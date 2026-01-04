https://sarabic.ae/20260104/خبير-خطة-ترامب-لزيادة-إنتاج-نفط-فنزويلا-قد-تخفض-سعر-الخام-الأمريكي-إلى-ما-دون-50-دولارا-1108890993.html

خبير: خطة ترامب لزيادة إنتاج نفط فنزويلا قد تخفض سعر الخام الأمريكي إلى ما دون 50 دولارا

واشنطن –سبوتينك. وكان سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قد انخفض بشكل حاد منذ منتصف عام 2025، من أعلى مستوى له في يونيو/حزيران عند أكثر من 78 دولارًا للبرميل إلى أقل من 58 دولارًا عند إغلاق ديسمبر/كانون الأول.وفي أول جلسة تداول لها في العام الجديد يوم الجمعة، استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط عند 57.32 دولارًا للبرميل.قال كيلدوف، الشريك في صندوق التحوط للطاقة "أجين كابيتال" في نيويورك والمعلق الدائم على المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع أن يتذبذب سعر خام غرب تكساس الوسيط حول 50 دولارًا، إذ لم تعد فنزويلا تشكل خطرًا نفطيًا، وتصر إدارة ترامب على تحويل النفط الفنزويلي إما إلى نفط أمريكي أو زيادة إنتاجه، دون اكتراث بتأثير ذلك على فائض المعروض العالمي".وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل فائض المعروض العالمي من النفط الخام إلى 3.8 مليون برميل يوميًا هذا العام، لكن هذا التوقع كان قبل تطورات هذا الأسبوع في فنزويلا.

