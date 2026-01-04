الشرطة: مقتل 30 على الأقل في هجوم على سوق بنيجيريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260104/الشرطة-مقتل-30-على-الأقل-في-هجوم-على-سوق-بنيجيريا-1108915938.html
الشرطة: مقتل 30 على الأقل في هجوم على سوق بنيجيريا
الشرطة: مقتل 30 على الأقل في هجوم على سوق بنيجيريا
سبوتنيك عربي
قالت الشرطة ‍في نيجيريا، اليوم الأحد، إن 30 شخصا على الأقل قتلوا وخُطف آخرون عندما هاجم مسلحون سوقا ​في ‌ولاية النيجر. 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T23:15+0000
2026-01-04T23:26+0000
العالم
نيجيريا
قتلى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108915781_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_97a061bab224b7b1fa60805e40ddbc12.jpg
وقال المتحدث باسم الشرطة واسيو أبيودون إن المسلحين، الذين يطلق عليهم محليا قطاع الطرق، اقتحموا سوق ‌كاسوان داجي في قرية ديمو في ​حوالي الساعة 4:30 مساء أمس السبت وأحرقوا الأكشاك ونهبوا المواد الغذائية.وقال شهود إن المسلحين وصلوا ​على دراجات نارية وأطلقوا النار بشكل عشوائي. وأضافوا أن أعمال العنف جاءت في إطار سلسلة من الهجمات بدأت يوم ​الجمعة في قريتي أجوارا وبورجو القريبتين، وفقا لوكالة "رويترز.؟وقال داودا شاكولي، وهو نيجيري تعرض للإصابة أثناء محاولته الفرار "لم تَسلم النساء والأطفال ‍من هذه الهجمات. خلت ‌المنطقة من قوات الأمن منذ بدء الهجمات. نحن الآن ‌بصدد انتشال الجثث".وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو اليوم، إنه أمر السلطات بملاحقة الجناة.وأضاف تينوبو في بيان "وجهت أيضا بالسعي وراء ‌التحرير الفوري لجميع المختطفين وكذلك تكثيف العمليات الأمنية حول المجتمعات المعرضة للخطر، لا سيما تلك القريبة من الغابات".ولم يرد الجيش النيجيري بعد على طلبات للتعليق.وجاء الهجوم بعد أسابيع من احتجاز مسلحين لأكثر من ​300 من التلاميذ والموظفين من مدرسة كاثوليكية في الولاية الواقعة بوسط نيجيريا، وتم إطلاق سراح جميع المخطوفين بعد بقائهم في الأسر ما يقرب من شهر.وتصاعدت أعمال العنف من هذا ​النوع في أنحاء شمال غرب ووسط نيجيريا، حيث تنفذ جماعات مسلحة عمليات قتل جماعي وخطف داخل مناطق ريفية، وتكافح قوات الأمن لاحتواء العنف رغم استمراره.
https://sarabic.ae/20251226/نيجيريا-تحت-نيران-القصف-الأمريكي-مكافحة-للإرهاب-أم-استنساخ-لسيناريوهات-الفوضى-والتقسيم-1108608323.html
نيجيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108915781_514:0:3245:2048_1920x0_80_0_0_3243d471a2fa7b864b975b8ab54138aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, نيجيريا, قتلى
العالم, نيجيريا, قتلى

الشرطة: مقتل 30 على الأقل في هجوم على سوق بنيجيريا

23:15 GMT 04.01.2026 (تم التحديث: 23:26 GMT 04.01.2026)
© AP Photo / AP Photoينظر رجال الأمن إلى جثث متفحمة لضحايا انفجار مصفاة نفط غير قانونية في إيموهوا، دلتا النيجر، نيجيريا، الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ينظر رجال الأمن إلى جثث متفحمة لضحايا انفجار مصفاة نفط غير قانونية في إيموهوا، دلتا النيجر، نيجيريا، الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / AP Photo
تابعنا عبر
قالت الشرطة ‍في نيجيريا، اليوم الأحد، إن 30 شخصا على الأقل قتلوا وخُطف آخرون عندما هاجم مسلحون سوقا ​في ‌ولاية النيجر.
وقال المتحدث باسم الشرطة واسيو أبيودون إن المسلحين، الذين يطلق عليهم محليا قطاع الطرق، اقتحموا سوق ‌كاسوان داجي في قرية ديمو في ​حوالي الساعة 4:30 مساء أمس السبت وأحرقوا الأكشاك ونهبوا المواد الغذائية.
وأضاف "فقد أكثر من 30 ضحية حياتهم خلال الهجوم، كما تم اختطاف بعض الأشخاص. ولا تزال الجهود مستمرة لإنقاذ المختطفين".
وقال شهود إن المسلحين وصلوا ​على دراجات نارية وأطلقوا النار بشكل عشوائي. وأضافوا أن أعمال العنف جاءت في إطار سلسلة من الهجمات بدأت يوم ​الجمعة في قريتي أجوارا وبورجو القريبتين، وفقا لوكالة "رويترز.؟
وقال داودا شاكولي، وهو نيجيري تعرض للإصابة أثناء محاولته الفرار "لم تَسلم النساء والأطفال ‍من هذه الهجمات. خلت ‌المنطقة من قوات الأمن منذ بدء الهجمات. نحن الآن ‌بصدد انتشال الجثث".
وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو اليوم، إنه أمر السلطات بملاحقة الجناة.
داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
نيجيريا تحت نيران القصف الأمريكي.. مكافحة للإرهاب أم استنساخ لسيناريوهات الفوضى والتقسيم؟
26 ديسمبر 2025, 16:41 GMT
وأضاف تينوبو في بيان "وجهت أيضا بالسعي وراء ‌التحرير الفوري لجميع المختطفين وكذلك تكثيف العمليات الأمنية حول المجتمعات المعرضة للخطر، لا سيما تلك القريبة من الغابات".
ولم يرد الجيش النيجيري بعد على طلبات للتعليق.
وجاء الهجوم بعد أسابيع من احتجاز مسلحين لأكثر من ​300 من التلاميذ والموظفين من مدرسة كاثوليكية في الولاية الواقعة بوسط نيجيريا، وتم إطلاق سراح جميع المخطوفين بعد بقائهم في الأسر ما يقرب من شهر.
وتصاعدت أعمال العنف من هذا ​النوع في أنحاء شمال غرب ووسط نيجيريا، حيث تنفذ جماعات مسلحة عمليات قتل جماعي وخطف داخل مناطق ريفية، وتكافح قوات الأمن لاحتواء العنف رغم استمراره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала