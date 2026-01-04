https://sarabic.ae/20260104/الشرطة-مقتل-30-على-الأقل-في-هجوم-على-سوق-بنيجيريا-1108915938.html
2026-01-04T23:15+0000
2026-01-04T23:15+0000
2026-01-04T23:26+0000
وقال المتحدث باسم الشرطة واسيو أبيودون إن المسلحين، الذين يطلق عليهم محليا قطاع الطرق، اقتحموا سوق كاسوان داجي في قرية ديمو في حوالي الساعة 4:30 مساء أمس السبت وأحرقوا الأكشاك ونهبوا المواد الغذائية.وقال شهود إن المسلحين وصلوا على دراجات نارية وأطلقوا النار بشكل عشوائي. وأضافوا أن أعمال العنف جاءت في إطار سلسلة من الهجمات بدأت يوم الجمعة في قريتي أجوارا وبورجو القريبتين، وفقا لوكالة "رويترز.؟وقال داودا شاكولي، وهو نيجيري تعرض للإصابة أثناء محاولته الفرار "لم تَسلم النساء والأطفال من هذه الهجمات. خلت المنطقة من قوات الأمن منذ بدء الهجمات. نحن الآن بصدد انتشال الجثث".وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو اليوم، إنه أمر السلطات بملاحقة الجناة.وأضاف تينوبو في بيان "وجهت أيضا بالسعي وراء التحرير الفوري لجميع المختطفين وكذلك تكثيف العمليات الأمنية حول المجتمعات المعرضة للخطر، لا سيما تلك القريبة من الغابات".ولم يرد الجيش النيجيري بعد على طلبات للتعليق.وجاء الهجوم بعد أسابيع من احتجاز مسلحين لأكثر من 300 من التلاميذ والموظفين من مدرسة كاثوليكية في الولاية الواقعة بوسط نيجيريا، وتم إطلاق سراح جميع المخطوفين بعد بقائهم في الأسر ما يقرب من شهر.وتصاعدت أعمال العنف من هذا النوع في أنحاء شمال غرب ووسط نيجيريا، حيث تنفذ جماعات مسلحة عمليات قتل جماعي وخطف داخل مناطق ريفية، وتكافح قوات الأمن لاحتواء العنف رغم استمراره.
الأخبار
23:15 GMT 04.01.2026 (تم التحديث: 23:26 GMT 04.01.2026)
وقال المتحدث باسم الشرطة واسيو أبيودون إن المسلحين، الذين يطلق عليهم محليا قطاع الطرق، اقتحموا سوق كاسوان داجي في قرية ديمو في حوالي الساعة 4:30 مساء أمس السبت وأحرقوا الأكشاك ونهبوا المواد الغذائية.
وأضاف "فقد أكثر من 30 ضحية حياتهم خلال الهجوم، كما تم اختطاف بعض الأشخاص. ولا تزال الجهود مستمرة لإنقاذ المختطفين".
وقال شهود إن المسلحين وصلوا على دراجات نارية وأطلقوا النار بشكل عشوائي
. وأضافوا أن أعمال العنف جاءت في إطار سلسلة من الهجمات بدأت يوم الجمعة في قريتي أجوارا وبورجو القريبتين، وفقا لوكالة "رويترز.؟
وقال داودا شاكولي، وهو نيجيري تعرض للإصابة أثناء محاولته الفرار "لم تَسلم النساء والأطفال من هذه الهجمات. خلت المنطقة من قوات الأمن منذ بدء الهجمات. نحن الآن بصدد انتشال الجثث".
وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو اليوم، إنه أمر السلطات بملاحقة الجناة.
26 ديسمبر 2025, 16:41 GMT
وأضاف تينوبو في بيان "وجهت أيضا بالسعي وراء التحرير الفوري لجميع المختطفين وكذلك تكثيف العمليات الأمنية حول المجتمعات المعرضة للخطر، لا سيما تلك القريبة من الغابات".
ولم يرد الجيش النيجيري بعد على طلبات للتعليق.
وجاء الهجوم بعد أسابيع من احتجاز مسلحين لأكثر من 300 من التلاميذ والموظفين من مدرسة كاثوليكية في الولاية الواقعة بوسط نيجيريا، وتم إطلاق سراح جميع المخطوفين بعد بقائهم في الأسر ما يقرب من شهر.
وتصاعدت أعمال العنف من هذا النوع في أنحاء شمال غرب ووسط نيجيريا، حيث تنفذ جماعات مسلحة عمليات قتل جماعي وخطف داخل مناطق ريفية، وتكافح قوات الأمن لاحتواء العنف رغم استمراره.