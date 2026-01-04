خبير: خطة ترامب لزيادة إنتاج نفط فنزويلا قد تخفض سعر الخام الأمريكي إلى ما دون 50 دولارا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير: خطة ترامب لزيادة إنتاج نفط فنزويلا قد تخفض سعر الخام الأمريكي إلى ما دون 50 دولارا
خبير: خطة ترامب لزيادة إنتاج نفط فنزويلا قد تخفض سعر الخام الأمريكي إلى ما دون 50 دولارا
واشنطن –سبوتينك. وكان سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قد انخفض بشكل حاد منذ منتصف عام 2025، من أعلى مستوى له في يونيو/حزيران عند أكثر من 78 دولارًا للبرميل إلى أقل من 58 دولارًا عند إغلاق ديسمبر/كانون الأول.وفي أول جلسة تداول لها في العام الجديد يوم الجمعة، استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط عند 57.32 دولارًا للبرميل.قال كيلدوف، الشريك في صندوق التحوط للطاقة "أجين كابيتال" في نيويورك والمعلق الدائم على المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع أن يتذبذب سعر خام غرب تكساس الوسيط حول 50 دولارًا، إذ لم تعد فنزويلا تشكل خطرًا نفطيًا، وتصر إدارة ترامب على تحويل النفط الفنزويلي إما إلى نفط أمريكي أو زيادة إنتاجه، دون اكتراث بتأثير ذلك على فائض المعروض العالمي".وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل فائض المعروض العالمي من النفط الخام إلى 3.8 مليون برميل يوميًا هذا العام، لكن هذا التوقع كان قبل تطورات هذا الأسبوع في فنزويلا.
تابعنا عبر
قال جون كيلدوف، المحلل المخضرم في أسواق الطاقة، إن سعر الخام الأمريكي قد ينخفض ​​إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل في المدى القريب، وذلك في ظل نية إدارة ترامب زيادة الإنتاج في فنزويلا بعد سيطرتها على الدولة اللاتينية ونفطها.
واشنطن –سبوتينك. وكان سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قد انخفض بشكل حاد منذ منتصف عام 2025، من أعلى مستوى له في يونيو/حزيران عند أكثر من 78 دولارًا للبرميل إلى أقل من 58 دولارًا عند إغلاق ديسمبر/كانون الأول.

وجاء هذا الانهيار السعري في الوقت الذي أضافت فيه منظمة "أوبك+" ما يقرب من 3 ملايين برميل يوميًا إلى المعروض، متخليةً عن استراتيجية الدفاع عن الأسعار في سبيل زيادة حصتها السوقية.

وفي أول جلسة تداول لها في العام الجديد يوم الجمعة، استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط عند 57.32 دولارًا للبرميل.
قال كيلدوف، الشريك في صندوق التحوط للطاقة "أجين كابيتال" في نيويورك والمعلق الدائم على المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع أن يتذبذب سعر خام غرب تكساس الوسيط حول 50 دولارًا، إذ لم تعد فنزويلا تشكل خطرًا نفطيًا، وتصر إدارة ترامب على تحويل النفط الفنزويلي إما إلى نفط أمريكي أو زيادة إنتاجه، دون اكتراث بتأثير ذلك على فائض المعروض العالمي".
رست ناقلة النفط إيفانا في ميناء إل باليتو في بويرتو كابيلو، فنزويلا، الأحد 21 ديسمبر 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
تقارير: شلل صادرات النفط الفنزويلية بعد العملية العسكرية الأمريكية
05:02 GMT
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل فائض المعروض العالمي من النفط الخام إلى 3.8 مليون برميل يوميًا هذا العام، لكن هذا التوقع كان قبل تطورات هذا الأسبوع في فنزويلا.
