والخطوات اللازمة لمعالجة تبعات الاعتداء، وفقا لموقع "أخبار السودان".وكان وزير الطاقة السوداني، المعتصم إبراهيم، أصدر يوم الخميس الماضي، قرارا بشأن تعرفة الكهرباء في البلاد، مع مطلع العام الجديد.وأعلنت وزارة الطاقة السودانية أن "الوزير وجّه، بإلغاء قرار زيادة تعريفة الكهرباء"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة كهرباء السودان، تطبيق زيادة جديدة في التعرفة على جميع قطاعات الاستهلاك، مبررة القرار بـ"الحاجة لضمان استمرارية الخدمة وتغطية تكاليف الصيانة والمتطلبات التشغيلية".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
https://sarabic.ae/20251208/انقطاع-مفاجئ-للكهرباء-في-السودان-1107929345.html
https://sarabic.ae/20251024/شركة-الكهرباء-بالسودان-هجوم-بطائرات-مسيرة-على-محطة-سنجة-يهدد-إمدادات-الكهرباء-1106361864.html
السودان.. توقف إمداد الكهرباء من محطة الأبيض بعد هجوم بطائرات مسيرة

10:45 GMT 04.01.2026
© Photo / Unsplash/ Nikola Johnny Mirkovicبرج كهرباء
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
© Photo / Unsplash/ Nikola Johnny Mirkovic
تابعنا عبر
أفادت شركة كهرباء السودان، بتعرض محطة الأبيض، فجر اليوم الأحد، لهجوم بطائرات مسيرة، ما أدى إلى وقوع إصابات داخل المحطة، واندلاع حريق في مبنى الماكينات، وهو ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.
وأكدت الشركة في بيان لها، أن فرق الدفاع المدني باشرت السيطرة على الحريق.
وتابعت أن تقييما فنيا سيتم إجرائه في وقت لاحق، لتحديد حجم الأضرار والخطوات اللازمة لمعالجة تبعات الاعتداء، وفقا لموقع "أخبار السودان".
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
انقطاع مفاجئ للكهرباء في السودان
8 ديسمبر 2025, 10:35 GMT
وكان وزير الطاقة السوداني، المعتصم إبراهيم، أصدر يوم الخميس الماضي، قرارا بشأن تعرفة الكهرباء في البلاد، مع مطلع العام الجديد.
وأعلنت وزارة الطاقة السودانية أن "الوزير وجّه، بإلغاء قرار زيادة تعريفة الكهرباء"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة كهرباء السودان، تطبيق زيادة جديدة في التعرفة على جميع قطاعات الاستهلاك، مبررة القرار بـ"الحاجة لضمان استمرارية الخدمة وتغطية تكاليف الصيانة والمتطلبات التشغيلية".
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
شركة الكهرباء بالسودان: هجوم بطائرات مسيرة على محطة سنجة يهدد إمدادات الكهرباء
24 أكتوبر 2025, 15:45 GMT
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
