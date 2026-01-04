https://sarabic.ae/20260104/ستارلينك-تزود-فنزويلا-بالإنترنت-مجانا-1108891577.html

"ستارلينك" تزود فنزويلا بالإنترنت مجانا

"ستارلينك" تزود فنزويلا بالإنترنت مجانا

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "سبيس إكس"، من خلال نظام "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، أنها ستوفر للفنزويليين خدمة إنترنت مجانية ومتواصلة حتى 3 فبراير/ شباط، وذلك في... 04.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-04T06:19+0000

2026-01-04T06:19+0000

2026-01-04T06:19+0000

فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

شركة "سبيس إكس"

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108859415_0:87:1647:1013_1920x0_80_0_0_941c1114181503cb54f9ad1899423dac.jpg

وقالت "سبيس إكس" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "توفر ستارلينك خدمة إنترنت عريضة النطاق مجانية للفنزويليين حتى 3 فبراير، لضمان اتصال متواصل".وتعتبر "ستارلينك" شبكة أقمار صناعية مصممة، لتوفير خدمة إنترنت عريضة النطاق في أي مكان على سطح الأرض.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وقال ترامب إنه "تم القبض (احتجاز) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".ودعت فنزويلا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية الهجوم الأمريكي على البلاد، حسبما أفاد وزير الخارجية إيفان جيل بينتو.أول تصريح لمادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية... فيديو

https://sarabic.ae/20260104/خبير-أمريكي-هجوم-ترامب-على-فنزويلا-مبني-على-حجج-واهية-1108891211.html

فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, شركة "سبيس إكس"