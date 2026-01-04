https://sarabic.ae/20260104/الشرطة-مقتل-30-على-الأقل-في-هجوم-على-سوق-بنيجيريا-1108915938.html

الشرطة: مقتل 30 على الأقل في هجوم على سوق بنيجيريا

قالت الشرطة ‍في نيجيريا، اليوم الأحد، إن 30 شخصا على الأقل قتلوا وخُطف آخرون عندما هاجم مسلحون سوقا ​في ‌ولاية النيجر. 04.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم الشرطة واسيو أبيودون إن المسلحين، الذين يطلق عليهم محليا قطاع الطرق، اقتحموا سوق ‌كاسوان داجي في قرية ديمو في ​حوالي الساعة 4:30 مساء أمس السبت وأحرقوا الأكشاك ونهبوا المواد الغذائية.وقال شهود إن المسلحين وصلوا ​على دراجات نارية وأطلقوا النار بشكل عشوائي. وأضافوا أن أعمال العنف جاءت في إطار سلسلة من الهجمات بدأت يوم ​الجمعة في قريتي أجوارا وبورجو القريبتين، وفقا لوكالة "رويترز.؟وقال داودا شاكولي، وهو نيجيري تعرض للإصابة أثناء محاولته الفرار "لم تَسلم النساء والأطفال ‍من هذه الهجمات. خلت ‌المنطقة من قوات الأمن منذ بدء الهجمات. نحن الآن ‌بصدد انتشال الجثث".وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو اليوم، إنه أمر السلطات بملاحقة الجناة.وأضاف تينوبو في بيان "وجهت أيضا بالسعي وراء ‌التحرير الفوري لجميع المختطفين وكذلك تكثيف العمليات الأمنية حول المجتمعات المعرضة للخطر، لا سيما تلك القريبة من الغابات".ولم يرد الجيش النيجيري بعد على طلبات للتعليق.وجاء الهجوم بعد أسابيع من احتجاز مسلحين لأكثر من ​300 من التلاميذ والموظفين من مدرسة كاثوليكية في الولاية الواقعة بوسط نيجيريا، وتم إطلاق سراح جميع المخطوفين بعد بقائهم في الأسر ما يقرب من شهر.وتصاعدت أعمال العنف من هذا ​النوع في أنحاء شمال غرب ووسط نيجيريا، حيث تنفذ جماعات مسلحة عمليات قتل جماعي وخطف داخل مناطق ريفية، وتكافح قوات الأمن لاحتواء العنف رغم استمراره.

