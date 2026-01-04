https://sarabic.ae/20260104/السينما-في-ليبيا-فن-يبحث-عن-حياة-صور-1108893674.html

في بلد أنهكته التحولات السياسية والاضطرابات الأمنية، لا تزال السينما في ليبيا تحاول أن تشق طريقها بصعوبة، بوصفها فنا يقاوم التهميش ويبحث عن فرصة للحياة.

فمنذ عقود، ظل هذا الفن أسير غياب البنية التحتية، وضعف الدعم المؤسسي، وتقلبات الواقع العام، ما جعله حاضرا كفكرة وطموح أكثر منه صناعة قائمة بذاتها، وبين محاولات فردية شغوفة ومبادرات شبابية محدودة، تقف السينما الليبية اليوم عند مفترق طرق؛ إما أن تجد من يحتضنها ويمنحها مساحة للتعبير، أو تبقى حبيسة الذاكرة والتجارب المعزولة.وحول هذا الموضوع، قال المنتج الفني، عماد بن حامد، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "التحديات الأساسية التي تواجه إنتاج الأفلام السينمائية في ليبيا لا ترتبط بغياب الإبداع، أو نقص الكفاءات، بقدر ما تتعلق بالبيئة الاقتصادية والبنيوية المحيطة بصناعة السينما".وأضاف أن "إنتاج فيلم سينمائي في ظل غياب دور العرض السينمائي وعدم وجود منصات محلية فاعلة للشراء أو التوزيع يجعل العملية أقرب إلى الانتحار الإنتاجي، مهما بلغت جودة العمل أو أهميته الفنية". وأكد أن "السينما لا يمكن أن تعيش على النوايا الحسنة وحدها، بل تحتاج إلى سلسلة متكاملة تبدأ بالإنتاج، مرورا بالتوزيع ثم العرض، وصولا إلى تحقيق العائد المالي، وهذه السلسلة غير موجودة عمليا في ليبيا اليوم، ما يعني غياب أي عوامل نجاح حقيقية يمكن البناء عليها لضمان استمرارية هذا الفن".وبيّن أن "إجمالي الإنتاج الدرامي في الموسم الرمضاني الليبي قبل سنوات قليلة لم يكن يتجاوز 6 إلى 7 أعمال بميزانيات إجمالية تقارب مليون دينار ليبي أو تزيد قليلا، بينما يشهد موسم رمضان عام 2026 إنتاج ما لا يقل عن 20 عملا دراميا بإجمالي ميزانيات تتجاوز 30 مليون دينار ليبي"، مبينا أن "هذا التحول الكبير لم يكن مدفوعا بالحافز الفني فقط، بل لأن المنظومة الإنتاجية أصبحت قابلة للحياة والاستمرارية، وهو ما تفتقده السينما حتى الآن".وختم المنتج الفني، عماد بن حامد، تصريحاته بالتأكيد على أن "الحديث عن استمرارية السينما كفن لا يمكن أن يقوم على مبادرات موسمية أو جهود فردية معزولة، بل يتطلب حلولا جذرية، في مقدمتها إقامة شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتدخلا مؤسسيا عبر إنشاء صندوق دعم وسن تشريعات وتقديم حوافز استثمارية، وإعادة فتح دور العرض السينمائي، أو إيجاد بدائل عرض رقمية محلية قادرة على خلق سوق حقيقية للسينما الليبية".ومن جانبه، قال الممثل الدرامي، عماد قدارة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "موضوع السينما الليبية موضوع كبير جدا، وأن النقاش فيه يطول، لأن تجربة السينما الليبية تجربة خجولة مقارنة بالسينما العربية المحيطة بليبيا"، مضيفا أنه "باستثناء مصر باعتبارها الرائدة والأكثر إنتاجا في السينما العربية، يبقى الحضور الليبي محتشما للغاية، وتجربته غير مكتملة".وأوضح أن "الأفلام الليبية التي أنتجت قليلة جدا، وحتى هذه اللحظة لم تهتم الدولة بمجال السينما كما اهتمت به دول أخرى، فبعض الدول بدأت برعاية هذا النشاط من خلال مبادرات حقيقية، ثم تركت المجال للقطاع الخاص ليتدخل، فظهرت شراكات بين الدولة والقطاع الخاص لدعم السينما كواجهة ثقافية حقيقية للبلد".وبيّن قدارة أن "السينما في النهاية موجهة للجمهور المتلقي، وهو من يحكم على هذه التجارب، وللأسف ليبيا لم تكن ضمن الدول التي اهتمت بهذا الفن، كما أهملت المسرح أيضا، ولم يبق امام الفنون سوى التلفزيون المرئي، وحتى التلفزيون نفسه يعاني، موضحا أن بعض القنوات تنتج أعمالا درامية في إطار موسمي غالبا في شهر رمضان فقط لملء ساعات البث، بينما أنشئت قنوات أخرى للاهتمام بالشأن السياسي والعام، وليس للإنتاج الفني الحقيقي".وأضاف أن "الفنان الليبي لا يملك تجربة سينمائية حقيقية، وأن مشاركات بعض الفنانين في أعمال محدودة جاءت في ظروف استثنائية توفر فيها المال والإنتاج"، مؤكدا أنه "لا يوجد قطاع خاص يتحمل مسؤولية الإنتاج السينمائي، كما أن الدولة لم ترع هذا المجال رغم قدرتها على إنتاج أعمال سينمائية حكومية جيدة"، مشيرا إلى أن "القصص والخبرات موجودة في ليبيا، لكن التجربة السينمائية شبه معدومة، وكل شيء يتم بالصدفة".وأوضح أن "الجمهور الليبي جمهور واع، يتابع السينما العالمية والعربية، ويناقشها ويحللها، ولدينا شباب مثقفون في النقد السينمائي، لكنهم خارج دائرة الإنتاج بدافع حبهم للسينما فقط"، مؤكدا أن "السينما في ليبيا شبه معدومة، ولا يوجد إنتاج خاص ولا شركات قادرة على إنتاج أفلام وعرضها حتى في المهرجانات، والحضور الليبي في المهرجانات العربية والدولية ضعيف، وغالبا يكون فرديا وعلى نفقة شخصية".وفي السياق ذاته، أكد المخرج التلفزيوني، هاشم الزروق، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "غياب الدعم يعد من الأسباب الرئيسية في شح وندرة الإنتاج السينمائي، سواء الأفلام القصيرة أو الروائية الطويلة، وذلك رغم توفر المناخ الفني من كتّاب سيناريو وصنّاع أفلام يمتلكون الموهبة والرؤية".وأضاف أن "صناعة السينما مكلفة، وتحتاج إلى دعم، خاصة في الدول التي لا تعتمد عليها كصناعة، لغياب المردود المادي، ويتم التعامل معها كترف فني، وليس كوسيلة ثقافية تعكس هموم المجتمع وتطرح قضاياه".وأوضح الحراري أن "صالات السينما تكاد تقتصر على صالة او اثنتين في طرابلس ما تزالان تحت الصيانة، دون وضوح لموعد الافتتاح"، مضيفا أن "الإنتاجات الليبية الحالية تقتصر على محاولات مستقلة ضعيفة في إطار أفلام قصيرة لبعض الهواة".وأكد المخرج نزار الحراري في ختام حديثه على أن "الدول ذات الكثافة السكانية المحدودة تحتاج إلى سينما دولة داعمة، وهو ما تفتقده ليبيا في ظل مؤسسات شبه مشلولة، لتبقى التجارب السينمائية محصورة في إطار ضيق دون أفق حقيقي للتطور".

