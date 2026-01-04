https://sarabic.ae/20260104/ستارلينك-تزود-فنزويلا-بالإنترنت-مجانا-1108891577.html
سبوتنيك عربي
2026-01-04T06:19+0000
2026-01-04T06:19+0000
2026-01-04T06:19+0000
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
شركة "سبيس إكس"
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108859415_0:87:1647:1013_1920x0_80_0_0_941c1114181503cb54f9ad1899423dac.jpg
وقالت "سبيس إكس" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "توفر ستارلينك خدمة إنترنت عريضة النطاق مجانية للفنزويليين حتى 3 فبراير، لضمان اتصال متواصل".وتعتبر "ستارلينك" شبكة أقمار صناعية مصممة، لتوفير خدمة إنترنت عريضة النطاق في أي مكان على سطح الأرض.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وقال ترامب إنه "تم القبض (احتجاز) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".ودعت فنزويلا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية الهجوم الأمريكي على البلاد، حسبما أفاد وزير الخارجية إيفان جيل بينتو.أول تصريح لمادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية... فيديو
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
"ستارلينك" تزود فنزويلا بالإنترنت مجانا
أعلنت شركة "سبيس إكس"، من خلال نظام "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، أنها ستوفر للفنزويليين خدمة إنترنت مجانية ومتواصلة حتى 3 فبراير/ شباط، وذلك في خضم الهجوم الأمريكي على كاراكاس.
وقالت "سبيس إكس" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "توفر ستارلينك خدمة إنترنت عريضة النطاق مجانية للفنزويليين حتى 3 فبراير، لضمان اتصال متواصل".
وتعتبر "ستارلينك" شبكة أقمار صناعية مصممة، لتوفير خدمة إنترنت عريضة النطاق في أي مكان على سطح الأرض.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة شنت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد أُلقي القبض عليهما ونُقلا خارج البلاد.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".
وقال ترامب إنه "تم القبض (احتجاز) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
من جهته، أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، أن الولايات المتحدة شنّت هجمات استهدفت العاصمة كاراكاس وعددًا من الولايات، بينها ميراندا ولا غوايرا وأراغوا، مشيرًا إلى أن الضربات طالت مناطق مدنية، ويجري الآن إحصاء الضحايا المحتملين.
ودعت فنزويلا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية الهجوم الأمريكي على البلاد، حسبما أفاد وزير الخارجية إيفان جيل بينتو.