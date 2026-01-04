https://sarabic.ae/20260104/بابا-الفاتيكان-أتابع-الوضع-في-فنزويلا-بقلق-كبير-يجب-أن-تبقى-دولة-مستقلة-وذات-سيادة-1108897576.html
أكد بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، أن الأولوية يجب أن تمنح لمصلحة الشعب الفنزويلي، عقب احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، من قبل السلطات الأمريكية.
2026-01-04T11:59+0000
2026-01-04T11:59+0000
2026-01-04T11:59+0000
وقال بابا الفاتيكان: "أتابع التطورات في فنزويلا بقلق بالغ، يجب أن تسود مصلحة الشعب الفنزويلي الحبيب على جميع الاعتبارات الأخرى، وأن تقود إلى تجاوز العنف والسير على دروب العدالة والسلام، بما يضمن سيادة البلاد، ويكفل سيادة القانون المنصوص عليها في الدستور، ويحترم حقوق الإنسان والحقوق المدنية لكل فرد، ويعمل معا لبناء مستقبل مزدهر يسوده التعاون والاستقرار والوئام، مع إيلاء اهتمام خاص لأشد الناس فقرا الذين يعانون من الوضع الاقتصادي الصعب".
سبوتنيك عربي
2026
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
أكد بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، أن الأولوية يجب أن تمنح لمصلحة الشعب الفنزويلي، عقب احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، من قبل السلطات الأمريكية.
ودعا في كلمته عقب صلاة أقيمت في ساحة القديس بطرس، إلى الحفاظ على سيادة فنزويلا، وفقا لوكالة
"أنسا" الإيطالية.
وقال بابا الفاتيكان: "أتابع التطورات في فنزويلا بقلق بالغ، يجب أن تسود مصلحة الشعب الفنزويلي الحبيب على جميع الاعتبارات الأخرى، وأن تقود إلى تجاوز العنف والسير على دروب العدالة والسلام، بما يضمن سيادة البلاد، ويكفل سيادة القانون المنصوص عليها في الدستور، ويحترم حقوق الإنسان والحقوق المدنية لكل فرد، ويعمل معا لبناء مستقبل مزدهر يسوده التعاون والاستقرار والوئام، مع إيلاء اهتمام خاص لأشد الناس فقرا الذين يعانون من الوضع الاقتصادي الصعب".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".
وقال ترامب إنه "تم القبض (احتجاز) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
من جهته، أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، أن الولايات المتحدة شنّت هجمات استهدفت العاصمة كاراكاس وعددا من الولايات، بينها ميراندا ولا غوايرا وأراغوا، مشيرًا إلى أن الضربات طالت مناطق مدنية، ويجري الآن إحصاء الضحايا المحتملين.
ودعت فنزويلا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية الهجوم الأمريكي على البلاد، حسبما أفاد وزير الخارجية إيفان جيل بينتو.