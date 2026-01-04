https://sarabic.ae/20260104/خبير-أمريكي-هجوم-ترامب-على-فنزويلا-مبني-على-حجج-واهية-1108891211.html

خبير أمريكي: هجوم ترامب على فنزويلا مبني على حجج "واهية"

خبير أمريكي: هجوم ترامب على فنزويلا مبني على حجج "واهية"

سبوتنيك عربي

أفاد العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر بشن هجوم على فنزويلا بذريعة كاذبة تمامًا. 04.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-04T05:42+0000

2026-01-04T05:42+0000

2026-01-04T05:42+0000

فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108853649_0:507:1290:1233_1920x0_80_0_0_027d8ce64dba241a69d4e44ec7f2eb48.jpg

وقال ديفيس، مخاطبًا الشعب الأمريكي، من خلال مقطع فيديو على منصة "يوتيوب": "الأمر لا يتعلق بإنقاذ أمريكا من المخدرات، اعلموا أن هذا محض افتراء".ومع ذلك، أشار الخبير إلى أن واشنطن ما كانت لتلتزم الصمت لو أن شيئًا مماثلًا قد ارتُكب ضد الولايات المتحدة نفسها.وأوضح ديفيس أن "طريقة تنفيذ العملية وتدبيرها تتحدث عن نفسها".وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن "الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وقال ترامب أنه "تم القبض (احتجاز) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "العملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".ودعت فنزويلا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية الهجوم الأمريكي على البلاد، حسبما أفاد وزير الخارجية إيفان جيل بينتو.لحظة نزول الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته من الطائرة في نيويورك.. فيديو

https://sarabic.ae/20260104/إعلام-مقتل-ما-لا-يقل-عن-40-شخصا-في-الهجوم-الأمريكي-على-فنزويلا-1108888617.html

فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن