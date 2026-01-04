https://sarabic.ae/20260104/تقارير-شلل-صادرات-النفط-الفنزويلية-بعد-العملية-العسكرية-الأمريكية-1108890738.html

تقارير: شلل صادرات النفط الفنزويلية بعد العملية العسكرية الأمريكية

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن أربعة مصادر لم تسمها، أن صادرات النفط الفنزويلية قد شُلت وسط العملية العسكرية الأمريكية في البلاد. 04.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-04T05:02+0000

2026-01-04T05:02+0000

2026-01-04T05:03+0000

نيكولاس مادورو

فنزويلا

أخبار فنزويلا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108890581_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba880cde3c73e988eb2bd31b097715cd.jpg

وأوضحت المصادر للوكالة أن صادرات النفط الفنزويلية، التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها جراء الحصار الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، باتت الآن متوقفة تماماً لعدم تلقي قادة الموانئ أي طلبات للحصول على تصريح مغادرة للسفن المحملة.وأفادت الوكالة، نقلاً عن بيانات من خدمة تتبع السفن "تانكر تراكرز"، أن العديد من ناقلات النفط الخام في فنزويلا، والمُقرر شحنها إلى الولايات المتحدة وآسيا، لم تُبحر بعد.كما غادرت ناقلات أخرى مُقرر تحميلها بالوقود البلاد فارغة، وبالتحديد، لم يتم تحميل أي ناقلات في ميناء خوسيه النفطي الرئيسي يوم السبت.وأشارت رويترز، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إلى أن مثل هذا التوقف في الصادرات قد يُجبر البلاد على خفض إنتاج النفط.في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن بيانات تتبع السفن ووسطاء النقل البحري، أن ناقلة نفط متجهة إلى فنزويلا قد غيرت مسارها وتتجه الآن إلى نيجيريا، في حين توقفت أربع سفن أخرى عن الإبحار بعد أن تعرضت فنزويلا لهجوم من قبل الولايات المتحدة.

