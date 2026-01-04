https://sarabic.ae/20260104/كوريا-الديمقراطية-الأحداث-في-فنزويلا-مثال-آخر-يؤكد-بوضوح-النهج-الوحشي-لأمريكا-1108895838.html

كوريا الديمقراطية: الأحداث في فنزويلا مثال آخر يؤكد بوضوح "النهج الوحشي" لأمريكا

كوريا الديمقراطية: الأحداث في فنزويلا مثال آخر يؤكد بوضوح "النهج الوحشي" لأمريكا

سبوتنيك عربي

أصدرت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بياناً رسمياً اليوم الأحد، أعربت فيه عن اهتمامها البالغ بخطورة الوضع الراهن في فنزويلا، معتبرة الأحداث هناك "مثالاً... 04.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-04T10:41+0000

2026-01-04T10:41+0000

2026-01-04T10:41+0000

فنزويلا

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة الأمريكية

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108063611_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_465393ad7e560ef03f2f8d3fb2b3f661.jpg

ووصف البيان، الضربات الأمريكية على فنزويلا بأنها "أخطر أشكال التعدي على السيادة"، محذراً من أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى تصعيد عالمي.ونقلت وكالة الأنباء الكورية الرسمية (KCNA) عن وزارة الخارجية قولها: "نولي اهتماما بالغا لخطورة الوضع الراهن في فنزويلا"، مشددة على أن واشنطن تستمر في "نهجها الوحشي من خلال التدخل العسكري الذي أدى إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو".وأكد البيان أن هذه الضربات تمثل "انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية"، داعياً المجتمع الدولي إلى "إدانة هذا العدوان".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد.وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة بأن مادورو سيُحاكم.أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي.ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.

https://sarabic.ae/20260104/في-ظل-غياب-مادورو-من-المرأة-التي-تقود-فنزويلا-الآن-1108894324.html

https://sarabic.ae/20260104/ستارلينك-تزود-فنزويلا-بالإنترنت-مجانا-1108891577.html

فنزويلا

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فنزويلا, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, نيكولاس مادورو, دونالد ترامب, العالم