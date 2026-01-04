تقارير: شلل صادرات النفط الفنزويلية بعد العملية العسكرية الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260104/تقارير-شلل-صادرات-النفط-الفنزويلية-بعد-العملية-العسكرية-الأمريكية-1108890738.html
تقارير: شلل صادرات النفط الفنزويلية بعد العملية العسكرية الأمريكية
تقارير: شلل صادرات النفط الفنزويلية بعد العملية العسكرية الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن أربعة مصادر لم تسمها، أن صادرات النفط الفنزويلية قد شُلت وسط العملية العسكرية الأمريكية في البلاد. 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T05:02+0000
2026-01-04T05:03+0000
نيكولاس مادورو
فنزويلا
أخبار فنزويلا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108890581_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba880cde3c73e988eb2bd31b097715cd.jpg
وأوضحت المصادر للوكالة أن صادرات النفط الفنزويلية، التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها جراء الحصار الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، باتت الآن متوقفة تماماً لعدم تلقي قادة الموانئ أي طلبات للحصول على تصريح مغادرة للسفن المحملة.وأفادت الوكالة، نقلاً عن بيانات من خدمة تتبع السفن "تانكر تراكرز"، أن العديد من ناقلات النفط الخام في فنزويلا، والمُقرر شحنها إلى الولايات المتحدة وآسيا، لم تُبحر بعد.كما غادرت ناقلات أخرى مُقرر تحميلها بالوقود البلاد فارغة، وبالتحديد، لم يتم تحميل أي ناقلات في ميناء خوسيه النفطي الرئيسي يوم السبت.وأشارت رويترز، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إلى أن مثل هذا التوقف في الصادرات قد يُجبر البلاد على خفض إنتاج النفط.في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن بيانات تتبع السفن ووسطاء النقل البحري، أن ناقلة نفط متجهة إلى فنزويلا قد غيرت مسارها وتتجه الآن إلى نيجيريا، في حين توقفت أربع سفن أخرى عن الإبحار بعد أن تعرضت فنزويلا لهجوم من قبل الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20260104/أول-تصريح-لمادورو-بعد-وصوله-إلى-مقر-الاحتجاز-بإدارة-مكافحة-المخدرات-الأمريكية-فيديو-1108889390.html
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108890581_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_440848115eca88a80884f111ca3d6056.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نيكولاس مادورو, فنزويلا, أخبار فنزويلا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
نيكولاس مادورو, فنزويلا, أخبار فنزويلا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

تقارير: شلل صادرات النفط الفنزويلية بعد العملية العسكرية الأمريكية

05:02 GMT 04.01.2026 (تم التحديث: 05:03 GMT 04.01.2026)
© AP Photo / Matias Delacroixرست ناقلة النفط "إيفانا" في ميناء إل باليتو في بويرتو كابيلو، فنزويلا، الأحد 21 ديسمبر 2025.
رست ناقلة النفط إيفانا في ميناء إل باليتو في بويرتو كابيلو، فنزويلا، الأحد 21 ديسمبر 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن أربعة مصادر لم تسمها، أن صادرات النفط الفنزويلية قد شُلت وسط العملية العسكرية الأمريكية في البلاد.
وأوضحت المصادر للوكالة أن صادرات النفط الفنزويلية، التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها جراء الحصار الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، باتت الآن متوقفة تماماً لعدم تلقي قادة الموانئ أي طلبات للحصول على تصريح مغادرة للسفن المحملة.
وأفادت الوكالة، نقلاً عن بيانات من خدمة تتبع السفن "تانكر تراكرز"، أن العديد من ناقلات النفط الخام في فنزويلا، والمُقرر شحنها إلى الولايات المتحدة وآسيا، لم تُبحر بعد.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو داخل مبنى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية 4 يناير 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
أول تصريح لمادورو بعد وصوله إلى مقر الاحتجاز بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.. فيديو
02:35 GMT
كما غادرت ناقلات أخرى مُقرر تحميلها بالوقود البلاد فارغة، وبالتحديد، لم يتم تحميل أي ناقلات في ميناء خوسيه النفطي الرئيسي يوم السبت.
وأشارت رويترز، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إلى أن مثل هذا التوقف في الصادرات قد يُجبر البلاد على خفض إنتاج النفط.
في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن بيانات تتبع السفن ووسطاء النقل البحري، أن ناقلة نفط متجهة إلى فنزويلا قد غيرت مسارها وتتجه الآن إلى نيجيريا، في حين توقفت أربع سفن أخرى عن الإبحار بعد أن تعرضت فنزويلا لهجوم من قبل الولايات المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала